Ella era Ángela, murió en el accidente registrado en la vía Ibagué- Alvarado: esperaba un bebé

Se conoció la identidad de la ciudadana que murió en medio del siniestro vial reportado recientemente en dicha vía.

En el lamentable accidente de tránsito registrado en el kilómetro 19 más 100 metros, cerca del peaje, perdió la vida una mujer identificada como Ángela María Talero Hernández, de 36 años. Cabe recordar que en el incidente, ocurrido en la noche del domingo, se vieron involucrados un vehículo particular que transportaba a una familia y un tractocamión.

Con el avance de las investigaciones y según versiones de personas cercanas, se estableció que la víctima, quien viajaba en la parte trasera del automóvil, estaba embarazada de seis meses. Informes indicaron que el choque fue de tal magnitud que además dejó tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Los heridos fueron trasladados de inmediato a la Clínica Asotrauma para recibir atención médica.

"La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Tolima se permite informar que en la vía Ibagué-Mariquita se presentó un siniestro vial tipo choque entre un vehículo automóvil y un tractocamión. Del accidente resultan lesionadas tres personas, entre ellos un menor de edad. Desafortunadamente, en el lugar de los hechos, fallece una persona de sexo femenino. Los lesionados fueron trasladados a la Clínica Asotrauma, y al lugar de los hechos llegó personal del Laboratorio Móvil de Criminalística para realizar la inspección técnica del cadáver y la inspección al lugar de los hechos", así lo reportó en su momento la capitán Laura Marcela Lara, Jefa Seccional de Tránsito y Transporte Tolima.

Aunque las autoridades no han establecido las causas de este trágico episodio, le recuerdan a todos los conductores la importancia de acatar las normas de tránsito y de conducir de manera responsable. Usar el cinturón de seguridad, evitar alcanzar altas velocidades, no invadir carriles contrarios y no manejar bajo los efectos del alcohol, entre otras recomendaciones.

Dato: Al parecer, Ángela estaba casada con un miembro de la Policía Nacional y esperaban con muchas ansias al bebé.