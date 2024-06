Aparatoso accidente de una camioneta en la variante de Ibagué

Al amanecer de este sábado, ocurrió un siniestro vial en la variante de Ibagué. Una camioneta de alta gama resultó involucrada.



El siniestro

Ambulancias de la red de emergencias de Ibagué, atendieron un accidente de tránsito al amanecer de este sábado, 15 de junio, en la variante de Ibagué, un kilómetro antes de llegar a la glorieta del Salado.

Se pudo establecer que tres funcionarias de la Gobernación del Tolima que viajaban a bordo de una camioneta blanca marca Toyota TXL, resultaron afectadas debido a que el conductor perdió el control del vehículo, cruzó el separador y terminó en el carril contrario.

Estas personas fueron identificadas como Narda Alejandra Rubiano, directora de Derechos de la Mujer, la psicóloga Diana Peña y la contratista Kenia Devia, adscritas a la Secretaría de la Mujer del Tolima.

Un usuario de esa vía aseguró que, supuestamente, el automotor se desplazaba con exceso de velocidad y debido a las intensas lluvias de las últimas horas que tienen el pavimento mojado, este no pudo maniobrar y terminó chocando. No obstante, dicha versión no ha sido confirmada hasta el momento.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores, tener precaución a la hora de movilizarse por las carreteras del departamento y no conducir con exceso de velocidad cuando el pavimento está húmedo, esto debido a que en esos casos las llantas de los vehículos tienen menos agarre y las distancias de frenado aumentan.