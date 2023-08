¡Miserables! Padre fue baleado frente a su hija: no tenía nada para dejarse robar

Un despreciable hecho de sangre se registró recientemente en una calle de Guayaquil- Ecuador.

Toda una comunidad se encuentra consternada, aterrada e indignada tras ver hasta dónde llega la intolerancia y la maldad del ser humano.

Una pequeña niña tuvo que presenciar un suceso que seguramente le quedará marcado para toda la vida. Vio como dos hombres armados acabaron con la existencia de su papá, con quien venía charlando desde algunas cuadras atrás.

En lo que pareciera ser un asalto, estos sujetos no tuvieron piedad para interceptar a la víctima con arma en mano. Presuntamente, el progenitor no tenía nada para entregarle a sus atacantes, por lo cual, enojados abrieron fuego, sin pensar por un momento en la nena, quien aterrada, confundida e indefensa no tuvo más alternativa que gritar.

La escena de angustia fue interrumpida por una valiente mujer, quien respondió al grito desesperado de auxilio de la infante. La vecina acudió al lugar con rapidez y ofreció asistencia al hombre herido, quien al parecer había recibido el disparo en una de sus piernas. “¡Llama a la ambulancia!”, imploraba la mujer, mientras luchaba por brindar apoyo tanto al padre como a la menor.

A pesar del susto, el hombre no murió y se encuentra en una lenta recuperación. Sin embargo, la niña quedó con afectaciones emocionales y psicológicas muy fuertes. Así lo manifestaron algunos familiares.

Delincuentes asaltan a un padre de familia que estaba con su pequeña hija, no contentos con esto lo golpean y le terminan disparando

