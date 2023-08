¡Volvimos a la Luna! La India aterrizó en el satélite con la misión Chandrayaan-3

El espacio sideral ha sido nuevamente testigo de un logro histórico, ya que la nave no tripulada Chandrayaan-3, de la Agencia Espacial India (ISRO), ha conseguido aterrizar con éxito en la región del polo sur de la Luna este 23 de agosto.

Este acontecimiento convierte a la India en el cuarto país en la historia en lograr un aterrizaje exitoso en nuestro satélite natural, siguiendo los pasos de Estados Unidos, China y la desaparecida Unión Soviética. Sin embargo, este logro tiene un giro distintivo, ya que Chandrayaan-3 es la primera misión en aterrizar en la región polar sur de la Luna, lo que lo convierte en un hito aún más significativo.

El interés en la región polar sur de la Luna se debe a las potenciales reservas de hielo de agua que se cree podrían encontrarse en esta área. Estas reservas tendrían un valor crítico para futuras exploraciones espaciales, incluyendo la posibilidad de establecer bases humanas y suministrar propulsor para misiones a Marte y otros destinos distantes.

Este objetivo se alinea con los planes de la NASA para las futuras misiones tripuladas del programa Artemis.

No es la primera vez que la India intenta alcanzar este objetivo. En 2019, la nave Chandrayaan 2 de la ISRO también tenía como objetivo aterrizar en el polo sur lunar; sin embargo, la misión perdió comunicación justo antes de tocar la superficie lunar.

Chandrayaan-3, que consta de un módulo Lander autóctono (LM) de 1,7 toneladas, un módulo de propulsión (PM) de 2,1 toneladas y un rover de 26 kilogramos, ha logrado superar este desafío y hacer historia.

El módulo de aterrizaje y rover de Chandrayaan-3 están equipados con una variedad de instrumentos científicos que permitirán un análisis detallado de la región lunar. Entre las cargas útiles del módulo de aterrizaje se encuentra el Experimento termofísico superficial de Chandra (ChaSTE), que medirá la conductividad térmica y la temperatura, y el Instrumento para la Actividad Sísmica Lunar (ILSA), que detectará la sismicidad en el lugar de aterrizaje.

Además, se incluye una sonda de Langmuir (LP) para estimar la densidad del plasma lunar y una matriz de retrorreflectores láser pasivos de la NASA para estudios de alcance de láser lunar.

Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3



Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.



Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3