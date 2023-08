Este era Óscar, el joven asesinado a puñaladas en Ibagué: abandonaron su cuerpo en plena vía

El joven de 28 años murió, dejando a su hijo de 5 años.

Óscar Díaz, perdió la vida este fin de semana en el barrio La Candelaria, sector El Salado. Fue lesionado con arma blanca y murió en vía pública.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Germán Alfonso Manrique Cornejo, informó que la madrugada del lunes el cuadrante de la zona recibió un requerimiento de la comunidad. Las personas le informaron a los uniformados que una persona había sido herida y estaba en el piso.

Cuando los funcionarios llegaron, se percataron que el ciudadano ya no tenía signos vitales.

Lea también: ¡Tragedia en Ibagué! Bebé de 9 meses murió en Clinaltec, al parecer, por abandono de la mamá

“De inmediato se dispuso de un grupo de investigación para esclarecer el hecho a través de recolección de evidencia física y elementos materiales probatorios como labores de vecindario, entre otros”, dijo el Oficial.

El Subcomandante invitó a las personas que tengan información sobre el responsable del crimen, a informar a la línea 123. Recordó que garantizan absoluta reserva.

Varios amigos y allegados de la víctima enviaron mensajes de condolencias tan pronto conocieron la noticia.

“Mi llavecita, saber que hace unos días me deseaste la libertad y todo y ahora me entero de esto. No lo puedo creer. ¿Por qué mi perro?, ya faltaba poco”, expresó un amigo del occiso en redes sociales.

“Ayy nooo, por qué se mueren tantos parceros. Descansa en paz, flaco. Dios te tenga allá con el manito. Pobre de tu hijito que tanto te amaba”, señaló otra persona.

Por su parte, residentes del sector donde ocurrió el crimen, indicaron que no conocían a Óscar. Al parecer, no vivía en el barrio.

Lea también: Hallazgo trágico en El Espinal: posible caso de suicidio conmociona a la comunidad

Últimas publicaciones

Horas antes de su asesinato, Óscar hizo dos emotivas publicaciones en su cuenta de Facebook: “Que falta la ropa, la plata, pero nunca mamá” y “Esta noche te pido señor por mi familia y porque todo mejore”.

Lea también: Hombre llega a Hospital de Cajamarca con cuchillo incrustado en el rostro: buscan al responsable

Cifra

4:30 de la madrugada del lunes festivo fue la hora en que la comunidad llamó a la Policía.

Más noticias

¡La pesadilla de Luz Marina! Le amputaron sus manos y piernas tras adquirir una bacteria

Robaron carga en medio de accidente: acto de aprovechamiento en la vía Ibagué-Cajamarca

Abuelita vive en la USI del Sur de Ibagué: no tiene identidad ni familia