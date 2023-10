Escándalo por orgía gay entre sacerdotes: hubo renuncia y esto es lo que dice el Vaticano

En las últimas horas se conoció la realización de una fiesta sexual entre miembros religiosos, en la que hubo un llamado de auxilio por una intoxicación y gracias a la intervención de la policía, se supo que había detrás de todo esto.

El alboroto ocurrió dentro de la parroquia a cargo del obispo Grzegorz Kaszak, quien se responsabilizó de lo sucedido y renunció, además de disculparse. A pesar que los hechos se presentaron en el mes de agosto, hasta ahora el Vaticano lo sabe y decidió admitir el retiro del religioso polaco.

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Sosnowiec (Polonia) presentada por Su Excelencia el Obispo Grzegorz Kaszak”, se lee en el comunicado.

De acuerdo a medios internacionales, la celebración sexual fue descubierta por el colapso en la salud que tuvo uno de los asistentes, debido al uso excesivo de drogas. El sujeto debió ser llevado de urgencias en ambulancia a un centro médico, aunque los sacerdotes no permitían el ingreso del vehículo asistencial.

“El párroco de St. La Santísima Virgen María de los Ángeles en Dąbrowa Górnicza informó por escrito a la Curia Diocesana de Sosnowiec sobre la ‘intervención de la ambulancia y de la policía’ en el departamento de uno de los sacerdotes”, detalló el medio La Gazeta Wyborcza.

Tras conocerse públicamente el hecho, la sede eclesiástica se pronunció al respecto y manifestó que, “El padre Tomasz Z y otros dos laicos han cometido una violación muy grave de las normas morales, que la Iglesia no tolera y condena enérgicamente. El incidente se ha convertido en motivo de gran escándalo para los fieles y de justificada indignación pública”.

No obstante, el sacerdote implicado aseguró: “También soy consciente de la responsabilidad que tengo como obispo. Si he hecho algo mal, he cometido un error o he descuidado algo, lo lamento mucho. Y, por supuesto, estoy dispuesto a aceptar todas las consecuencias asociadas a ello”.

Este caso ha aumentado la indignación entre los feligreses y la sociedad en general, por la vinculación de miembros de la iglesia católica con el consumo de estupefacientes y actos inmorales.