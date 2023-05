Tramitar las reformas en un país en el que los poderes económicos están muy bien agenciados tanto en la política como en los medios masivos de comunicación, no es ni será nada fácil.

La semana pasada el país pudo presenciar escenas de un espectáculo grotesco en que jefes políticos tradicionales, en su afán por defender intereses privados y no dejar pasar las reformas, han desplegado una “operación chantaje” contra todos los que quieran apoyar las propuestas de cambio en el legislativo.

Vargas Lleras amenazó con no apoyar a Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, si el partido de La U vota por la reforma a la salud. Sin siquiera sonrojarse por tratar de influir en las decisiones de una colectividad ajena, sin el mínimo respeto por el criterio y la independencia de un partido y sus congresistas, le mandó razón a la “mona” que no la apoyarían en su candidatura a la Gobernación si no se ponía de su lado. Ya se imaginarán la intimidación a la que tendrá sometidos a los congresistas de su propio partido.

Por su parte, el sombrío director del Partido Liberal, César Gaviria, amenazó a toda la bancada de congresistas con drásticas sanciones si decidían apoyar la reforma a la salud, incluso fue más allá, insinuando que podrían cometer delitos al recibir favores por apoyar la propuesta del Gobierno. Aunque quedó como un “cuero” porque 18 de los 33 representantes a la Cámara le enviaron una carta reprochando esa actitud y recordándole que no se había tomado ninguna decisión de bancada y por ende no estarían violando los estatutos de la colectividad, quedó claro que Gaviria hará todo cuanto le sea posible para defender el statu quo.

Los conservadores no se quedan atrás. Pese a que uno de sus representantes a la Cámara, el tolimense Gerardo Yepes, ya había firmado la ponencia positiva de la reforma a la salud, terminaron obligando a través de la ley de bancadas a que todos los conservadores votaran negativo, so pena de sanciones para quienes lleven la contraria.

Y para meter más presión negativa en el marco del trámite de la reforma, algunos medios de comunicación pertenecientes a la élite económica y empresarial del país, han desplegado todas sus capacidades para difundir información tergiversada, posicionar dudas y sombras sobre las propuestas del gobierno, y publicitar de manera excesiva y selectiva las posiciones de los críticos de los cambios, cosa que no hacen con quienes hablan de las bondades de las reformas. Es una estrategia clara que intenta deslegitimar ante la opinión pública los planteamientos que viene impulsando el Gobierno.

Tiene razón el presidente en hacer un alto en el camino y replantear la estrategia. Los mencionados jefes políticos tradicionales están usando el poder que tienen sobre un puñado de congresistas para bloquear reformas que pueden beneficiar a millones de ciudadanos, eso ya no es un debate sano ni democrático, menos cuando para defender intereses particulares usan el saboteo y chantaje contra sus propios copartidarios. No hay que ceder al chantaje.

Adenda: Tolima y Colombia ganaron con la designación del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Su experiencia, capacidad y liderazgo, le darán un nuevo aire a la agenda reformista del gobierno. ¡Felicitaciones y muchos éxitos en la gestión, señor ministro!