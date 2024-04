¿A qué le van a apostar?

En los primeros cien días a ningún gobernante se le puede exigir resultados concretos, apenas se está sentando en la silla y no ha alcanzado a contratar la ejecución de proyectos importantes, por lo que pretender acomodar coincidencias o reivindicar logros de sus antecesores, solo para darle gusto a la opinión, es verdaderamente innecesario.

Lo que sí se espera de las primeras de cambio de los gobiernos que inician, es que precisen cuál será el enfoque del gobierno, en qué priorizaran los recursos y cuáles serán estrategias que implementarán para enfrentar los retos que tienen en sus territorios. Ideal que hicieran un corte de cuentas para que informaran cómo recibieron las entidades a su cargo, pero eso si sería mucho pedir.

De las “rendiciones de cuentas” de la gobernadora y la alcaldesa de Ibagué, queda la impresión que se dedicaron más a tratar de satisfacer esa expectativa mediática de presentar logros que aún no son, que a informar lo sustancial de lo que serán sus programas de gobierno.

A mes y medio de la aprobación de los respectivos Planes de Desarrollo, realmente no queda claro a que le apostará el gobierno “Ibagué para todos” y el de la “Seguridad en el territorio”. Esos mensajes claros que espera la ciudadanía frente al diagnóstico económico, social y ambiental de sus jurisdicciones, y el criterio político con el que direccionarán las acciones para mejorar la vida de las gentes, no se ha visto en estos primeros meses y estuvo ausente en los discursos de las mandatarias. Tal vez aún esté en construcción, eso no lo sé, lo cierto es que no han logrado transmitir durante el tiempo que llevan en sus cargos cuál será su propuesta de valor y las obras y prioridades que tendrán en sus gobiernos.

Entre todo solo hay una excepción. La gobernadora sí ha dedicado buena parte de su tiempo, a reforzar la idea de seguridad, para ello ha denunciado públicamente el “regreso” de delitos de alto impacto en municipios del Tolima, ha celebrado la llegada de más uniformados y ha ponderado por medios oficiales el abatimiento y captura de delincuentes. Aunque todos coincidimos en que necesitamos vivir en paz y para ello es importante elevar las condiciones de seguridad física de las personas, creo que el enfoque de la gobernadora está errado, porque una apuesta por la seguridad en su sentido holístico, debería comprometer su voluntad en reforzar el progreso social con mejor educación y salud, además de invertir en mejorar las condiciones económicas que incluye combatir la pobreza y el hambre, en lugar de pretender posicionar un discurso que excede sus competencias como es influir de manera directa en la política de paz, que es asunto del gobierno nacional. Hace más por la seguridad humana invertir en la gente y sus problemas, que estar estigmatizando regiones enteras del departamento solo por llamar la atención de los medios nacionales y del gobierno central.

En lo local, la alcaldesa tiene la gran oportunidad de embarcar a la ciudad en nuevos proyectos de desarrollo, porque corrió con la fortuna de asumir su periodo con prácticamente todos los proyectos de vieja data culminados o muy próximos a completarse (escenarios deportivos, panóptico, colegios y acueducto complementario).

A no ser que tengan preparada una sorpresa, ya es hora que nuestras gobernantes nos digan ¿A qué le van a apostar?