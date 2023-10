Una encuesta que no cuadra

La encuesta que midió la intención de voto para alcaldía de Ibagué terminó punteándola los candidatos de la gran maquinaria que ha mal gobernado el departamento y la ciudad capital. Algunos candidatos que la encuesta muestra rezagados aceptaron los números sin mayores cuestionamientos, otros la desacreditaron por considerar que podría estar corrompida por cuenta de los onerosos contratos que ha recibido la emisora contratante de la encuesta por parte de las entidades controladas por el Clan Barreto y por la Alcaldía de Ibagué.



Lo cierto del caso es que los resultados de la encuesta parecieran no cuadrar frente a la lógica política que se vive en la ciudad. Sin desconocer que los dos candidatos punteros por la Alcaldía fueron recientes funcionarios públicos con alta visibilidad por cuenta de la pandemia y que claramente han sido dos campañas suntuosas que han gastado millonarios recursos en publicidad, movilización de equipos y electores, entre otros gastos, no cuadra que vayan tan alejados de un lote que tiene figuras representativas y con un trabajo social y político acumulado de muchos años.

Tampoco es lógico que la candidata del alcalde, al que la misma encuesta le da apenas un 32% de aprobación y un 55% de desaprobación, es decir, un alcalde muy impopular, marque como segunda con un porcentaje de intención de voto muy elevado por encima de los demás candidatos. Súmele que el más reciente conteo electoral del equipo del alcalde fue el año pasado con el candidato Jaime Yepes a la Cámara, no fue exitoso.

La encuesta no hace justicia y seguramente no coincidirá con los resultados del 29 de octubre, con candidatos que han tenido plena vigencia y que traen procesos políticos consolidados. Los diputados Renzo García y Marco Hincapié, que quedaron empatados con apenas 6% en la encuesta, han mostrado fortaleza a lo largo de la campaña y un importante apoyo popular. La mayoría de sus votos para ser asambleístas los obtuvieron en Ibagué. Renzo es líder natural del movimiento ambiental y del Partido Verde, ajustaron una magnifica votación para elegir la Representante Martha Alfonso y ha recogido el apoyo de múltiples sectores. Marco fue un Secretario de despacho muy visible en el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene el afecto de la mayoría de lideres y amigos del ex alcalde, por poco obtienen curul en la Cámara con la candidata Sandra Salazar, y ha hecho su propio trabajo en la zona urbana y rural, lo que hoy le reporta una fuerte base electoral. Estoy seguro que ambos marcan más.

También hay que decir que resulta poco creíble que el General Fernando Murillo, pero sobre todo José Barreto, estén en esos bajos porcentajes de intención de voto. Según la encuesta, si las elecciones fueran hoy, José Barreto obtendría 4.800 votos y Murillo poco más de 7.000, eso ni que fueran unos completos desconocidos.

Me cuentan que de las campañas punteras ya empezaron a llamar a lideres y electores invitándolos a unirse a ellos porque “en las demás campañas no hay nada que hacer”. Infortunadamente ese puede ser el efecto de una encuesta que no cuadra con el momento real de la competencia. Ojalá la sensatez y la conciencia prevalezca sobre los intentos de confundir y desanimar las campañas que si pueden derrotar las maquinarias