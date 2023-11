Alianza por Ibagué y el Tolima, el camino correcto para avanzar

La integración de empresarios y los gremios económicos del departamento que representan mas del 80% del PIB regional, con las cámaras de comercio, las universidades privadas más importantes del departamento, sumado a algunas gestoras culturales e instituciones de gran aporte regional como Asocentro, Ibagué Cómo Vamos, entre otras, que conformaron la denominada "Alianza por Ibagué y el Tolima", demuestran que en nuestro departamento, diferentes intereses y objetivos se pueden alinear, para lograr que el Tolima salga adelante.

Ver cómo un gestor cultural promociona su festival, entendiendo que al ejecutarlo, no solo está logrando su objetivo de fortalecer las tradiciones culturales, sino que su convocatoria permite activar la hotelería, el comercio, la gastronomía y generar empleo. El accionar de la academia busca despertar el interés para que los jóvenes adquieran formación en las apuestas productivas del departamento, que garantiza no solo llenar las aulas, sino aportar a la mano de obra necesaria para las empresas e inversionistas; en el mismo sentido, si el sector agrícola desarrolla el algodón orgánico para fortalecer el encadenamiento productivo del sector textil, no solo vamos a tener un producto de alta calidad, sino que vamos a lograr un fortalecimiento comercial y desarrollo de varios sectores de forma simultánea; además, si a esto le sumamos que trabajar por una mejor conectividad aérea en Perales, va a favorecer a los inversionistas, hoteleros, comerciantes, deportistas, estudiantes y comunidad en general, son ejemplos claros y reales que es más lo que nos puede unir y motivar a trabajar de forma conjunta, que lo que nos puede dividir o polarizar.

Esta articulación entre empresarios, academia, estado y comunidad, puede ser la herramienta más poderosa que se tenga en Ibagué y el Tolima, para lograr salir adelante y recuperar el posicionamiento nacional. Solo hay que buscar ponerle una agenda, priorizar las acciones y seguro que en un corto plazo, se van a comenzar a ver los resultados. En esto también hay que resaltar la buena disposición que han tenido las mandatarias electas Johana Aranda y Adriana Magaly Matiz, quienes no solo atendieron el llamado de esta unión, sino convocaron para que estos actores hagan parte de sus empalmes y posteriormente sean actores claves en la construcción de los planes de desarrollo 2024 - 2027.

Esperemos que esta alianza se mantenga y logre el objetivo, que es poner a trabajar a los tolimenses unidos por un objetivo común, sin que tengan que mediar contiendas políticas o intereses distintos a los que queremos todos, porque sin lugar a dudas, si a Ibagué y al Tolima les va bien, a todos los que habitamos esta hermosa tierra nos va a ir muy bien.