Marchas contra Petro

Las marchas del 29 de abril, a diferencia de las de Petro, brotaron solas, nada de buses ni refrigerios: empresarios, trabajadores, empleados independientes; todos protestando por las reformas y un unánime: Fuera Petro. Claro que le preocupó.

Por eso ordenó a sus áulicos que salieran a tender la mano, aunque se puso muy destemplado en sus comentarios: salieron las oligarquías, dijo entre dientes, pero demostraron que están listos para recuperar el camino de este país.

Y no solamente son estas expresiones de un pueblo aburrido y harto de sus necedades, también hay algo que muy pronto le irá a rebotar. La financiación de la campaña, por parte de delincuentes y narcotraficantes, y volarse los topes de ella, lo que compromete al presidente de Ecopetrol. Su hijo y su nuera abrieron la caja de pandora.

Samper en el proceso 8.000, cargó con un elefante a cuestas, y aunque no fue condenado por la mermelada repartida, sí fueron a la cárcel dos importantes piezas de su ajedrez político, un exministro y el tesorero.

En la intimidad de sus allegados, dicen, que él sí estaba enterado de estas pilatunas electorales, pero era mejor pasar de agache. Esto lo va a tener entretenido una buena parte de lo que le falta de sus gobierno, a no ser que la corte electoral, lo condene y lo mande para la casita.

Vamos a ver que sale de los retiros espirituales en Paipa este fin de semana, miremos si es cierto tanta bondad expuesta, por su ministro y por su concejera, el país está cansado de tanta necedad, especialmente con lo que tiene que ver con la salud y con la Laboral. Ya recibió la advertencia de una organización de los trabajadores, cuanto dijo que había marchado porque no estaba de acuerdo con los cambios que afectan las organizaciones sindicales.

Sería bueno un cambio de actitud, el país necesita tranquilidad, lo que reanimaría el trabajo ordenado y la recuperación de nuestros indicadores.

Petro debería hacerle caso a Lula, de no pelear hasta con su sombra. Además le dijo que era un gran error suspender la producción de gas y petróleo, que era necesario aprovechar las oportunidades de estos conflictos, para darle ingresos al gobierno y desarrollar programas sociales. Tirón de orejas para que luego la izquierda no le reclame. Bien haría con presionar a Maduro para que haga unas elecciones limpias, eso es ser útil e inteligente para que los EE. UU. no lo pongan contra la pared.

Por ahora disfrutemos de lo que pasó.