Operación “T”

El tolimense se ha caracterizado por su reciedumbre, por su fortaleza, por su vigor frente a las vicisitudes que lo han aquejado.

Es, producto de la mezcla de descendientes del gran pueblo pijao, de aquellos que fueron orientados en sus inicios, por aguerridos y sabios indígenas, como Don Manuel Quintín Lame y, de hidalgos y nobles españoles, tales como los ancestros de Don Luis Dionicio Caicedo y Flórez Vélez de Olarte, quien a su vez, fuera anfitrión del docto alemán Alexander von Humboldt en su Hacienda de Santa Bárbara de Contreras, en 1801. De éste tipo de “amalgama genética” es, que procedemos los tolimenses.

Que…. nos ha tocado duro, sí, nos ha correspondido muy fuerte. Tragedias de todo tipo nos han golpeado. Los infortunios no han sido solamente de tipo material sino también intangibles. No hemos corrido con suerte en el desarrollo socio-económico de la comarca. Porque, con una situación geopolítica tan privilegiada, con pisos térmicos de todo tipo y, con una gente tan capaz como la nuestra, el Departamento del Tolima debiera estar posicionado como uno de los más desarrollados de nuestro país.

El “meollo del asunto” es por todos conocido. Es, ni más ni menos, la envidia cositera, la paranoia de los líderes, la terquedad de muchos de los políticos y la obnubilación de los que llegan a detentar momentáneamente el poder. Es eso, lo que no nos deja progresar. El “exclusionismo” a todo nivel.

Hoy en día, el tema es el político. La elecciones del 29 de Octubre se avecinan ya. No hay muchas y reales alternativas para el caso de la Gobernación. Va punteando en las encuestas y en la práctica, una excelente candidata, la Dra. Adriana Magali Matiz, con el respaldo original del partido Conservador y de otros grupos políticos que, ven en la Dra. Matiz, una clara forma de acceder al “Poder Departamental”. Pero, ¿sí existe para el electorado tolimense, otra verdadera disyuntiva, que posea una real oportunidad de llegar a competir con la Dra. Matiz? Claro que no. Los otros cuatro candidatos: Jaramillo, Ospina, Porras y Palomino, individualmente, no pueden llegar a “ningún Pereira”, como dice el conocido refrán popular.

De allí, y con todo respeto, la propuesta de un importante grupo de ciudadanos que, se ha definido como “Operación T” (de Tolima) y que, consiste en que, se retiren de la contienda electoral, por el bien de la Democracia y de los propios Tolimenses, los doctores Jaramillo, Porras y Palomino y apoyen con decoro, generosidad y con la frente en alto, a una figura de talla nacional como el escritor William Ospina, para la Gobernación del Tolima, que sin lugar a dudas gobernaría con los mejores representantes de todos los sectores sociales, económicos y políticos. Será un verdadero “hit” en la política nacional, ya que con éstos hechos, se fortalece la credibilidad en el desgastado sistema político colombiano.

El Tolima votaría por la continuidad (sin temores) o, por un cambio en el manejo de lo público. Se espera que, el hecho de haber sido presentada ésta propuesta desde “El Nuevo Día”, no sea motivo para que los celos y la mezquindad lleguen a niveles que, no permitan pensar en el futuro de los padres, de los hijos, de la familia y la comunidad tolimense en general. ¿Que no hay tiempo? ¡SÍ QUE LO HAY!