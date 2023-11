Empalmes, estilos y planes de desarrollo

Atrás quedan las campañas, inscritos los programas de gobierno, el mandato popular recibido, como soporte de legitimidad de los gobiernos, los gobiernos deberán plantearse para todos, hasta para los contradictores en campaña, la unidad deberá ser la premisa de todos los gobernantes, so pena de deslegitimar en discusiones sin sentido sus mandatos.

La ley consagra esos pasos descritos en campaña, que todos deberían ser la articulación y el desarrollo de una sana democracia, para que de verdad exista el poder popular y los gobernantes haciendo realidad el mandato de la gente. Ahora se avecinan los empalmes, eventos legales que deben tomarse con toda seriedad y responsabilidad, donde debe haber cordialidad, pero más formalidad y legalidad, so pena de admitir, evadir o asumir cualquier circunstancia con perjuicios, fiscales, disciplinarios o penales.

Los gobiernos y los gobernantes deben entrar en ese proceso de asumir el criterio del ejecutivo, que basa su esencia en Ejecutar, que no significa otra cosa que Hacer, de allí que la concentración en establecer el nuevo mapa de ruta, que defina su gobierno en planes, acciones, metas y presupuesto, sea prioridad, el Plan de Desarrollo; muchos que se convierten en un juramento en vano, en un papel muy colorido y adornado, infinidad de veces copiados o fusilados para cumplir un requisito.

Me gusta el planteamiento de nuestra actual gobernadora de hacer un gobierno abierto, incluyente, participativo, convergente, de una amplia preferencia social y que sea para la gente, así de esa manera nos marca la ruta sobre los preceptos de construcción de esa herramienta tan importante, ella misma ha reiterado que lo hará con seguridad en el territorio. Lo que aumentará no solo su legitimidad por la cauda electoral, sino que en el nuevo rol, la retroalimentará ya no como candidata sino como mandataria regional.

Nuestra escuela de gobierno ha querido meterle contenido a la política, conocimiento a los que hoy nos gobiernan, lo hemos logrado, pero falta mucho, el llamado hoy es a la disciplina, la seriedad, la responsabilidad, la honestidad y la sensibilidad, con los cuales hay que manejar este cuatrienio, siempre será un día menos en tratándose de servirle a la gente para lograr cumplir sus sueños y mejorar su calidad de vida. Recuerden mientras el pueblo celebra el gobernante los cuida, mientras el pueblo sufra los gobernantes no pueden dormir.