La reclasificación del Sisbén

El Sisbén (Sistema de Identificación de Beneficiarios para Programas Sociales) le permite al Estado colombiano identificar a las familias más vulnerables y necesitadas para entregarles subsidios y otros beneficios. Fue creado durante el gobierno de Ernesto Samper, en 1995, y a lo largo de estos 28 años ha tenido modificaciones, con el propósito de mejorar el direccionamiento de los recursos.

Los principales logros se han alcanzado en salud. Gracias al régimen subsidiado, millones de colombianos de escasos recursos han tenido garantizada la asistencia médica y hospitalaria. También se ha conseguido educación gratuita en la básica primaria y la enseñanza media y, después de la pandemia, en la educación superior, para los estudiantes de menos recursos. Así mismo, miles de familias colombianas han podido acceder a créditos de vivienda, algo impensable en décadas anteriores. Esta clasificación también aplica para el pago de servicios públicos y para obtener otros beneficios, como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), los subsidios al adulto mayor y familias en acción.

Sin embargo, el sistema presenta algunas debilidades. Uno de los mayores dolores de cabeza del Sisbén son los “colados”, personas que no entregan información exacta o no la actualizan, con lo cual reciben beneficios a los que no tienen derecho. El DNP estableció que cerca del 40% de las personas registradas no ha actualizado su información desde hace más de tres años. Otra de las fallas es que los datos que se obtienen a través de las encuestas del Sisbén se tardan unos tres años en ser actualizados.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que luego de cruzar información con las bases de datos con otras entidades del Estado, como el Ministerio de Educación Nacional, el ICBF, el Icetex y el RUNT, a través del Registro Social de Hogares (RSH), cambiarán los puntajes del Sisbén de aproximadamente dos millones de personas. Esta noticia, seguramente causará preocupación en las familias que reciben subsidios; por eso, la entidad ha recomendado que los ciudadanos consulten su puntaje y si este ha cambiado se acerquen a las oficinas del Sisbén para verificar su información.

La reclasificación comenzará a tenerse en cuenta para la entrega de subsidios, a partir del próximo año. Con esto se procura que los programas y mayores ayudas lleguen efectivamente a los hogares que viven en condición de pobreza extrema. Se busca también unificar la información que se halla en las entidades del Estado, de manera más precisa y actualizada. Es de esperarse que esta nueva metodología sea más eficiente y permita direccionar correctamente la inversión social en los sectores que lo requieren.