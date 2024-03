¿Cuál será el futuro de la Fábrica de Licores del Tolima?

La Fábrica de Licores del Tolima se encuentra pasando por una aguda crisis financiera. Después de algunos años de recuperación, en 2023 la empresa arrojó pérdidas por 4.500 millones de pesos.

Las cuantiosas pérdidas, la disminución de ventas, la apertura de fronteras para expender aguardiente de otros departamentos y una errada estrategia de comercialización tienen a la licorera al borde de la quiebra.

El diputado Juan Guillermo Beltrán citó a un debate en la Asamblea, para que se conozca la situación y es quien ha expuesto la cruda realidad de la licorera. Los cuestionamientos del diputado tienen que ver principalmente con la entrega de permisos para vender nueve licores de otros departamentos, entre ellos el Amarillo de Caldas y el Antioqueño, pese a que existía un estudio de mercado que advertía que de ingresar estos aguardiantes, el Tapa Roja solo se quedaría con el 3% de las ventas.

El abultado presupuesto publicitario del año pasado, por cinco mil millones de pesos, no sirvió para impulsar las ventas y se registró una caída importante con respecto a los años anteriores. La estrategia de lanzar el aguardiente Rosado fracasó, pues fue una producción marginal que se agotó en poco tiempo y no ha vuelto a producirse. Algo similar pasó con las ventas en el exterior, debido a que la inversión no arrojó los resultados esperados.

Además de lo anterior, se sabe que existen deudas con los proveedores de tapas y botellas, lo cual al parecer ha entorpecido la producción y este año no se ha podido comercializar el Tapa Roja.

La gobernadora Adriana Magali Matiz tiene entre sus manos una situación complicada y cuya salida no es nada fácil, porque no puede echar para atrás las autorizaciones firmadas por su antecesor, ya que expone al Departamento a onerosas demandas. Se espera que en la Asamblea se conozcan la realidad financiera y las líneas de acción para recuperar la licorera departamental. Sería una lástima que uno de los productos insignia de la región tuviera que dejar de producirse por causa de equivocadas decisiones.