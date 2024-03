El dengue es el enemigo por vencer

El insecto se alberga en sitios con sombra y en aguas estancadas limpias como albercas, materas y otros recipientes al aire libre y allí deposita sus huevos.

En Colombia, al igual que en otros países de Suramérica (Brasil, Perú y Argentina), se ha registrado un inusitado incremento en los casos de dengue, que tiene en alerta a las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), tan solo en la última semana de febrero y la primera de marzo se reportaron más de 7.600 casos; el 76,7% de ellos en el Valle del Cauca, Cali, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Caldas. Han ocurrido 95 muertes probables, 10 confirmadas, 15 descartadas y 69 en estudio.

Este año el número de casos por cada 100.000 habitantes es de 154,8, frente a 48,8 del mismo periodo del año pasado. Valle, Huila, Vaupés, Tolima y Amazonas son los que registran la mayor incidencia con 400 casos por cada 100.000 habitantes.

La situación es inquietante en el Tolima, ya que ocupa el tercer lugar en el país en número de casos con 5.762; 46,3% con signos de alarma y 0,9%, graves. En Ibagué, según la Secretaría de Salud municipal, son 3.125 los contagios. La población menor de 11 años es la más afectada y las comunas 6, 7 y 8 son las que presentan más enfermos.

Esta semana, la Secretaría de Salud municipal efectuó visitas a colegios de la ciudad para verificar las condiciones de salubridad de las instalaciones y encontró fallas como que “en algunas no existe plan de saneamiento básico, por lo tanto, no se ejecuta; además, humedad en las instalaciones, no uso del shut de basuras, no hacen la desinfección de plagas, entre otras cosas que nos dejan muy preocupados”, afirmó la secretaria, Liliana Ospina.

Cinco muertes probables por dengue en Ibagué en lo que va corrido del año son alarmantes, pues esta es una enfermedad prevenible. Con medidas sencillas, pero permanentes, se puede controlar la proliferación del Aedes aegypti, el mosquito que la transmite. El insecto se alberga en sitios con sombra y en aguas estancadas limpias como albercas, materas y otros recipientes al aire libre y allí deposita sus huevos.

Un solo mosquito puede poner entre 80 y 150 huevos cuatro veces al día. De ahí la importancia de lavar y cepillar las paredes de tanques y albercas, mantenerlos tapados en lo posible; erradicar los depósitos de aguas en botellas, llantas, materas, floreros; emplear mosquiteros, poner anjeos en las ventanas y puertas, aplicarse repelente y usar camisas de manga larga y pantalones largos en los sitios donde abunde el mosquito. Todos somos responsables de la prevención y de luchar contra el agente transmisor.