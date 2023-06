Una meta: aprender lo bueno de la educación de otros países

Contenido Exclusivo

Abundan los modelos educativos que pueden servir de referencia para los cambios y transformaciones que se esperan en el sistema escolar colombiano.

La expectativa creada por el inicio de un gobierno de tendencia política de izquierda, hace pensar que habrá cambios, que inclusive no aparecen en forma expresa en los 12 artículos del Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente.

¿Cuál es el modelo político del gobierno en el cuatrienio que está en marcha? Es una situación que todavía no está clara, aunque hay indicios sobre este tema.

El menú de modelos políticos es amplio. Estamos en el modelo capitalista de economía de mercado, pero al otro lado están los tipos de comunismo y socialismo.

¿Vamos hacia una socialdemocracia, una ideología de economía mixta? ¿Tendrán alta influencia en el modelo político y educativo nuestros países vecinos Venezuela y Cuba? O quedan otras opciones: el socialismo democrático, el socialismo de mercado y el socialismo libertario.

Porque del modelo político que se adopte, depende el modelo educativo que se implante y ello puede quedar establecido en las reformas educativas que se avecinan: la reforma de la Ley 30 de 1992 para la educación superior, la reforma del Sistema General de Participaciones, sobre la financiación de los costos educativos de la educación básica y media. Sobre esta última, poco se ha dicho.

Digo que hay buenos ejemplos de sistemas escolares exitosos. Si se trata de los países que tienen los mejores sistemas educativos en el mundo, hay clasificaciones que se hacen con base en los resultados de las pruebas Pisa que se realizan cada dos años, bajo el auspicio de la Ocde u otras clasificaciones de poco arraigo.

Los mejores sistemas

Podemos poner la mirada sobre los países con una mejor educación por varios aspectos. Pero también es posible tomar como referencia lo que ocurre en departamentos con los mejores indicadores educativos en cuanto a calidad, cobertura y disponibilidad de recursos, entre ellos Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia y el Distrito Capital, Bogotá.

¿Cómo se logran aprendizajes de calidad en estos ámbitos? Es posible que a pocas cuadras funcione un plantel educativo donde se desarrollan modelos educativos que van más allá de lo tradicional que impera.

Ha sido ampliamente divulgada la clasificación de los 10 mejores países en cuanto a educación y entre ellos están, en su orden: China (Beijing, Shanghai, Jianghsuy Zhejiang), Singapur, Macao, Hong Kong, Estonia, Taiwán, Japón, Finlandia, Canadá, Corea del Sur e Irlanda.

Clasificación de las pruebas Pisa que se hace con base en los estudiantes evaluados en Lectura, Matemáticas y Ciencias Naturales, en el año 2018. Colombia ocupó el puesto 58 en este ranking. Chile es el país latinoamericano mejor posicionado en el puesto 43.

“Las pruebas miden el conocimiento de 600.000 estudiantes de 79 países del mundo. Las Pisa iniciaron en el 2000 y durante esos años el mundo ha cambiado mucho, impactando en el aprendizaje de nuestros estudiantes. El reto será cómo acoplamos la educación y lo digital, teniendo en cuenta que los jóvenes hoy están siempre conectados a internet”, explica Gabriela Ramos, directora de la Ocde.

¿Qué se puede aprender?

¿Cuáles son las características socioeconómicas de China, que influyen en el éxito de su modelo económico? Siendo que es el país que ahora ocupa el primer lugar.

Lo primero a decir es que China es uno de los siete estados de régimen comunista del mundo a saber: Rusia, China, Cuba, Laos, Corea del Norte, Vietnam y Venezuela. Sin embargo, ese comunismo se divulga con otros nombres de socialismo estatal.

China se identifica como un Estado socialista orientado por el partido comunista; como un sistema de economía mixta, como una economía de mercado socialista o de capitalismo de Estado.

En la actualidad, China es una superpotencia, el mayor exportador e importador del mundo, la primera potencia industrial del momento y a ello se agrega la clasificación como el mejor sistema educativo mundial, con base en los resultados de las pruebas Pisa.

Se trata del segundo país más poblado del mundo, después de la India (1.425 millones de habitantes, en comparación con 1.428 millones de la India, año 2023).

De China llegan a Colombia una gran variedad de productos, entre ellos los ajos blancos, que se pueden comprar en supermercados, -me parece inaudito que importemos ajos de China y por ello tomé la decisión de que se compren los ajos producidos en Colombia-, pero también llega ropa, electrodomésticos, automóviles y maquinaria.

“China, como gigante asiático tiene características generales en su sistema educativo, económico, cultural y social que lo hacen diferentes a los demás países del mundo”, dice Ernesché Rodríguez Asien, al hacer la caracterización del sistema educativo chino.

¿Qué podemos aprender del sistema educativo chino? Soy de la opinión de que se pueden aprender pocas concepciones y prácticas del sistema educativo chino, porque se trata de un sistema político distinto en un mundo de mentalidades distintas en sus habitantes.

“Economía socialista de mercado: este último sistema fue el que más transformó el orden educativo, resultado de las ideas de occidente. La economía socialista de mercado, introdujo formas más flexibles de financiar la educación, autorizando la existencia de instituciones privadas”, dice Rodríguez Asien.

Los pilares del sistema chino

Me guío por los 10 pilares que Asesorías Académicas Milton Ochoa construye para caracterizar el sistema educativo chino. Hago las comparaciones del caso con el sistema escolar colombiano. Para las Asesorías Milton Ochoa (2023):

1.

Los maestros, son quienes ejercen una autoridad ampliamente aceptada por estudiantes y padres de familia. Tienen un nivel de formación inicial de 500 horas, como requisito para su desempeño. Pero encuentro que sus salarios son bajos, equivalentes a 153.000 pesos mensuales, a junio de 2022. Ellos son determinantes en la calidad de los aprendizajes y la formación ideológica de los estudiantes.

2.

La internacionalización del sistema educativo, se llaman a los mejores egresados de la educación superior para que cursen las licenciaturas en Educación. China tiene 1.000 acuerdos de intercambio académico con diferentes universidades en el mundo para formar los docentes en pregrado y maestrías.

Esta internacionalización es un aprendizaje que se puede obtener de China, si el gobierno colombiano hace mayores inversiones más allá de las transferencias para gastos de personal que la nación envía a las entidades territoriales.

3.

La evaluación en el aula. En China se hace énfasis en las evaluaciones y una de las últimas renovaciones del sistema evaluativo en este país, ocurrió en el año 1985, para modificar la memorización que imperaba, incluyendo la eliminación de los exámenes con pruebas de selección múltiple.

4.

La obsesión de los padres por la educación, “diez veces más tiempo de los padres dedicados a la educación de sus hijos”. Es otro aprendizaje que da el modelo educativo chino a Colombia, donde lo generalizado es la poca atención de los padres por la educación de sus hijos. La educación es gratuita hasta los 15 años de edad, es decir hasta el nivel de primaria.

5.

Exámenes de selectividad a los 15 años para acceso a la educación secundaria. “La selectividad de China es considerada la prueba de acceso a la universidad más difícil del mundo por la competitividad y presión que genera entre los estudiantes, el Gaokao”. De 10 millones de estudiantes que presentan examen de acceso a la universidad, sólo el 60 % lo logra.

“Cuando los alumnos se gradúan del nivel medio se le hace otro examen administrado por la provincia o municipio. Pero el examen de entrada a la universidad es el más fuerte y competitivo, aunque la competencia se ha visto reducida por la ampliación y diversificación de la oferta” refiere Ernesché Rodríguez Asien.

6.

La intensidad horaria, de 10 u 11 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 36 horas semanales.

7.

Alto nivel de memorización. Más de 10.000 caracteres del mandarín en primaria.

“En el proceso de la explicación el maestro no se preocupa en absoluto de garantizar una adquisición real del conocimiento de los alumnos. De esta manera, se ofrece una gran cantidad de información, aunque no todos los alumnos la entiendan, de ahí que se “conformen” con la memorización. No hay una llamada a la interacción, son diálogos repetidos o monólogos.

Generalmente, el instructor expone y analiza el contenido en clase a partir de la siguiente estructura: primero un repaso del conocimiento anterior; ya antes de la clase, el alumno debe repasar la nueva lección (…); en la clase, el maestro se encarga de exponer el contenido de la nueva lección”, es la interpretación que hace María Victoria Galloso Camacho en una investigación que hizo sobre el sistema de enseñanza en China.

8.

Inspección nacional y control de la educación que incluye 60 inspectores locales (municipales en nuestro caso) para hacer seguimiento sobre el sistema escolar. En Colombia también está definida la “inspección y vigilancia” pero los cargos de supervisores educativos están desapareciendo de la nómina.

9.

Currículo educativo extenso, desde el año 2001. Imperio de la estandarización como metodología y evaluación. Son tres las áreas básicas del plan de estudios, el chino (el mandarín), las matemáticas y el inglés, a las que se le agregan una hora de música, otra de pintura y dos de educación física.

10.

La disciplina. Es falta grave del estudiante llegar tarde a la clase, no cumplir las labores académicas, no prestar atención al maestro.