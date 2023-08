El colegio virtual: todo esto puede ahorrarse de pensión con esta alternativa

Según el Ministerio de Educación, la pensión del 53 % de los colegios privados presenciales ronda entre 1 y 3 millones de pesos en 2023.

Elegir el colegio para los hijos es una decisión más determinante de lo que algunos imaginan. Una buena institución los potencia en aquello que más les gusta y les enseña habilidades que el mundo laboral requerirá en un futuro cercano. Sin embargo, la elección siempre está sujeta a las capacidades económicas de los padres.

Una opción recomendada para el bolsillo de quienes buscan educación de calidad son los colegios virtuales digitales. Son varias las razones: los contenidos tienen proyección global, la titulación ofrecida está basada en el currículum estadounidense y son bilingües. Lo mejor es que la pensión es más económica que la de colegios privados a los que se acude de manera presencial.

El Ministerio de Educación de Colombia dio a conocer que la pensión del 53 % de los colegios privados ronda entre 1 y 3 millones de pesos en 2023. Así mismo, informó que el 16 % de estás instituciones cobran una mensualidad de 5 millones de pesos. Pues bien, hay colegios digitales, como Genuine Digital School, cuyas mensualidades parten de los 500.000 pesos.

Genuine Digital School es un colegio virtual bilingüe con registro en Florida, Estados Unidos, cuyo modelo se basa en experiencias de aprendizaje remoto que trascienden las fronteras idiomáticas y geográficas. Tiene más de 350 estudiantes y profesores en países en todo el mundo, como Emiratos Árabes y Filipinas.

Pero el ahorro no solo obedece al precio de la pensión, sino a otros factores. En un colegio digital, se disminuyen los costos en libros, útiles, uniformes, alimentación y transporte. Además, se ahorra tiempo, dada la posibilidad de acceder a las clases desde cualquier lugar, sin importar el momento.

Puede leer: La Universidad ECCI y la NASA llegan a los colegios públicos y privados de Colombia

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en 2023, los padres de familia gastaron más de 300.000 pesos en promedio en la compra de útiles escolares por cada hijo en ciudades como Cartagena, por ejemplo.

Astrid Mora, mamá de Korhan Cakmak, un estudiante de Genuine Digital School, cuenta cómo este colegio virtual beneficia la economía de la familia a la par que enriquece con conocimiento a su hijo.

“Ha sido muy bueno para nosotros en la parte económica, ya que, aunque su currículum es internacional, sus precios no son tan internacionales. Es algo que nos facilita mucho las cosas. La enseñanza, comparando calidad-precio, es muy buena”, dice Mora.

Así mismo, reconoce los aportes de la institución a su hijo, que vive junto a ella en Aipe (Huila), pero interactúa con estudiantes de todo el mundo. “Lo bueno que tiene el colegio es que se basa en potenciar los talentos de cada niño, la enseñanza no es tan general, sino personalizada. En el caso de Korhan, lo conocen por el tema de la tecnología y la robótica, porque el colegio le ha brindado la motivación para que siga trabajando e impulsando lo que quiere crear”.

Por su parte, Korhan Cakmak da testimonio de los beneficios de estudiar en colegios como Genuine Digital School.

“Mi experiencia ha sido buena porque el colegio es muy flexible. No tengo que esperar las vacaciones para poder viajar, sino conectarme desde el celular, a veces desde el carro, para ver la clase”, comenta.

Lo mejor, a su juicio, es que el modelo educativo del colegio se adapta a las necesidades del estudiante, cuando lo común es que sea al contrario.

“El colegio es adaptable al modo de aprendizaje de los niños. Si hay un niño que no entiende, el profesor no dice que no prestó atención ni lo manda a investigar afuera. El profesor para las clases para ayudar a quien no entendió, el profesor llega a dar hasta una clase completa para reforzar ese tema”, agrega el estudiante.

Otra razón para estudiar en un colegio digital, además de sus bondades para la economía familiar, es que está pensado en la generación Alfa, es decir, la primera generación cien por ciento digital. Entonces ¿por qué no probarlo?

