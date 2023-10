Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ahora brinda la oportunidad de ampliar conocimientos con una variedad de cursos en línea completamente gratuitos.

Fundada en 1636, Harvard es la universidad más antigua de los Estados Unidos, con sede en Cambridge y Boston, Massachusetts. Ahora, su compromiso por democratizar la educación, ha hecho que ofrezca cursos gratuitos en una amplia gama de áreas.

¿Sobre qué disciplinas enseñan?

Derecho.

Ciencias Políticas.

Negocios y Economía.

Ciencias y Salud.

Budismo.

Educación.

Religión.

Literatura.

Derechos humanos.

Protección de menores.

Arquitectura.

Programación.

Cambio climático.

Neurociencia.



¿Cómo obtener un certificado de Harvard por completar un curso online?

Los cursos en línea de Harvard son 100% gratuitos. Esto significa que puede acceder a todos los materiales y recursos sin costo alguno. Si desea obtener un certificado que acredite la finalización de un curso, deberá realizar un pago a la plataforma que administra los cursos.

Lea también: Tener una mejor relación con la comida es posible: aquí le enseñamos cómo

Sin embargo, no se preocupe si no puede o no quiere pagar por el certificado en este momento. Puede inscribirse en todos los cursos que desee de forma gratuita y adquirir valiosos conocimientos sin ningún costo.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en los cursos de Harvard?

No hay requisitos estrictos. Lo único que necesita es acceso a Internet y las ganas de aprender. Puede completar los cursos desde su pc , tableta o incluso su celular. No importa de qué país sea, su edad o nivel de educación previa.

Para ampliar información sobre los cursos y cómo inscribirse, de click en este enlace. Ya no tiene excusas para no incursionar en la educación virtual y adquirir nuevas destrezas.