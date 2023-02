Por el parqueo en espacio público, la incultura vial en Ibagué, 10 de 10

Mientras se esperan nuevos agentes de tránsito, la percepción de que no hay respeto con el peatón y otros actores viales va en aumento.





El espacio público no deja de ser el lugar preferido por los conductores sin cultura ciudadana; y el que aparentemente la Administración no puede controlar hasta que no se amplíe el número de agentes de tránsito.

Se volvió ‘pan de cada día’ que los carros o las motociclistas estén estacionados en la carretera, sobre los andenes y hasta frente a las señalizaciones de prohibido parquear. Cuestión que para beneficio de unos pocos afecta al resto de actores viales.

Muchos peatones deben bajarse del andén para continuar su tránsito, otros deben salir casi a la mitad de la carretera para alcanzar a ver si viene un vehículo y poder cruzar la calle, o para poder tomar un servicio, ya que en muchas vías no hay garantía para usar la acera.

Sumado a lo anterior, el paso para otros conductores se ve reducido, la vía deja de estar disponible de manera simultánea para dos o tres medios de transporte para ser utilizado por uno y en ocasiones reduciendo su velocidad para evitar chocar con el elemento mal parqueado. Raro no sería que ese fuera uno de los motivos de los ‘tormentosos’ trancones.

‘Fila india’

Uno detrás o al lado de otro, así se organizan en la carrera Quinta entre calle 42 y 37, la carrera Sexta entre calles 24 y 28, la carrera Segunda A con calle 21, carrera Séptima con calle 15, entre muchas otras vías pulula, el mal parqueo, especialmente cerca a locales comerciales, centros de salud, talleres de vehículos y demás puntos de venta.

Escenario que diariamente presencian todos los ibaguereños, pero en mayor medida quienes brindan el servicio de transporte.

“En carrera Quinta entre calle 75 y 76 se volvió un punto neurálgico, las ferreterías ponen los materiales sobre la cicloruta, cuadran las camionetas en la vía, donde particulares aprovechan para estacionarse, eso se volvió un problema de todos los días”, expresó un taxista.

Añadió, “las personas deben pararse casi que en la mitad de la calle para poder ver los vehículos que bajan para poder pasar, o si van a tomar un transporte también”.

Otro caso que ejemplifica la ausencia de cultura vial, se registra especialmente durante las noches en la carrera Séptima con calle Quince, varios conductores dejan el carro parqueado en el separador mientras consumen la ‘fritanga’ que se comercializa bajo una carpa.

Desde la veeduría de Movilidad, Veemóvil, donde permanecen al tanto de las dinámicas en cuanto a movilidad se trata, se indicó que la percepción ciudadana es que la cuestión del mal parqueo ha incrementado, sobre todo en las vías principales.

“Desafortunadamente, se ha notado que se volvió mala cultura vial dejar el vehículo a la orilla, bajo la excusa de que se van a demorar tres o cinco minutos, no más.

“Por otro lado, está la ineficiencia de la Secretaría de Movilidad dónde los agentes de tránsito no cumplen con su función que es regular el tránsito e imponer las órdenes de comparendo o inmovilizar el vehículo. Para que esa cultura vaya cambiando lastimosamente, toca es que a la gente le pongan el comparendo y ya después del segundo no lo vuelve hacer”, aseveró Rubén Calderón, representante de Veemovil.

Pues, según Calderón las campañas de cultura vial no son nada nuevo y desde Administraciones pasadas como en la actual, se han incluido en los proyectos de campaña, pero no sé pasa a la acción que es aplicar la multa o sanción, sino que se habla de crear más infraestructura vial cuando realmente no es una necesidad.

A la espera

El Secretario de Movilidad el 12 de enero del presente año anunció que uno de los objetivos era aumentar el número de agentes de tránsito a 30 para regular el tráfico.

Sin embargo, mientras llega ese día, qué hacen para que la situación no se haga incontrolable y en pocos meses ya no se requiera de 30 agentes azules sino de 50 o más. Esta redacción intentó comunicarse con el jefe de la cartera de Movilidad, pero no hubo respuesta.

Aunque no hay duda que la cantidad de carros y motos han crecido de forma aguda, sigue siendo una minoría cuando lo comparamos con la población de la ciudad. Sin embargo, esta minoría recibe la mayoría de los recursos y derecho a ocupar la mayoría del espacio público.

