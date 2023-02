Contraloría revela ‘lluvia’ de hallazgos en auditorías en municipios: esto dijo

La Contraloría Departamental informó que ha realizado vigilancia en la gestión fiscal del departamento y entidades descentralizadas gracias a las denuncias recibidas por la dependencia de participación ciudadana, una de ellas, la contratación de la Alcaldía de Natagaima en la vigencia del 2017 por 738.900.000, al igual que las presuntas irregularidades en la contratación entre el 2017, 2018 y 2019, también en el Hospital San Juan de Dios de Honda, por un valor de 663.010.748 millones de pesos.

Igualmente, uno de los procesos que ejecutaron se debe a las supuestas irregularidades en el contrato de pavimentación de vías urbanas en Villahermosa por 120.656.323 millones de pesos.

No obstante, el organismo de control indicó que entre los hallazgos fiscales y como proceso auditor, está la auditoría de cumplimiento de la deuda pública en la Alcaldía de Espinal por un valor de 970.398.125 millones de pesos, donde hay 11 hallazgos relacionados con el pago de intereses corrientes correspondientes a recursos no ejecutados, insumos cancelados y no recibidos, obras pagadas y no ejecutadas, falta de insumos del contrato, 12 semáforos contratados, pero que no están en funcionamiento, entre otros.

También encontraron hallazgos por un valor de 271.474.358 millones de pesos en una auditoría realizada en procesos de contratación en la Gobernación del Tolima, entre los hallazgos está la ejecución de pagos no autorizados en la resolución número 002 del 7 de enero del 2011, pago del impuesto predial al municipio de Coyaima, pago de actividades del contrato sin haber sido verificadas y evaluadas correctamente.

De acuerdo con la contralora departamental, Carolina Giraldo Velásquez, este año reforzarán los procesos de auditoría y el papel de los veedores de los Municipios, con el fin de ejercer más vigilancia.





