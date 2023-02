El IBAL le incumplió otra vez al barrio Claret: el arreglo de redes nunca llegó

La palabra ‘tranquilidad’ es una que parecen no conocer los habitantes del barrio Claret, en la comuna 10, pues a pesar del incesante trabajo que han venido realizando para que les solucionen el colapso de la red de alcantarillado que se hace manifiesto en forma de dos gigantescos cráteres, el problema, con sus malos olores y mosquitos, permanece.

Lo anterior, incluso después de que por muchos meses les hubieran asegurado que debían esperar, pues el presupuesto anual para la inversión en el mantenimiento y reparación de las redes de alcantarillado por parte del Ibal, era insuficiente para cubrir todos los daños que se presentan en la ciudad. Sin embargo, llegado diciembre del año pasado, que era la fecha para la intervención, a la luz de los acontecimientos, la misma nunca se realizó.

“Ese hueco está abierto hace dos años. Hemos hecho hasta lo imposible para que nos arreglen el daño, pero no. Motivo por el cual me tocó interponer una tutela para que se respeten mis derechos fundamentales; sin embargo, tan pronto como yo empiezo a acudir a instancias legales, ellos emiten un oficio en el que aseguran que para finales del 2022 van a venir a brindar una solución definitiva. Pero imagínense, ya estamos a febrero del nuevo año, y los trabajadores del Ibal no han ni asomado la cabeza”, aseguró Estella.

En un documento que la denunciante hizo llegar a esta redacción, consta que la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado agendó una intervención, de conformidad con las directrices del Director Operativo, para la fecha anteriormente indicada.

Asimismo, para Estella, no se explica cómo no han llegado funcionarios del Ibal al Claret, pues si la programación para la reposición de redes se hace con base en el estado de la tubería y el grado de emergencia que presenta la misma, el daño que se tiene en su barrio amerita la más pronta atención de las autoridades.

Por su parte, resalta una presunta desorganización al interior de la empresa, pues, expone la denunciante que, en vista de que el Ibal no se hacía cargo del daño, se envió un oficio para conocer con exactitud los detalles en lo que respecta al día y la fecha de la intervención. A dicha solicitud le fue respondido que “se notificó a la Dirección Operativa para que (la calle) sea incluida en la programación de ejecución”, desconociendo que, dicha programación, según un documento precedente, ya debía estar realizada.

“Ya hemos ido a las oficinas, hemos pasado un sin fin de documentos, logrando que ellos lleguen, diagnostiquen pero, al final de cuentas, todo lo que dijeron se lo llevó el viento”, agregó Rosenberg Mesa, otro de los habitantes afectados.

El Daño

Según pudo corroborar EL NUEVO DÍA en una visita realizada al sector, lo que en su momento eran dos pequeños huecos, ahora son cráteres en los que se puede observar una amalgama de tuberías rotas, aguas residuales, vegetación y zancudos.

Además, la vía se encuentra corroída a tal nivel de que, en el eventual tránsito de un vehículo de carga pesada, no sería de extrañar que este terminara sufriendo un caso de hundimiento.

Por si fuera poco, los habitantes y el comercio han de padecer en los días soleados el fétido olor de la cañería y los mosquitos que, según se pudo conocer, han contribuido a engrosar los casos de dengue en la ciudad, los cuales, dicho sea de paso, están en aumento.

