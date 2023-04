El empresario Sylvio Acosta fue condecorado con la Orden del Congreso de Colombia

Con una ceremonia realizada el sábado 15 de abril, en el salón Almendro del Club Campestre de Ibagué, el Senado de la República condecoró con la “Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Caballero”, al economista y empresario Sylvio Acosta García, quien es el fundador y presidente de la reconocida empresa, Seguridad Privada Aguialarmas Ltda.

el Senado de la República de Colombia le otorgó la condecoración como reconocimiento a la excelsa labor desarrollada por más de 40 años impulsando el desarrollo empresarial y social del Tolima Grande y el país. A este homenaje también se sumó el Concejo municipal con la condecoración al “Mérito Empresarial”.

Acosta previamente fue condecorado, también por el Concejo, con la “Medalla Ciudad Musical” y la Asamblea le otorgó la “Condecoración Asamblea departamental”, además, de recibir el reconocimiento de la Policía Metropolitana Ibagué, “por su importante labor demostrada en el apoyo y colaboración con la red y el sector de la vigilancia privada”.

Desde 1983, Sylvio Acosta inició su vida en la seguridad privada en la región, pues gracias a unas asesorías que brindaba en Girardot a una empresa de vigilancia, “le quedó el bichito para montar su propia empresa”, como él relata. Asimismo, cuenta con gran nostalgia, el momento de elegir el nombre de la misma, pues para ese entonces su mayor preocupación era “¿qué nombre le ponemos?”. Es por ello, que él decide conmemorar un momento muy especial de su vida; “se barajaron varios nombres, hasta que llegó a mí un recuerdo de mi escuela. Había un profesor que para que nosotros rindiéramos mejor académicamente nos dividió por grupitos el curso. El grupito donde yo estaba le pusimos las águilas”, y fue así, como gracias a ese episodio de su vida Sylvio decide nombrar su empresa como Las Águilas.

“¡El nombre encajaba muy bien! Las águilas tienen las alas que dan protección, las garras que dan seguridad y la vista que le permite ver todo con nitidez, aun estando tan lejos”, dice con gran emoción y orgullo Sylvio.

Para el distinguido ícono del logo institucional, que solemos ver en cada esquina de la Capital Musical, Sylvio recuerda con nostalgia recurrir a un artista e ilustrador de Girardot, lugar donde todo inició, pidiendo que esta fuese “un águila estilizada”; desde entonces, ha perdurado en el tiempo por más de 40 años. Sin embargo, a través del transcurrir de los años ha tenido una pequeña modificación a como lo conocemos hoy en día, pues él decide implementar un triángulo en símbolo de ‘pare’ a los delincuentes, que significa que el lugar que posee esta insignia está siendo protegido y vigilado por un águila.

Sylvio a pesar de ser oriundo de Sevilla - Valle, es catalogado como todo un tolimense de pura cepa, gracias a sus innumerables aportes a la región y a su gente, con la creación de empresas que aportan al empleo y al desarrollo de la región, como: en el sector de la vigilancia, Las Águilas Ltda (1983); Seguridad Privada Aguialarmas Ltda. (1998); Aguitronica Ltda. (2008) y en otros sectores en comercialización de repuestos de carros marca exclusiva Renault con la empresa “Renault Master”.

Asimismo, con la fabricación y comercialización de muebles a través de “Créditos Colombia”; distribución puerta a puerta de productos de la marca Varela, Bombril y Colgate a través de la empresa “Promotol”; la distribución de cemento al por mayor para el Tolima y el Valle del Cauca con la empresa “A3” y la piscicultura acuapónica con Eagle International Business SAS, entre otras.

Acosta es un hombre que se ha caracterizado por brindar lo mejor de sí con su carisma, entrega y sus estudios realizados en Normas que rigen la seguridad privada, Legislación laboral de una empresa, Gerencia para seguridad empresarial, Administración de personal y Seguridad bancaria.

“Antes del año 1977, año en que llegué a Ibagué, tuve un recorrido por el sector bancario, ocupando importantes cargos en diferentes entidades bancarias. No obstante, desde que llegué a la Capital Musical, amo a esta tierra como si fuera la mía, porque lo mucho o poco que tengo se lo debo al Tolima. La gente es muy querida, amable y muy pujante. Es por ello, que yo socialmente he pertenecido a varias instituciones donde pongo mi granito de arena al servicio de la sociedad y he tratado de ayudar a la ciudad para que ésta vaya hacia arriba”, menciona con gran admiración Sylvio.

A través de los años ha tenido una participación activa en el desarrollo de la región al ser miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, presidente de la misma en el año 2018; secretario de la Liga de Fútbol del Tolima; exmiembro de la Junta Directiva de Fenalco Tolima; presidente del Gremio Seguridad Privada - Tolima, consultor en seguridad privada para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; presidente de la Corporación Bunde Mágico, profesor catedrático de la Universidad del Tolima, socio del Club Campestre de Ibagué y socio del Círculo Social de Ibagué.

El conmemorado comparte su vida desde el año 1990 con su esposa Alba María Machado Mejia, mujer con la cual está profundamente agradecido, así como lo está con sus hijos Karen Lorena y Nicolás Acosta Machado, Fernando Acosta Díaz, y Jhon y Henry Varón Machado, a quienes les deja un gran legado en la vanguardia en seguridad tecnológica en la ciudad.

“Yo me siento satisfecho y muy contento por la aceptación que la gente tiene a mi trabajo, a mi labor constante, a mi experiencia y al aporte que uno le hace a la sociedad. Para mí es muy halagador que mi comunidad sea tan generosa y me haga esos reconocimientos gracias a todo el historial que tengo y que me hace sentir muy orgulloso de mí mismo, porque son conscientes de que he creado una muy buena empresa para ellos en seguridad”, expresa Sylvio con una gran sonrisa de satisfacción y felicidad en su rostro.

