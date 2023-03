‘Olguismo de extrema izquierda’: “tiene como característica el choque y la discordia”

Contenido Exclusivo

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el liberal Gentil Gómez Oliveros le contestó a la representante Olga Beatriz González, la cual en sus líneas lo tachaba de ‘godo’ y ‘yepista’, opinión que acaeció tras los apuntes de Gustavo Collazos en una columna de opinión en donde planteó que dentro del liberalismo no había cabida a otras propuestas distintas al ‘jaramillismo’.



Semanas atrás, la representante Olga Beatriz González afirmó, a través de una columna de opinión: “(...) Gentil Gómez no es liberal, nunca lo ha sido. Él siempre ha estado al lado del ‘yepismo’ y de la U, por cuestiones coyunturales, hizo parte de la lista a la Cámara por el Partido Liberal, pero nosotros tenemos claro que él tiene un ropaje, él es conservador y él es más godo que cualquier de los conservadores y tiene ropaje liberal que no es liberal”.

Lo anterior, generó una serie de debates entre los liberales más raizales de la colectividad. Entretanto, Gentil Gómez Oliveros opinó frente a las consideraciones de Olga B.: “Es la manifestación de un sector del liberalismo que representa la extrema izquierda que tiene como característica el choque, la discordia y el generar acciones específicas para propiciar sus intereses”, haciendo alusión al ‘olguismo’ liberal que sostiene cercanías con el Gobierno Nacional.

“Es una afirmación injuriosa como decirle a un conservador ‘godo’, como decirle a un petrista progresista ‘mamerto’, como decirle a un liberal ‘cachiporro’. Epítetos vergonzantes y lamentables, pero que son fruto de la actitud con la congresista”, compartió.

Tiempo atrás, Gómez Oliveros había sido enfático en que el precandidato Mauricio Jaramillo debía unir a la colectividad en la región. “Si el liberalismo del Tolima quiere ser opción de poder como lo fue en el pasado, debe abrir las puertas a las distintas vertientes del pensamiento liberal. No puede ser solamente ‘olguismo’ de extrema izquierda, y el ‘jaramillismo’ de centro con tendencia socialdemócrata. Deben haber otras formas de pensamiento y expresión dentro del contexto liberal”, opinó.

Y agregó: “Si no logra unir el Partido Liberal, difícilmente podrá unir una propuesta más amplia de otros sectores para poderse presentar como una propuesta sólida y unida para compartir a la Gobernación en el próximo certamen electoral”.

Consideraciones

EL NUEVO DÍA: Se sabe que usted tiene previsto aspirar a la Asamblea, cosa que deberá entrar a negociar con el partido en la región, ¿cómo contempla ese proceso?

Gentil Gómez Oliveros: Somos un equipo liberal que nos mantenemos unidos, hicimos un ejercicio democrático de cara al Congreso que permitió conservar la curul de Cámara que casi se pierde si no hubiéramos hecho un ejercicio de consciencia y de trabajo liberal. La propuesta a la Asamblea es del equipo con miras de mantener nuestros ideales y presencia en el partido. Se pide que se nos reconozca el lugar en la dinámica de la colectividad. Por eso digo que Jaramillo debe abrir los consensos y puertas a las diferentes formas de pensamiento y expresión político. La aspiración obedece a buscar un reconocimiento de un ejercicio democrático.

E.N.D.: ¿Hace cuánto milita en el partido?

G.G.O.: Nuestros orígenes políticos son en el Partido Liberal cuando fui concejal de Melgar, en la época de Carlos García en el oriente del Tolima. Siempre hemos mantenido la línea de conducta liberal, pero en los momentos de crisis en donde se han ‘atomizado’ las distintas vertientes, hemos tenido que tomar posturas distintas a la oficialidad del partido sin renunciar a nuestras convicciones y principios liberales.

E.N.D.: Convengamos que usted es de Villarrica. Hace unos días hubo una discusión entre el ‘barretismo’ y el ‘jaramillismo’ por la violencia y el atraso en la región. Por una parte, el senador Óscar Barreto emitió varias columnas ‘viscerales’ sobre el tema, mientras que el Partido Liberal le contestó con una rueda de prensa, ¿qué piensa sobre la discusión? Teniendo en cuenta que hoy día se habla de paz.

G.G.O.: Para considerar la ‘paz total’ que tanto se anhela, se deben abandonar los epítetos y descalificativos. Si de deuda social se trata, al oriente del Tolima nunca le toca y ahí le cae a los señores que han dirigido el Partido Conservador en los últimos años y también a los señores liberales que no han hecho una puesta contundente en ese proceso.

Allí hay una génesis del conflicto que se tiene que reivindicar, el desangre y sometimiento de ese pueblo. Y no solamente Villarrica donde en el pasado bombardearon con napalm a nuestros ancestros, también Icononzo en donde nació un conflicto de tierras, también Cunday que ha sido desangrado, Melgar y Carmen de Apicalá indirectamente porque allí se desplaza la población a las zonas periféricas de los municipios. Sí hay una deuda social con el departamento, no se paga echándose culpas entre liberales y conservadores. Se paga cumpliendo la función social del Estado. En ese debate diré que ambos tienen la razón, los dos están en deuda con el oriente del Tolima, tanto el Barreto como Jaramillo.

E.N.D.: La ‘tercería’ de Yully de Yepes desestabilizaría electoralmente unos votos, pero también se habla de la figura que tienen ambas mujeres candidatas frente al ‘desgaste’ de la figura política de Jaramillo, ¿cómo ve la situación?

G.G.O.: La presencia de dos mujeres jóvenes obliga a que la propuesta liberal que aspiramos a unificar para presentar esté mucho más enriquecida y a la altura del debate. Jaramillo también tiene sus potencialidades, su experiencia y conocimiento de las dinámicas políticas. Lo obligan a ser el pionero y estandarte de la profundidad en las propuestas tras varios años de trayectoria, no solo de él, sino de toda su estirpe familiar.

E.N.D.: A usted quieren sacarlo del partido, hecho que está hilado con la declaración de Olga B. en los últimos días, ¿lo considera una expulsión?

G.G.O.: No considero las manifestaciones injuriosas de la Congresista como una ‘sacada’ del partido, pero me sorprende la indiferencia de Mauricio Jaramillo frente al tema. Y no tiene que ver conmigo, sino con los demás sectores que podemos sumar a esa invitación que él está haciendo de unir esfuerzos por el Tolima. Para nada le contribuye al fortalecimiento de su propuesta la actitud individual de su congresista, ni tampoco su silencio mudo, el cual esperamos rompa y nos diga si estamos invitados a ese gran consenso o no.

“No podemos construir un Tolima con miras y anhelos de desarrollo si no se reconoce su pasado histórico”, Gentil Gómez Oliveros.

