“Si no tenemos Gobernador, el sur del Tolima tendrá un retroceso”, Ricardo Orozco

Durante la presentación de la adjudicación de un corredor vial en el sur de la región, el gobernador Ricardo Orozco compartió una serie de precisiones en donde se refirió sobre el manejo político a la violencia de ‘antaño’, además de las últimas disposiciones del Gobierno Nacional, lo anterior como un ‘síntoma’ de distancia con el presidente Gustavo Petro.

En el marco de la adjudicación del proyecto vial que conectará a Coyaima - Ataco - Las Señoritas, el gobernador Ricardo Orozco, en un acto público en el corregimiento Gaitania, habló sobre el desarrollo del sur de la región y aprovechó para compartir una serie de precisiones que, para algunos, tendrían su tinte político.

En su recorrido por las obras, recordó que en su gobierno se han realizado varias inversiones en material vial para el sur del Tolima. “Ese corredor, en las manos de este equipo que no vino a ‘batir’ un trapo de un color acá, hoy le va a terminar de hacer una inversión cercana a los $200 mil millones de pesos, espero el siguiente Gobierno termine también adicionando ese contrato de Coyaima - Ataco porque lo necesita”, aseguró.

Y agregó: “Seguramente vamos a necesitar más plata, pero hay que tener amor y cariño por esta tierra, no venir a echarnos un discurso acá y llevarnos los votos, y emocionar la gente y que nos reciban con un aplauso. Es en el territorio, con las obras claras y concretas que se ven, y que realmente tienen un resultado claro para este territorio”.

Es menester recordar que, desde hace algunos meses, un ‘disenso’ político entre liberales y conservadores ha acaecido en pleno año electoral, en donde las estructuras políticas más fuertes del Tolima, ‘barretismo’ y ‘jaramillismo’, se han centrado en un debate que trae a colación la violencia del pasado y el atraso de las regiones, hecho que se ‘achacan’ mutuamente.

En ese sentido, las declaraciones del Gobernador toman lugar en ese debate, en donde el mandatario, con un lenguaje de mesura y doble sentido, critica nuevamente la ‘deuda histórica’.

“La primera vez que vine a Planadas me gasté diez horas, y me contaban que hace 20 años ondeaban un ‘trapo’ de un color muy bonito, no lo digo para evitar susceptibilidades, en el parque principal, y toda la gente salía con ese color el día de elecciones a votar y ganaban abrumadoramente las elecciones, pero nos seguíamos gastando diez horas a Planadas”, añadió Orozco Valero.

Y añadió: “Y las Farc nos seguían reclutando, asesinando y desplazando. Y en el 2008 llegó el hoy senador Óscar Barreto, y creo que nunca se me olvida que esa celebración de los cumpleaños del Tolima en Planadas le marcó el derrotero a la recuperación de un territorio maravilloso”.

Entretanto, recordó su pasadía durante la gestión del senador Barreto Quiroga, donde le reconoció el trabajo que, en las épocas de Álvaro Uribe Vélez en la presidencia, le ‘botó línea’ a la recuperación estatal y la lucha contra las fuerzas armadas en ese momento.

“Hemos venido trabajando en un proceso importante y Óscar Barreto sufrió un atentado contra su vida por pelear la recuperación del territorio, de la mano de la fuerza pública. Pero con el transcurrir de los años, se ha venido recuperando el mismo. Se dieron grandes operativos, inversiones importantes en materia vial y se recuperó la tranquilidad en el territorio”, acotó el Gobernador.

Y así las cosas, y teniendo en cuenta la coyuntura electoral actual, puntualizó: “En una charla privada con Óscar Barreto hablábamos de por qué pelear la Gobernación 2023, y un punto que le decía es que si nosotros no tenemos un candidato que llegue a ser gobernador, muy seguramente el sur del Tolima tendrá un retroceso”.

“No creo que los decretos del presidente estén por encima de la Constitución”

Tras exponer su sentir frente a las reformas que impulsa el Gobierno nacional y requerir concertar las mismas con distintos sectores, el Gobernador se refirió públicamente a una disposición de la administración del presidente Gustavo Petro y de la cual, según dejó entrever su pronunciamiento, al parecer, se ‘distancia’.

Orozco aseguró ante la comunidad que durante los tres años en los cuales ha ‘tomado las riendas’ de la región, en su concepto, se ha desmantelado en ocho ocasiones las disidencias de las otrora Farc en esta población al sur del Tolima.

Así pues, explicó que si bien ya hay personas capturadas o en proceso, en los próximos días retornaría a la localidad para anunciar recompensas, que oscilarían, según sus cuentas, entre los $100 millones y $200 millones, por tres sujetos que presuntamente se encuentran en el territorio.

Y lo que puso al ‘descubierto’ su postura frente al Gobierno de Petro, fue la sentencia que trajo a colación tras un ‘apunte’ que le habría realizado “un coronel”, quien le hizo saber que había que “tener cuidado con los decretos del Presidente”.

A lo cual el mandatario seccional dijo: “Yo no creo que los decretos del Presidente estén por encima de la Constitución y de las órdenes de captura. Y sobre todo por encima de la tranquilidad y de la legalidad, de la institucionalidad, y tranquilidad de la gente del sur del departamento”

Y concluyó: “Sé que estamos en el marco de una paz total, pero también sé que estamos representando la institucionalidad y tranquilidad de los tolimenses”.

Y es que la recomendación del coronel ocurre en medio de un contexto donde en fechas recientes Petro solicitó al fiscal Francisco Barbosa suspender las órdenes de captura de algunos integrantes de las disidencias de las extintas Farc, esto encaminado, presuntamente, en el marco de acercamientos para el diálogo.

