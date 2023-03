“Está demostrado que no hay posibilidad de disenso en el Gobierno”, Marelen Castillo

Contenido Exclusivo

En diálogo con EL NUEVO DÍA en una emisión radial en Uniminuto Radio Tolima, la representante a la Cámara, Marelen Castillo, reveló el trasfondo de su visita a la región. Habló sobre su distancia con Rodolfo Hernández y criticó varios aspectos del gobierno del presidente Gustavo Petro.



EL NUEVO DÍA: Tras los resultados de las elecciones presidenciales del 2022, usted ingresó a la cámara baja del Congreso de la República, ¿cómo han sido estos meses en la Cámara de Representantes?, ¿Ha podido conversar con Gustavo Petro?

Marelen Castillo: Empiezo por la última: nunca he conversado con el presidente Gustavo Petro. Estoy en una curul que se da por todo, porque la solicitud llegó hasta el Consejo de Estado. Estoy en oposición y la hago con gusto porque tengo claros mis principios, mis ideales. Lo hago por una razón de ser frente a un Gobierno con el que no comparto varias posiciones.

Tuve que tomar una decisión porque el 19 de junio tenía la opción de volver a mi antiguo trabajo, pero mi compromiso cambió frente al dictamen de 10 millones de colombianos. ¿Qué he hecho en estos meses? Estoy en la comisión primera, la comisión de equidad de la mujer, en la comisión afro por mi descendencia, y estoy en una comisión accidental aprobada por la mesa directiva para la transformación digital de la educación en Colombia. En esta última me acompañan diferentes sectores como la Andi, empresas tecnológicas y centros educativos.

E.N.D.: Legislar debe de ser un reto, y entre ‘amores y odios’ han venido avanzando los paquetes de reformas del presidente Petro. En su visión, ¿cómo contempla que son las reformas que deberían ser sujeto de más análisis y que han sido sujeto de críticas?

M.C.: Es un paquete fuerte, hay que aceptar que la gestión del cambio es muy difícil y nadie está preparado para eso. En los primeros meses se gestó una alianza con varios partidos, algunos tradicionales, en aras de rodear al presidente. Somos pocos los que estamos en oposición. Si bien hay proposiciones que son buenas, en el articulado también hay otras que no porque atentan contra los colombianos.

Además, uno puede llevar propuestas interesantes, pero algunas no son tenidas en cuenta. Hay varios puntos riesgosos, por ejemplo, en la reforma a la salud que posiblemente cambie muchas cosas del articulado. Ya está en manos del Gobierno aceptar los aportes de las diferentes bancadas que han llevado la contribución de este proyecto. Sobre la salud no se puede poner en riesgo un sistema que ha funcionado, con fortalezas y debilidades. Y así hacemos el recorrido con cada una de sus reformas.

E.N.D.: Usted ha advertido sobre la importancia de que el Gobierno se ocupe de temas como el desabastecimiento de medicamentos antes que la reforma a la salud.

M.C.: Que no haya acetaminofén, terrible. Pasamos una pandemia y podemos destacar que Colombia fue uno de los países que brindó de las mejores estrategias en temas de salud para la población. Como no he sido de ningún Gobierno, tengo la capacidad de observar el panorama del país para evaluar sus fortalezas y debilidades, soy una ciudadana más.

No es posible que hoy tengamos estas circunstancias y que nuestros enfermos no puedan acceder a las medicaciones.

E.N.D.: ¿Cuál es su percepción de la figura de la vicepresidenta Francia Márquez?, ¿ha cumplido con las expectativas de los colombianos?

M.C.: En su lucha, como mujer y los espacios que se ganó, hoy ocupa una dignidad en Colombia. Ella debe darle el nivel a esa dignidad que ocupa, es la vicepresidenta de los colombianos, no solamente de las minorías. Ella debe dignificar su cargo porque tiene todas las dignidades para hacer. Esperamos que atienda a todo el país.

E.N.D.: El 8 de marzo, a nivel nacional, se gestaron varias movilizaciones por parte de colectivos feministas y mujeres que están interesadas en aportar un mensaje de equidad. Teniendo en cuenta que usted conforma la comisión de la equidad y la mujer, ¿cuál es su opinión al respecto?

M.C.: Respeto la diversidad y la pluralidad, estoy de acuerdo que salgan, pero nunca compartiré que atenten contra el bien público y privado. Para manifestar mis ideas, no tengo porque acabar con el bien ajeno. Nosotros estábamos en marcha en Cali y ese día no hubo ni un hecho de vandalismo, porque la ‘platica’ que representa el arreglo de esos bienes la pagamos todos. Y esa plata podría direccionarse mejor a la salud, educación o infraestructura. Tenemos derecho a expresar nuestras ideas, pero también es importante respetar la del otro.

E.N.D.: Frente a las mujeres que conforman el gabinete de Petro, hubo muchas expectativas por las acciones de la ministra de Minas y la ministra de Salud, lo que las han puesto en el ‘foco’ de la opinión pública, ¿qué piensa de su labor?

M.C.: A la Ministra de Minas la tuvimos en moción de censura en el Congreso. Ella debe valorar lo que es, con sus pregrados y posgrados. Sin embargo, no solamente cuenta la formación, sino también la experiencia y el conocimiento en el área. Esas competencias se adquieren en el medio, pero lastimosamente no las tiene.

Sobre la ministra Corcho, una profesional y académica, una mujer que se ha hecho a pulso, la invito a que no sea radical. Hay que aprender a vivir en un país donde no todos pensamos igual y el Gobierno no es para imponer nuestras posiciones, se debe velar por el bienestar de los colombianos.

‘Sin tapujos’

E.N.D.: Han trascendido a la escena pública, en diferentes medios de comunicación, las diferencias que sostiene con Rodolfo Hernández. En su perspectiva, ¿se considera víctima de violencia política por parte del excandidato presidencial?

M.C.: Sí, he sido víctima de violencia política porque cuando se falta el respeto, cuando no hay la posibilidad de trabajar en equipo o no me convocan, es violencia para mí. Uno tiene que ser incluido, se deben respetar los derechos.

E.N.D.: Recientemente, se generó un ‘sismo político’ por el apoyo de Alberto Santofimio a la candidatura a la Gobernación de Adriana Magali Matiz. Han sido varias figuras públicas del argot político nacional los que han cargado contra la precandidata, ¿cree que la Matiz Vargas se equivocó?

M.C.: Desconozco el contexto de la reunión, sé de los antecedentes y lo que ha pasado históricamente con el señor Santofimio. Cuando uno se sienta a escuchar, no quiere decir que se estén concretando alianzas ni acuerdos.

E.N.D.: A propósito de lo electoral, convengamos que la Liga de Gobernantes Anticorrupción ‘arrasó’ en el Tolima. Eso les dejó un mensaje claro frente a las regionales del próximo octubre, ¿qué papel jugará en las próximas elecciones?

M.C.: En el ejercicio político, he entendido que son escenarios diferentes. Unas son las presidenciales con votos de opinión, donde muchos llegaron de muchas otras estructuras. Por ahora estoy visitando la gente, encontrándome con los líderes que me han pedido presencia en los territorios. No me alejo de mí ‘ser’ académico, pero es importante mantener comunicación con quienes nos quieran acompañar.

E.N.D.: En alguno de sus trinos, se refiere a los hechos ocurridos en San José del Guaviare frente a las disputas por el ‘cerco humanitario’ que hubo entre policías e indígenas, ¿debe haber moción censura contra el ministro de Defensa?

M.C.: Debe haber, como le cambiamos el nombre a los delitos, pasó de ser un secuestro a un ‘cerco humanitario’. En él, nuestros policías son vulnerados y humillados. Los derechos humanos deben aplicarse por igual, ¿no se debe velar por todos los colombianos? No solamente son las minorías, son todos.

E.N.D.: Basados en la estadísticas, queda la sensación de que a Petro le está yendo mal. Se habla de una desfavorabilidad del 53 % en su imagen, hilado a la salida de algunos de sus ministros. Frente a la ‘salud’ del ejecutivo, ¿cómo contempla el tema?

M.C.: Lo que se ha mostrado con el gabinete es que falta una articulación, pero creo que es programada para generar caos mediático. Se asignaron algunos ministros que no tienen el perfil, se hacen declaraciones en ‘contravía’ en ellos mismos. Cuando uno comunica, los mensajes deben de ser claros y transparentes. ¿Qué queda en el ambiente? Que si los ministros no están de acuerdo con el presidente, los va a sacar. Queda demostrado que no hay posibilidad de disenso en el Gobierno, todos deben pensar igual presidente, ¿dónde está la democracia?

E.N.D.: Tras la llegada del Pacto Histórico al Gobierno, se empezó a hablar del proceso de paz con el ELN, ¿qué opinión tiene al respecto?

M.C.: Se hizo un proceso de paz con la Farc-EP y algunos se aprovecharon de los beneficios del Gobierno y se fueron a las disidencias. ¿Qué va a pasar con el ELN? A mí no parece que un proceso de paz se deba dar cuando se están atacando a las regiones, ¿por qué no hay un cese al fuego? Pareciera que el presidente está en sintonía con ellos, pero el ELN tiene objetivos distintos. Esperemos que se logre porque la paz es buena para todos los colombianos, pero con justicia. No se pueden pasar por encima los atentados a la paz y la libertad del país.

E.N.D.: Frente al debate que hubo respecto al indulto de los actores de la primera línea, hoy denominados ‘gestores de paz’, generó muchas ‘agruras’ políticas, ¿qué perspectiva le genera?

M.C.: Hay varios jóvenes que trabajan de sol a sol para ganarse su futuro y su salario. Estoy de acuerdo con la protesta, pero no con atentar contra el bien público y privado, y la vida de otro colombiano. Y ahora son gestores de paz y les vamos a pagar, ¿qué han hecho para ganarse ese sueldo?, ¿qué ejemplo le están dando a los colombianos?

