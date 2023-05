“No estoy inhabilitado, sin la claridad van a seguir dando ‘lora’”, Mauricio Jaramillo

Tras la ‘sombra’ de la inhabilidad que se cargaba en las espaldas, el aspirante liberal a la Gobernación, Mauricio Jaramillo, ratificó la posibilidad de continuar en su campaña política por el departamento y así competir contra el ‘barretismo’ en las urnas.

Es claro que desde el nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud, varios hechos políticos tomaron lugar en la agenda local y regional. Cuando la noticia fue difundida, no había oscurecido el día y ya se rumoraba de una posible inhabilidad política sobre su hermano, aspirante a la Gobernación, Mauricio Jaramillo Martínez.

En consecuencia, el ‘cotilleo político’ sobre la aparición de un nuevo candidato en el tablero electoral, cobró fuerza. A la duda sobre la inhabilidad, algunos veían la aspiración como caída, mientras otros guardaban escepticismo sobre el impedimento.

Como alternativas, empezaron a figurar algunos nombres como posible tercería. ‘Sonaron’ como aspirantes el excandidato a la Cámara (Centro Democrático), Mauricio Pinto; Samuel Gómez, de raíces conservadores de las cuales marcó distancias y que ahora está en afinidades con el ‘petrismo’; y Gentil Gómez, quien puso un importante aporte electoral al Partido Liberal en las últimas elecciones legislativas.

Diligencias, posturas y averiguaciones

En las ‘comitivas políticas’ locales, se dijo que una vez Mauricio Jaramillo conoció los primeros indicios de una posible inhabilidad, se fue para Bogotá para encontrar asesoría al respecto.

Luego de la reunión del ‘Frente Amplio’, evento al que también estaba invitado el candidato Mauricio Jaramillo, se conoció que ahora está de retorno en su campaña por los municipios, de gira, tras las precisiones de los liberales que asistieron al evento como la representante Olga Beatriz González; el precandidato Camilo Delgado; el diputado Carlos Reyes; el exrepresentante Ángel María Gaitán y el exsenador Jairo Rivera.

Esta redacción contactó a Jaramillo Martínez y el precandidato aclaró que continúa de ronda por el departamento y dijo que, a razón de la agenda de trabajo, ha recorrido dos veces el Tolima.

“La información que tengo, de las consultas que he realizado, es que no quedaré inhabilitado. Sigo mi campaña normalmente, adelante y a buen paso. Lo que pasa es que uno tiene que ser cuidadoso y por eso le solicité al Partido Liberal, a través de la oficina jurídica, que haga las consultas pertinentes a las autoridades que corresponden para dar la claridad que se necesite”, precisó Jaramillo Martínez.

Y agregó: “Quien da los conceptos son la Función Pública y la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Le solicité al partido (Liberal) que hiciera la consulta a través del Ministerio del Interior para tener claridad. Porque yo sé que sin la claridad absoluta, van a seguir dando ‘lora’”.

Y con lo anterior, hizo críticas al ‘barretismo’, por un lado, por la ‘opulencia’ de sus gastos, los ‘acuerdos bajo cuerda’ que han intentado cimentar con algunos municipios y, al gobernador Ricardo Orozco, las 4.005 órdenes de prestación de servicio (Ops) que le ‘ventiló’ la dirección departamental del Partido Liberal hace algunos meses en una rueda de prensa.

Frente al nombramiento de su hermano, mencionó que la noticia lo tomó por sorpresa, a pesar de que también había llegado a sus oídos que le estaba yendo bien en su entonces campaña a la Alcaldía de Bogotá.

“La crisis ministerial que hubo en el Gobierno, el presidente toma la decisión de nombrarlo y supongo él podrá hacer una buena labor. Ojalá le vaya bien y adelante la reforma a la salud que fue el ‘florero de Llorente’”, apuntó Jaramillo.

Es menester recordar que, la bancada liberal, se ‘fragmentó’ tras las discusiones que se estaban sosteniendo entre los partidos políticos, sus principales líderes, y el Gobierno nacional. Incluso, varios representantes marcaron su distancia con las aseveraciones que hizo el presidente del liberalismo, César Gaviria.

“El presidente (César) Gaviria, con todo respeto, está yendo en contravía del sentimiento de la bancada liberal. Es evidente y muchos no acatan la directriz porque no ha permitido que las decisiones se tomen como lo establecen los estatutos, que es a través de las bancadas. El presidente tendrá en su momento que tomar decisiones, pero ojalá lo haga de manera democrática. Hay congresistas que no comparten su posición, pero la discusión es permanente en el Partido Liberal”, opinó el aspirante a la Gobernación.

Se ‘oxigena’ la reforma a la salud

La llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo como jefe del Ministerio de Salud, empezó a dar sus primeros frutos. Al paso de la agenda legislativa, varios medios nacionales informaron que el ministro de Salud ya empezó a establecer consensos alrededor de la reforma.

Se dice que, en compañía del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estarían en interlocuciones con Dilian Francisca Toro (Partido de la U), en ‘tono’ de concertación.

Además, se sabe que el ministro Jaramillo conoce de lleno al expresidente César Gaviria, quien en ocasiones lo validó como interlocutor entre el ‘petrismo’ y las directivas del liberalismo nacional.

Así pues, queda a la espera que la reforma a la salud avance en Comisión Séptima, con una posibilidad de que sea aprobado el articulado que posteriormente, deberá ser revisado en el Senado de la República.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

Más detalles del asesinato de abuelita vendedora de tintos en Ibagué: ¿la asfixiaron?

¡Triste! Él es Danilo, el hombre que quedó debajo de una volqueta en la glorieta de la Casa de la Moneda