‘Alboroto político’: Representante Gerardo Yepes le contestó las ‘diatribas’ al alcalde Hurtado

Luego del evento de posesión de la nueva Comandante de la Policía Metib, Cnel. Sandra Liliana Salazar, el alcalde Andrés Hurtado descalificó en varias oportunidades el representante a la Cámara, Gerardo Yepes, en otro desencuentro entre el burgomaestre y el ‘barretismo’.

“Aprobó una reforma a la salud, como ponente. Yo creo que esto la ciudadanía tiene que cobrarlo porque no puede ser que vendan el país de esa manera tan vil y sin vergüenza. Vendepatrias, eso no se le hace a la salud de los colombianos, que respete al pueblo. Para eso no lo eligieron, lo eligieron para defender los intereses de los colombianos. No sea arrodillado ni vendido”, vociferó Hurtado.

Y pregonó: “Aquí tenemos que levantarnos todos y así me quede solo como alcalde en Colombia reclamando los intereses de los ciudadanos en salud, defendiendo a la fuerza pública y a los empresarios que los quieren quebrar, pues me quedaré solo para defender lo que es nuestro”.

Lo anterior, en una revisión superflua, es un claro indicador de que el discurso del mandatario ha ido migrando a las bases ideológicas del Centro Democrático, colectividad que ‘cobija’ a la precandidatura de su ‘alfil’ Johana Aranda.

A través de un comunicado, el representante Yepes le respondió al Alcalde, en donde insiste en que el mandatario quiere descargar su frustración, por lo que no cree ni responderá con agravios “que sencillamente disminuyan al hombre ante sí mismo”.

“Cuando la primera autoridad del municipio de Ibagué, supone un enfrentamiento a base de falacias, ofensas y vituperios, es preciso esperar, y desear por el bien de todos, que prontamente, la compostura, la racionalidad, la calma y la sabiduría le acompañen, porque es un comportamiento que no le queda bien y al contrario causa pena”, planteó Yepes.

Y repuntó: “La ciudadanía le otorgó al ingeniero Hurtado un mandato, en sano ejercicio democrático, con la esperanza, lastimosamente defraudada, de que llevara consigo la manifestación pura de la gobernanza y el buen comportamiento, que él, como ‘líder’, se convirtiera en ejemplo, especialmente para los niños de la ciudad, que deben ver en el gobernante maneras respetables de actuar y ejercer la política”.

