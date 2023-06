“Vamos caminando los barrios, presentando nuestra propuesta”, Ricardo Ferro

Contenido Exclusivo

Una vez concretadas las primeras 50 mil firmas que le darían la posibilidad de aparecer como candidato a la alcaldía de Ibagué, el abogado Ricardo Ferro continúa con las ‘pilas’ puestas para las elecciones del próximo octubre. Además, compartió varias precisiones en diálogo con esta redacción.

EL NUEVO DÍA: ¿Cómo le está yendo con el proceso de recolección de firmas para sacar adelante su proyecto político?

Ricardo Ferro Lozano: Ayer le presentamos a la ciudad lo que hemos denominado el apoyo de 50 mil ibaguereños contra la corrupción y el continuismo en Ibagué. Ayer presentamos 50 mil firmas apoyando la candidatura de Ricardo Ferro en Ibagué. Pero no solamente están apoyando a Ricardo Ferro para que sea el próximo alcalde de los ibaguereños, sino que están haciendo una manifestación expresa de que están en contra de la corrupción y el continuismo.

Es un evento importante para la ciudad porque demuestra que, más allá de las maquinarias y la corruptela que se está viendo en Ibagué, la ciudad se está manifestando libremente y está diciéndole a la Administración actual que estamos ‘mamados’ de las improvisaciones, de la corrupción, de que el Alcalde se la pase de vacaciones, y si no está de vacaciones está suspendido por participar en política por la Procuraduría, y que no está trabajando y que no se ve claramente comprometido con la ciudad.

Estamos a punta de las tres ‘s’: suela, saliva y saludo. Nosotros vamos caminando los barrios, hablando con la gente y presentando nuestra propuesta, escuchando las ideas que tienen y saludando uno a uno, porque cada una de estas firmas fue abordada uno a uno sin prebendas, sin caciques políticos, sin tamales y sin lechona.

E.N.D.: Usted habla de corrupción, ¿dónde cree que se concentran esos focos de ‘corruptela’ en la ciudad?, ¿qué debería de cambiar en el ejecutivo?

R.F.L.: Ibagué tiene un presupuesto de un billón de pesos al año, y la gente no lo está viendo ejecutado. Eso es evidente en Ibagué, no estamos viendo las obras, aquí se licita un puente con un presupuesto de $43 mil millones de pesos, para que después digan que tiene varias fases y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en Bogotá hagan un puente completo en $30 mil millones de pesos, no solamente con carriles vehiculares y ciclorrutas, sino también con andenes para la gente y totalmente construído.

Ese tipo de situaciones es lo que le hacen a uno ver que no se están administrando adecuadamente los recursos en Ibagué. Yo fui gestor para que en Ibagué se pudiera construir el Coliseo Mayor de la ciudad, después del ‘descalabro’ de los juegos nacionales. En ese momento, el recurso alcanzaba para construirlo, tres años después, dicen que faltan cerca de 20 mil millones más para construirlo. Me pregunto, ¿por qué la plata inicialmente no alcanza, por qué tienen que adicionar los contratos? Entonces ahí surgen las quejas de quienes participan en la licitaciones y en los concursos, porque es evidente que se arman licitaciones que son chaleco para único proponente, o que por el presupuesto nada más se presenta una persona que sabe que al final le van a adicionar ese contrato.

Pero un ejemplo de corrupción claro es que el Alcalde diga que no se han terminado las obras de las piscinas porque están ‘embrujadas’. A mí me da vergüenza, fue un ‘oso’ nacional. Yo jamás había visto un gobernante decir que una obra pública no se terminaba porque estaba rezada.

Consideraciones y propuestas

E.N.D.: ¿Cómo va a organizar las propuestas alrededor de la agenda programática que presentará ‘Salvemos a Ibagué’?

R.F.L.: Para salvar a Ibagué necesitamos cuatro pilares sobre la cual se va a construir nuestra propuesta, necesitamos proyectar a la ciudad a sus 500 años para que, cuando llegue el día, no parezca una ciudad recién fundada. Vamos a organizar nuestro programa alrededor del agua, la seguridad, el empleo y la movilidad.

E.N.D.: ¿Qué tiene pensado abordar respecto al problema del agua en la ciudad?

R.F.L.: vamos a cumplir 500 años, y vamos a seguir teniendo el mismo problema con el agua. Por eso el primer pilar gira en torno a resolver el problema del agua, para que Ibagué tenga suministro 24 horas al día, 365 días al año.

Vamos a resolver la captación porque el acueducto actual está obsoleto y que su bocatoma tiene una serie de inconvenientes con unos afluentes que tiene el río Combeima. También el almacenamiento de agua, porque Ibagué solamente almacena agua tratada y la ciudad desperdicia 1 de cada 2 litros, por lo que se necesita un reservorio natural por el sector de China Alta. Y también el problema de distribución, con renovar la red de alcantarillado porque las administraciones no se dan cuenta de que Ibagué se está hundiendo.

E.N.D.: ¿Y en referencia a la seguridad?

R.F.L.: En esta materia, planteamos que es necesario hablar de oportunidades. Y para eso necesitamos salir de esos penosos primeros lugares en desempleo en los que está la ciudad de Ibagué. Ibagué necesita una central de abastos, que se haga de la mano con el sector privado, para generar empleos. Además, el sector de la confección está requiriendo empleos, por lo que vamos a reforzar con capacitación y apoyo a los talleres satélite.

E.N.D.: Respecto a las cifras de desempleo, se entienda que otro de sus pilares sea en esta categoría

R.F.L.: Está demostrado que es más fácil generar empleo formal con los empresarios consolidados que con los nuevos. Para los nuevos empresarios, vamos a ofrecer beneficios tributarios a empresas que generen empleo. Y vamos a llegar a 50 mil micronegocios que tendrán la mano extendida de la Administración para que salgan del ‘gota gota’ y puedan sacar adelante sus negocios.

E.N.D.: Respecto a la movilidad, los ibaguereños sienten que su recorrido dura más, ¿cómo abordará la problemática?

R.F.L.: La gente piensa que vive cada vez más lejos de su casa y por eso tardan tanto los recorridos, pero es que tenemos las mismas vías de hace 30 años y todos los días aumenta el parque automotor. El último Alcalde que construyó una vía nueva fue ‘Pacho’ Peñaloza. Hay que hacer la avenida Circunvalar, y viaductos con planeación y no faltando 5 meses como el de la calle 60 que será un elefante blanco.

Tenemos que hacer una obra que permita la salida hacia los barrios del sur, hay que terminar la avenida Ambalá hasta el barrio El Salado, y algo fundamental es que estas vías se deben complementar con medios alternativos de transporte como caminar y andar en bicicleta. Los andenes son lo más barato de cualquier vía, y es de lo que más carece la ciudad.

Revisión a las elecciones

E.N.D.: Respecto al apoyo del movimiento Salvación Nacional, ¿cómo entran a jugar en su candidatura?

R.F.L.: La ley permite que un candidato se avale por varios partidos o movimientos políticos. Lo nuestro es un movimiento y puede hacer coaliciones con partidos políticos. Estamos invitando a los partidos que se quieren comprometer con Ibagué a que podamos tener una alcaldía para los ibaguereños y no para jefes políticos. Esta es una propuesta en donde caben todos, pero con un acuerdo sobre lo fundamental como lo decía Álvaro Gómez.

E.N.D.: ¿Entonces no descarta posibles acuerdos con otras aspiraciones políticas a la alcaldía?

R.F.L.: No, pero eso ya depende de ellos si están dispuestos a apoyar un movimiento ciudadano. Aquí tengo el apoyo de 50 mil ibaguereños que quieren apostarle a un candidato con experiencia, que conoce a su ciudad y que no tiene ni una sola ‘tacha’.

E.N.D.: ¿Y su movimiento irá acompañado con una lista al Concejo?

R.F.L.: Ahí tenemos candidatos que han querido estar en nuestra lista al Concejo. Le menciono a Fernando Tamayo que es un empresario de Ibagué, que estará con nosotros.

E.N.D.: Johana Aranda tiene el respaldo político del Centro Democrático. Dentro de las bases, hay varios que están distantes con la precandidatura del ‘hurtadismo’, ¿cómo siente el tema del aval que le dio la colectividad?

R.F.L.: Hay personas de los diferentes partidos políticos que no están de acuerdo con los aspirantes que han elegido sus colectividades. No están de acuerdo y me van a apoyar a mí. Yo he convocado a las bases de todos los partidos políticos, los he invitado a construir a Ibagué. Yo llevo 30 años en el sector público, he tenido cargos importantes a nivel nacional.

E.N.D.: ¿Cree que hay precandidatos con ‘rabo de paja’?

R.F.L.: Lo que creo es que no sabemos a qué atenernos porque hay precandidatos que no han ocupado cargos públicos, no se sabe cómo administren los recursos públicos. A mí me pueden decir muchas cosas, pero nadie puede decirme que yo me he robado un peso. Ese es el gran valor que pongo a consideración de los ibaguereños, no tengo una sola investigación por corrupción.