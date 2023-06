Se le acabó el castigo a Orlando Rodríguez y le dedicó ‘un verano en New York’ a Hurtado

Contenido Exclusivo

El alcalde en repetidas ocasiones ha sido cuestionado por sus viajes, sobre todo cuando la ciudadanía tiene la percepción de que Ibagué no avanza.



El concejal de Ibagué Orlando Rodríguez, representante del partido Alianza Social Independiente, ASI, anunció en reciente sesión ordinaria, que culminó la suspensión con la que lo habían dejado sin voz ni voto por tres meses. “Estamos habilitados para tomar decisiones por los ibaguereños”, acotó Orlando.

Así pues, el cabildante aprovechó su oportunidad de participación para criticar la gestión de la Administración municipal en repetidas ocasiones y reiterar que la decisión del partido donde milita había sido amañada y arbitraria.

Momentos después de una intervención cultural de la banda sinfónica de la Institución Educativa Normal Superior en el recinto, con la que varios concejales resaltaron el talento y el aporte de la agrupación, Rodríguez cuestionó que Ibagué se llame ‘Ciudad musical’ por la baja formación en ese ámbito desde las instituciones educativas.

“Ibagué no es musical, es una gran mentira que nos han vendido (...) los gobiernos no han hecho nada para demostrar que somos ‘Ciudad musical’ y aquí el ibaguereño se acostumbró a vivir de ilusiones, de videos, de engaños, si fuéramos la ‘ciudad musical’ de Colombia no serían cinco instituciones que tendrían estas bandas”, manifestó el cabildante.

Asimismo, dijo que el concejo debería dejar destinados unos recursos para fortalecer ese tipo de agrupaciones y en medio de un derroche de creatividad propuso que se cree una estampilla ‘pro banda musical’.

“De pronto los que son ‘amiguis’ del alcalde; pues dígale, alcalde al menos salga por la puerta grande, porque la verdad, Ibagué evolucionó pero a la inversa, entonces tenemos de pronto que cambiar esa dirección, estamos todavía a seis meses”, sostuvo Rodríguez.

En días donde aumentan las coyunturas por las venidera contienda electoral, Orlando Rodríguez, llamó a debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Social para que rinda cuenta de los recursos para las personas de la tercera edad en tiempos de Covid-19.

En esta misma medida manifestó que para quienes no lo querían escuchar iba a estar hablando y citando a otros controles como el del Parque Centenario porque el Concejo le había aprobado a Andrés Hurtado $7 mil millones para arreglarlo, “está una desidia total, abandonado y el alcalde mientras tanto está en New York” indicó el cabildante, quien aprovechar para dedicarle al mandatario la salsa del Gran combo, Un verano en New York, ya que Hurtado se encontraba en ese país en el lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano.

Agregó, “mientras que el alcalde está en New York aquí la ciudad patas arriba, las instituciones educativas sin docentes con unas instalaciones destruidas y que supuestamente Ibagué evolucionó, pero evolucionó a la inversa”.

MÁS NOTICIAS

“El 29 de octubre vamos a sentar las bases del Nuevo Liberalismo”, Juan Manuel Galán

“Johana Aranda no debería de ser candidata, es una vergüenza”, senador Ariel Ávila Martínez