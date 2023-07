Política con ‘rostro de mujer tolimense’: ¿es paritaria la participación en el ejercicio?

Contenido Exclusivo

Con la llegada del progresismo al poder, nuevas discusiones sobre participación paritaria se han gestado desde las altas esferas. Al Tolima ‘le llegó la razón’ y la Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre la participación femenina en cargos de poder público. En ese orden, desde EL NUEVO DÍA, un grupo de mujeres participantes del Pacto Histórico arribó para poner su ‘punto y coma’ sobre la discusión en la región.

Durante los últimos años, ha sido transversal la discusión sobre la participación de la mujer en la política. En aras de encontrar mayor incidencia y espacios en el ejercicio, una lucha sonora por encontrar equidad e igualdad en diferentes estadios ha tomado ‘cancha’ en el debate regional.

Sobre mediados del pasado junio, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto sobre paridad de género en entidades públicas de la Función Pública, con 130 votos a favor, el cual plantea la posibilidad de que las mujeres sean incluidas de forma paritaria en un 50 % dentro de los cargos de alto nivel.

No en balde, desde varios puntos de análisis, el Tolima entró en revisión en este rubro, máxime por los pocos escaños que alcanzan en cuanto a participación en diferentes ramas y órganos del poder público.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), sobre inicios de mayo, requirió a 12 mandatarios del departamento para remitir un reporte sobre “el estado actual de la provisión de cargos y porcentaje de participación de la mujer” en dichos estamentos en el boletín 586 del 2023.

En busca de promover la igualdad de género y asegurar la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, el Ministerio Público ha iniciado una verificación exhaustiva del cumplimiento del porcentaje mínimo establecido por el Estado en la Ley de Cuotas. Esta medida se aplica tanto para el máximo nivel decisorio (MND) como para otros niveles decisorios (OND).

La entidad ha expresado su compromiso en fortalecer las acciones encaminadas a lograr una participación equitativa de las mujeres en los ámbitos de decisión. Con esto, se busca cumplir con los criterios de promoción de la equidad de género en el servicio público y respetar las garantías constitucionales.

En el comunicado emitido, se destaca que varios municipios, entre ellos Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Ibagué, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo, podrían presentar una representación femenina inferior a la establecida por la ley. Ante esta situación, se insta a los alcaldes a proporcionar una justificación jurídica, técnica y/o administrativa, así como a indicar las medidas que se adoptarán para corregir esta brecha.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha hecho un llamado a los destinatarios del comunicado para que se promueva la inclusión de más mujeres en cargos públicos. El objetivo es aumentar su participación efectiva en el sector y contribuir así a la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los ámbitos políticos, económicos y públicos del país.

Con esta iniciativa, el Ministerio Público busca garantizar que la igualdad de género se convierta en una realidad palpable en los espacios de toma de decisiones, fomentando la participación activa de las mujeres y derribando barreras que limiten su acceso a roles de liderazgo en el ámbito público.

Participación, retos y dinámicas electorales

A cuatro meses de las elecciones regionales, es claro que la participación de la mujer en las dinámicas de la política electoral, entró en discusión con las diferentes aspiraciones que han ‘aflorado’, buscando incidir en la contienda del último domingo de octubre.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, cinco aspirantes al Concejo de Ibagué y la Duma Departamental, plantearon las ‘aristas’ que rodean la coyuntura política y el rol de la mujer, articuladas al Pacto Histórico desde diferentes colectividades fundantes e integrantes.

“Como mujeres, queremos resaltar el valor que tiene la participación en la política hoy por hoy y en el gobierno de Gustavo Petro, quien propuso que el por ciento de las mujeres deben de participar en el panorama político”, mencionó Mary Luz Biscué, delegada del partido Comunes, candidata al Concejo y cabeza visible en la fundación de DDHH ‘Incoldes’.

Y agregó: “La mujer ha sido estigmatizada en el ejercicio político. Su participación se ha visto vulnerada y ‘arrumadas’ por diferencias partidistas, un trasegar político en la región después de los Acuerdos de Paz. Desde estas participaciones deberá primar el tema de paz, porque la incidencia de la mujer debe ser una garantía”.

María Fernanda Rodríguez Higuera, abogada delegada del Polo Democrático, propuso que más mujeres se integren en las dinámicas del ejercicio político, haciendo énfasis en la necesidad de crear espacios garantes en la lucha de género, narrativa inculcada por su madre.

“La mujer se puede desempeñar en cualquier cargo y ocupación. La mujer siempre puede sacar la cara, y puede demostrarle a la sociedad que puede llegar lejos. No hay apertura en estos campos, siempre hemos sido excluidas en estos espacios. Sonará descortés, pero siempre hemos sido el relleno, lo último. Lo justo es que las mujeres saquemos la cara y seamos líderes”, refirió Rodríguez.

Diana Castaño, aspirante a la Duma por la Colombia Humana e hizo parte de los procesos de paz del 90’, al ser desmovilizada del M-19; expresó que la violencia política sobre la mujer responde a varios patrones ejercidos por los partidos tradicionales.

“No tenemos qué pensarlo mucho, ¿cuántas mujeres hay en la Asamblea Departamental? Una entró por estatutos de oposición. Es un mensaje grande, debemos empoderarnos en el tema político. El hecho de que la mujer sea esquiva en la política tiene una razón, hay regiones con altos índices de violencia contra la mujer”, apuntó Castaño.

Stefany Rodríguez, abogada delegada de la Colombia Humana, expuso que parte de las brechas y dificultades que permean el ejercicio político de la mujer, se concentra en su instrumentalización. Como dato relevante, es hija de Ancizar Rodríguez Sierra (q.e.p.d.), conocido por su ejercicio de veeduría sobre la salud en el departamento.

“Es importante tener presente lo que está sucediendo en lo local y en las esferas nacionales. Se está viendo el levantamiento de la voz femenina en la política. Lo digo porque el hombre ha sido la cara visible de la política. Hoy por hoy, las mujeres continúan levantando sus banderas en diversos escenarios. Mi papá me dejó un don de gente, una herencia política que busca una mejor sociedad, y me enseñó que las mujeres no están para lavar la loza o los ‘bóxer’ al marido. Decía que un lapicero pesa más que una escoba”, expresó Rodríguez.

Yeimy Hernández, primera gobernadora indígena de Aguasfrías Pijao Cocora, contó que está escrita como candidata al Concejo Municipal por el partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) y enfatizó que la mujer debe tomar las riendas del ejercicio político, en un símil con la cosmovisión de su comunidad.

“No se trata de desconocer la fuerza del varón, nuestra cosmovisión plantea la armonización de los saberes y pensamientos. En aras de eso mismo, decidimos hacer un apoyo al presidente Petro, con sus reformas, para la construcción política desde los territorios. Es cuestión de que hagamos consciencia del país que queremos. El machismo se enraizó en nuestra sociedad, no es propio de nuestra cultura, eso viene del colonialismo”, subrayó la gobernadora Hernández.

Y apostilló “Desde la construcción colectiva, la mujer ha tenido grandes protagonistas a nivel histórico como la Cacica Dulima o la Cacica Gaitana. Desde que el machismo se hizo hegemónico en nuestra cultura, la mujer no ha tenido participación y lo fuimos perpetuando desde la cocina. Para las comunidades originarias, las ‘tulpas’ (fogón), son centro de pensamiento y nos hicimos resistentes desde allí, con un legado y una voz”.

MÁS NOTICIAS