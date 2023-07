Renzo García será el candidato de la coalición Unidos por Ibagué

Contenido Exclusivo

La coalición ‘Unidos por Ibagué’ proyectó al ambientalista Renzo García como candidato, tras dar a conocer públicamente los resultados de la encuesta que adelantó la empresa ibaguereña Faro Capitek para la escogencia de un único aspirante.



Después de meses de espera, la coalición ‘Unidos por Ibagué’ reveló los resultados de la encuesta que adelantó para la escogencia de su representación política para los comicios electorales del próximo 29 de octubre.

A través de una rueda de prensa, las caras visibles de la coalición dieron a conocer la noticia en la mesa principal, la cual conformaron las congresistas Martha Alfonso y Olga Beatríz González, los concejales William Rosas y Javier Mora. Entre el público, también hizo presencia el cabildante Jaime Tocora

La tendencia de los encuestados, arrojó como ganador a Renzo García (Alianza Verde) (50,5 %), candidato del progresismo local y demás vertientes políticas afines.

“Estamos cerrando una primera etapa de un proceso de articulación, de unidad y de trabajo mancomunado. Arrancamos en la idea de integrar todos los movimientos alternativos, ustedes saben que tenemos dificultades, pero con esta alianza que estamos gestando, estamos seguros que vamos a tener el próximo alcalde de esta ciudad. Entendemos la política de forma colectiva, donde la ciudadanía cumpla un papel protagónico. A Ibagué no la cambia un alcalde, este territorio se transforma si aprendemos a ser en colectivo”, puntualizó García Parra.

Secundó en los resultados Camilo Delgado (Partido Liberal) (44,83 %), quien también contó con una importante votación en la encuesta, y finalmente se adhirió ‘de frente y hasta el final’ a la campaña del candidato ambientalista.

“Estoy contento y motivado porque el Partido Liberal está dando un ejemplo de grandeza, humildad, coherencia y compromiso con la ciudad. Con el ojo aguado, tener que postergar un sueño profesional y personal, nunca pensando en desistir de llegar a la alcaldía, hoy me pongo las botas y todo lo que nos corresponda en esta gesta de trabajar de las manos con Renzo, con Carlos Alfredo, y con demás los actores que se identifican con estas maneras de hacer campaña política”, precisó Delgado Herrera.

El tercer escaño lo ocupó Carlos Alfredo García (4,6 %), quien sostuvo su precandidatura de forma independiente y mantuvo su lealtad a la coalición política hasta el cierre de la encuesta. El precandidato no asistió a la rueda de prensa por un impasse familiar.

Tanto Camilo Delgado como Carlos Alfredo García, entrarán a apoyar la campaña a la alcaldía de Renzo García.

Compañía de las legisladoras

En sus intervenciones, las representantes a la Cámara compartieron algunas precisiones que rodearon la encuesta, la cual fue cuestionada por algunos sectores políticos quienes dejaron en entredicho la idoneidad de Faro Capitek para realizar la encuesta, a título de Juan Pablo Yañez.

La representante Martha Alfonso acotó: “La encuesta se aplicó entre el 7 y 12 de julio del 2023, con 1115 encuestas con el 100 % de cobertura del territorio ibaguereño, en las trece comunas de la ciudad, aplicada a personas mayores de 18 años y que hayan ejercido su derecho al voto en las últimas tres elecciones. Es decir, un muestreo que cumple con todas las características técnicas para emitir el resultado”.

Por su parte, la representante Olga B. dejó entrever su molestia y criticó a quienes replicaron el mecanismo: “La encuesta se quiso deslegitimar, se burlaron. Quisieron reducir la encuesta a un mero mecanismo sin reconocimiento al talento nuestro. Esta encuesta fue hecha con toda la veeduría y cuidados técnicos, y que cumple perfectamente los estándares estadísticos, por una empresa prestigiosa que ha demostrado eficiencia y buenos resultados”.

Llamado a la unidad política

La divergencia de los sectores alternativos de la política local, reabrió nuevamente una discusión que se gestó años atrás entre Alberto Girón, Camilo Delgado y Hugo Zárrate para las contiendas del 2019.

Para muchos, la división del sector político es sinónimo de continuidad, una oportunidad que el establecimiento, representado entre Johana Aranda (hurtadismo) y Jorge Bolivar (barretismo), puede aprovechar para generar brechas en las bases electorales.

“Invitamos a otras fuerzas sociales que deben vincularse a este proyecto porque somos parecidos, y tenemos el mismo sueño de construir una gran ciudad. Invito al doctor Marco Emilio Hincapié (Pacto Histórico) a que no caigamos en los mismos errores de hace cuatro años, necesitamos unir a todas las fuerzas. Esto no es de egos personales, esto es de Ibagué moderna para los próximos años, lejos de la corrupción que ya hizo metástasis. La convocatoria es por la unidad y no caer en las ‘garras’ de los que han mantenido una hegemonía”, pregonó la representante Olga B.

Y una misma lectura aportó el candidato Renzo García: “Queremos invitar a toda la dirigencia del Pacto Histórico, a que nos sentemos y hablemos programáticamente. A que colectivamente pensemos el derrotero de este territorio. Nosotros en la idea de tender puentes, pero debe de haber mecanismos como los que logramos concretar, un programa de gobierno único que, en últimas, es el que nos permite recuperar la confianza en la política, con una base fundamental que es el cumplimiento de la palabra”.

Dato

Conformada la coalición, el candidato Renzo García entrará a apoyar la candidatura del liberal Mauricio Jaramillo a la Gobernación, tras la ‘dupla política’ que juntaron entre ‘verdes y rojos’ en lo local.