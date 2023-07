El abogado Guillermo Pérez toma distancias del Nuevo Liberalismo

Contenido Exclusivo

A pesar de que existen distancias en cuanto a materia ideológica, el Nuevo Liberalismo optó por respaldar a Yully Porras en su campaña a la Gobernación del Tolima, avalada por el Partido de la U con el respaldo de su pareja sentimental y político reconocido, el exrepresentante Jaime Yepes.

Luego de la visita al Tolima de Juan Manuel Galán, líder natural del Nuevo Liberalismo, la colectividad se decantó por sumarse a la aspiración política de Yully Porras de Yepes (Partido de la U), hecho que desencadenó una agrura profunda en uno de los ‘adalides’ regionales del grupo político: el abogado y periodista Guillermo Pérez Flórez.

A través de un taxativo comunicado, Pérez Flórez dejó en claro que la alianza que selló la colectividad de los Galán Pachón, “va en total contravía de los ideales de recuperación de las costumbres políticas por las cuales lucharon Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. No me representa y me obliga a manifestar mi total desaprobación”.

“Ese partido ha sido socio de los clanes que han mangoneado a Ibagué y al Tolima los últimos años. En consecuencia, es corresponsable de la honda crisis que atraviesan la ciudad y el departamento. Jamás pensé que el Nuevo Liberalismo caería en ese juego electorero ni que arriaron las banderas que tanto sacrificio han costado. Ya se verán los resultados el próximo 29 de octubre”, expresó Pérez Flórez.

Y apuntó: “A partir de la fecha, me retiro del partido que ayudé a fundar en el Tolima en 1982, y con el cual fui concejal, diputado y candidato al senado, en las pasadas elecciones. El sueño de reconstruir el Nuevo Liberalismo para transformar la política y el país ha resultado solo eso, un sueño. Continuaré trabajando por sus ideales, como lo he hecho siempre: sin buscar cuotas de poder ni beneficios personales, guiado únicamente por mi conciencia y principios éticos y morales”.

MÁS NOTICIAS