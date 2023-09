“Yo di la orden”: expresidente Uribe respondió a jóvenes que protestaron en su contra

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se vio involucrado en un tenso enfrentamiento con manifestantes en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, durante una visita de campaña política el domingo 10 de septiembre.

La situación se tornó delicada cuando un grupo de personas expresó su descontento y protestó contra la presencia del exmandatario en la zona.

Los manifestantes sostenían una pancarta con la pregunta "¿quién dio la orden?", mientras que también se registraron actos vandálicos, como grafitis ofensivos en la puerta de una iglesia local. La presencia de Uribe en el corregimiento fue previamente advertida por llamadas que alertaron sobre un posible sabotaje en su contra.

“Me dijeron que no podía venir que porque Daniel Quintero me tenía un saboteo, pues me vine con más ganas”



Esta es mi escuela, así es que se enfrenta a los calumniadores pic.twitter.com/T8idclwAi3