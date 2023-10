“El que invierte miles de millones en una campaña en Ibagué, llega a robar”, Miguel Villarraga

Contenido Exclusivo

El candidato de los partidos ‘Verde Oxígeno’ y ‘Dignidad y Compromiso’, criticó a los candidatos con maquinarias políticas. También, dejó entrever la posibilidad de concertar alianzas de cara a las elecciones. A su vez, habló sobre algunas acciones en una eventual gobernanza.

EL NUEVO DÍA: ¿Qué le quiere decir a sus electores, a menos de un mes de la contienda electoral?

Miguel Ángel Villarraga: Hoy les digo que vamos a ganar. Hay algo que es determinante y que está con nosotros: Dios. Está con nosotros, hay un propósito detrás de esta campaña que representa el sentir del ciudadano de a pié, que nunca tiene una oportunidad.

Por eso le dije a un candidato, uno que no tiene cabello, que era falso que él representaba a los ibaguereños, sino a una estructura política de la que se ufana. La gente está cansada de eso.

Como normalmente se ve en el último día de las elecciones, las ‘tulas’ de dinero’, la gente ya sabe que debe votar a conciencia. Soy una persona que nunca ha estado en ninguna carrera política. La gente ya no quiere a los partidos tradicionales, que se mantienen en el poder. Combatimos las maquinarias y la corrupción.

El alcalde actual, una mano adelante y otra atrás, saldrá con una casa de $5 mil millones cuando la gente no tiene condiciones de vivienda en la ciudad. Son personas indolentes que vienen a llenarse los bolsillos. La gente va a votar a conciencia, y con Miguel Villarraga está volviendo la esperanza.

E.N.D.: ¿Qué conclusiones le quedó del disenso por el convenio de Infotic?

M.A.V.: Estamos trayendo gente de afuera para que se queden con nuestros recursos, nos entregamos a los otros. Con nosotros Infotic no va, y si necesitamos hacer ajustes o crear una empresa para que, de manera eficiente se haga el recaudo del SETP, la haremos con los transportadores de acá y generamos empleo en la ciudad.

Hay más cosas delicadas o abusivas, ¿a usted le parece bien usar el Estadio para celebrar el cumpleaños de un hijo?, ¿a quiénes estamos eligiendo como gobernantes?

E.N.D.: Algunos candidatos han presentado quejas por la cantidad de dinero que se ha movido en campaña electoral. Usted dijo que se estaba financiando con tamales, ¿de dónde está sacando la plata para su campaña?

M.A.V.: Me he financiado con un crédito que hice a Bancolombia, a nombre propio, y tengo que pagarlo.

E.N.D.: Usted tiene algunas vallas publicitarias, pero se percibe en otras campañas un desbalance por la excesiva propaganda política, lo que se traduce en altas sumas de dinero para las campañas, ¿qué opina?

M.A.V.: Uno es un producto en el mercado, en la contienda hay nueve productos llamados candidatos a la alcaldía. La gente va a comprar esos productos, y entre más malo sea ese producto, usted tiene que meterle muchas cosas, muchos valores agregados para que la gente lo compre.

Pero cuando usted tiene un producto bueno, usted no tiene la necesidad de regalar de más. Entonces, ¿con qué plata están haciendo ellos sus campañas? Pues con la plata de nosotros. El que invierte miles de millones en una campaña, aquí en Ibagué, llega a robar.

Les pagan el transporte y el almuerzo a personas de otros municipios, en reuniones de tarima, de humo, de luces, ¿cuánto no valen esas reuniones? Nosotros hacemos las reuniones en las salas de las casas, nosotros no damos el refrigerio, la gente nos da el refrigerio. Hay un sentimiento de servicio y solidaridad en las personas.

E.N.D.: En su visita a las casas, y a las comunas que ha visitado para efectos de su campaña, ¿qué asuntos de la cotidianidad ha detectado en los barrios?

M.A.V.: Me ha llamado la atención que la gente no me ha pedido nada, solo exigen que no me robe la plata, y que no los abandone. La gente quiere trabajar, nadie está pidiendo nada regalado, y si algo vamos a hacer con visión empresarial, es gestionar hacia afuera. Veo a Ibagué como una empresa, con una serie de productos y servicios que hay que vender.

¿Qué quiero yo? Que sobre todo la gente de afuera venga y pague por esos servicios. Nuestra primera bandera para generar nuevas oportunidades de trabajo es el turismo. Cuando un turista viene a la ciudad, debe buscar dónde dormir. Y de una vez les digo a los de Cotelco que les llegó ‘la bonanza’, porque aquí hay poquitos hoteles y se van a necesitar más en mi gobierno.

E.N.D.: Mucho se habla de emprendimiento y competitividad, pero Ibagué tiene cerca de 3.200 camas, ¿qué piensa?

M.A.V.: El inversionista va a tener que hacer nuevos hoteles, y eso es más trabajo. Mayor empleo porque necesita quién lo atienda: la comida, las sábanas, la atención.

E.N.D.: ¿Con eso no se abre la necesidad de fortalecer el sector educativo?

M.A.V.: La Universidad del Tolima (UT), con matrícula cero, lo cual es algo muy bueno, ¿por qué hay cada vez menos matriculados? Son carreras largas y el joven sale y no hay trabajo. Para que la gente vaya a la universidad, la ciudad debe generar una demanda de profesionales. A buena hora la maestría de turismo de la UT, porque necesitamos aprender cómo promocionar o atraer a la gente.

Promocionar el turismo no es irse a bailar el bambuco al Times Square Garden, con un ‘séquito’ de gente para emborracharse y nada más. O ir a pagar $600 millones en una discoteca en Medellín. Yo no ví ni ‘paisas’ ni ‘gringos’ en las fiestas, así no se vende.

E.N.D.: En las últimas semanas, diferentes hechos electorales han dejado entrever que se avecina una campaña negra entre candidatos, ¿está preparado?

M.A.V.: Pueden decir de todo, pero yo no tengo ‘rabo de paja’. Lo único que tengo para presentar son logros y una trayectoria limpia.

E.N.D.: Con el puente de la calle de la 60, las obras llevan poco avance, y hay disenso por haber comprometido a varios árboles en la zona, ¿qué ha pensado hacer?

M.A.V.: Ese puente de la calle 60 es un capricho que se le metió al Alcalde, que quiso montarlo a la brava, ¿no hay necesidades con mayor prioridad? Aquí ya desembolsaron la plata, va para tres meses la obra, y no se ve que estén trabajando. Eso de que ahí hay una ‘guaca’ es para justificar el incumplimiento, no hay nada más ridículo que eso.

Hay unos cronogramas de cumplimiento, y si no lo hacen, habrá que hacer efectivas las pólizas. Considero más importante el viaducto de Mirolindo, aquí se ha perdido mucha plata.

E.N.D.: Otro asunto que va dejar la Administración, probablemente, serán los escenarios deportivos, más allá de los que esté entregando. Recuerde que para el Alcalde, las piscinas olímpicas de la 42 están rezadas, ¿qué tiene previsto?

M.A.V.: Lo ideal es terminarlas. Esos contratos que se hicieron, quedaron con muchos ‘micos’, cosa de que por todo lado se pierda plata. Creo que ya hemos perdido suficiente, acuérdese lo que sucedió con el gobierno de Luis H. Rodríguez. Hay que hacerlas, independiente del tema jurídico. Aquí no hay piscinas en dónde se pueda entrenar.

E.N.D.: ¿Qué hará con el sector rural? En esta administración hubo sanciones judiciales y desacatos a tutelas, ¿será un problema de priorización?

M.A.V.: Eso es negligencia. Las cosas están, la ley es para cumplirla y los recursos están. Lo que pasa es que, como allá son menos votos, prefieren usar esa plata en populismo y no la reinvierten en el campo.

En el futuro, podríamos estar teniendo un problema de seguridad alimentaria, ¿por qué estamos teniendo un porcentaje de inflación tan alto? La principal influencia son los alimentos, y estamos trayendo productos de otros departamentos que perfectamente se pueden producir de forma local. Vamos a desarrollar la soberanía alimentaria, el IPC y la inflación va a bajar, pero eso debe ir acompañado de buenas vías terciarias.

Previo a las elecciones

E.N.D.: ¿Qué piensa de la candidata oficialista a la Alcaldía, quien dice que hizo la mejor labor en su paso por la Secretaría de Salud?

M.A.V.: Son mentiras, no me he puesto las ‘embarradas’ que han hecho los candidatos. No había visto tal cinismo, le dije a Johana Aranda que había evidencia de contratistas que están en la campaña de ella, pero me dijo: “si tiene pruebas, denuncie”. ¡Cinismo!, no les importa porque se acostumbraron a pasar por encima de los entes de control.

La gente es consciente de ello en Ibagué, por eso están diciendo que ella ya está quemada, y con el tema de la inhabilidad que tiene, que esos votos se vienen para José Barreto, es ‘vox populi’. A mí me conviene que eso pase.

E.N.D.: ¿Con qué candidato se podría sentar a hablar?

M.A.V.: Yo he hablado con varios candidatos, tendría que haber un acuerdo sobre lo fundamental, de lo contrario no habría nada. Sé que vamos a ganar, pero no estoy obsesionado con el poder, lo que quiero es construir.

E.N.D.: ¿Ha revisado el tema político para la Gobernación?

M.A.V.: En nuestra campaña hay personas de índole liberal, también hay quienes tienen filiación política con Palomino, y también hay personas que apoyan a ‘La Liga’, desde la base que apoyó a Rodolfo Hernández el año pasado, que creyeron en una política diferente. Me he sentado con algunos de ellos, no con todos, y seguramente apoyaremos a quien nos apoye, pero que tenga los mismos principios.