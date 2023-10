Petro dice que le “harta el poder": así justifica su inasistencia a compromisos

El presidente Gustavo Petro contó una de las razones por las que no llega a sus citas. "Me aburre el poder", dijo el mandatario.

Durante su discurso en un evento de excusas públicas por los casos de 'falsos positivos' de los jóvenes de Soacha, el presidente Gustavo Petro habló sobre sus aspiraciones a futuro y volvió a descartar la idea de "perpetuarse en el poder".

El Jefe de Estado comentó en su intervención que le "aburre" el poder. "No estoy pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder", fueron las palabras del Jefe de Estado sobre sus aspiraciones pasado su mandato.

"Por ahí andan (diciendo): 'es que no llega a todas las citas', No, es que a mi me harta el poder", dijo el presidente Petro en su participación en el evento de disculpas por parte del Estado a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Precisamente, los incumplimientos, tardanzas y cancelaciones han sido de los asuntos que más reparos y críticas generaron sobre la agenda del presidente Petro, pues según reveló La Silla Vacía, el Jefe de Estado incumplió 82 veces su itinerario en su primer año de mandato.

"Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos, no quiero", agregó el mandatario de los colombianos.

Puede leer: Renzo García se ‘baja’ de la campaña de Jaramillo: ya no hay alianza alternativa en Ibagué y el Tolima

Petro pidió perdón a Madres de Soacha

Este miércoles, 4 de octubre, el presidente Petro reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en los asesinatos de 19 jóvenes de Soacha y Bogotá, cometidos por miembros del Ejército Nacional entre los años 2004 y 2008. Lo anterior, de acuerdo a las decisiones judiciales que ordenaron efectuar un acto público de perdón y de responsabilidad por estos crímenes.

“Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia, ustedes son la madre patria, la sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia hermosa que seremos mañana, del ejército poderoso que seremos mañana. No para matar, sino para vivir la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida”, fueron las palabras del Jefe de Estado durante el evento.