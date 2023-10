Renzo García se ‘baja’ de la campaña de Jaramillo: ya no hay alianza alternativa en Ibagué y el Tolima

El candidato a la alcaldía de Ibagué, Renzo García, se fue contra el clan de los Jaramillo del Tolima y el Partido Liberal. Se quiebra la relación de los alternativos en Ibagué.

Durante el evento “Gran Sembratón de Girasoles”, convocado por la campaña de Renzo García, aspirante del Partido Verde a la Alcaldía de Ibagué, en la tarde de este martes 3 de octubre, se anunció la separación de este del candidato a la Gobernación del Tolima, Mauricio Jaramillo.

García, con su eslogan: “Ibagué, territorio de vida”, se ha dado a conocer como el candidato opositor a los partidos tradicionales que han gobernado la ciudad y el departamento. Fue elegido como el solicitante de los alternativos, de la coalición ‘Unidos por Ibagué’, avalado por el partido Verde y, en un principio, por los liberales. Sin embargo, el día anterior, los rojos decidieron irse con Marco Emilio Hincapié, lo que desató el malestar político en la ciudad.

Renzo no desaprovechó la oportunidad para lanzar pullas contra el partido Liberal y contra Mauricio Jaramillo por no cumplir a la palabra y, “decir una cosa hoy y mañana, salgan hacer acuerdos y convenios de otra manera”. Añadió que, ya no están en la línea de realizar pactos con clanes políticos, ni mucho menos con el ‘jaramillismo’.

“Aquí nosotros venimos hacer política, buscando los líderes sociales, buscando las comunidades, buscando todos los grupos poblacionales, no más clanes en el Tolima, porque no cumplen la palabra y les quedó grande el bienestar de toda la ciudadanía”, exclamó García.

Posteriormente, el aspirante de los verdes afirmó que “se bajan de esa candidatura (la de Mauricio Jaramillo), por no representar el sentir y pensar de la mayoría del pueblo ibaguereño y eso no se va a aceptar”. Su declaración va conforme a que, desde julio, entró apoyar la candidatura del liberal a la Gobernación, tras la ‘dupla política’ que juntaron entre ‘verdes y rojos’ en lo local.

De la misma manera, lanzó dardos políticos contra Marco Emilio Hincapié, quien “posa como ‘antibarretista’,” pero apoyó a Ricardo Orozco y fue presidente de la Asamblea Departamental, con mayorías barretistas. Le advirtió que no parece del Pacto Histórico, pues no ha apoyado la mesa a la asamblea de ese partido.

La crítica del aspirante progresista va hacia la representante a la Cámara, Olga Beatriz González, quien iría hasta el final con la candidatura de Renzo García, pero, “el día de ayer, pasó lo impensable La palabra empeñada no se cumple”, refiriéndose al respaldo que se le otorgó al Pacto Histórico.

Finalmente, el exdiputado tolimense advirtió que esta nueva alianza entre Hincapié y los liberales, va en línea con la lógica de la mercadería de votos. “Frente a la infamia en el poder, está la grandeza de la luz. Ustedes saben que los girasoles se llaman así, porque todo el tiempo están mirando hacia la luz y es con esta que podemos derrotar el oscurantismo de la corrupción”, expresó el candidato, entre gritos y arengas a su favor.

Juan Montoya / EL NUEVO DÍAQuienes comprometieron su palabra durante la consolidación de la coalición ‘Unidos por Ibagué’, en la Casa del Maestro meses atrás, son los mismos que adelantaron la oficialización de la candidatura única en la rueda de prensa en julio pasado.