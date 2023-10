“Están asustados en la familia del apellido que todos conocemos”, Johana Aranda

Contenido Exclusivo

La candidata del ‘hurtadismo’, compartió las ‘líneas gruesas’ de su propuesta política, la cual respalda el Centro Democrático y otros sectores políticos. Además, habló sobre sus cuestionamientos de campaña, como la ‘sombra’ de inhabilidad que atraviesa su campaña en el CNE.

EL NUEVO DÍA: A pocos días de las elecciones locales, ¿se siente preparada para el 29 de octubre?

Johana Aranda: Me siento contenta de lo que hemos logrado, en una campaña incluyente con la bandera de la unidad, de salvar los corazones y de encontrarnos en el propósito de construir ciudad. Hemos logrado unir varios sectores políticos, y se siguen sumando varios ibaguereños.

Soy una mujer preparada en la crisis y lista para gobernar esta ciudad. Trabajé de día y de noche, en las plazas y las calles, sin reparos, salvando vidas. Ibagué fue la ciudad con mejores cifras en el manejo de la pandemia, y los ibaguereños reconocen ese esfuerzo.

E.N.D.: Usted ha estado de arriba para abajo en su ejercicio, con varias adiciones de sectores políticos y sociales, ¿qué compromisos adquirió?

J.A.: El primer aval que entró el Centro Democrático en Colombia fue el mío, ellos me lo manifestaron. Me acompañan los veteranos de Ibagué, sector defensor de estas banderas. También muchos empresarios que acompañan al partido.

El partido se veía un poco dividido, y hoy está unido y fuerte. He sido quien ha abanderado el poderlos encontrar, en medio de las diferencias porque hay una lista fuerte al concejo y a la Asamblea. La visita del expresidente Uribe fue importante, porque mucha gente lo reconoce como líder, y me ayudó bastante con el sector empresarial.

Propuestas de campaña

E.N.D.: ¿Cuál es su apuesta en materia de movilidad? Entienda que Ibagué enfrentará grandes retos con el estado de la malla vial y la implementación del SETP

J.A.: Son varios frentes de trabajo. No podemos hablar de una movilidad sostenible cuando tenemos las vías destruídas. La primera tarea nuestra será garantizar un sistema ambicioso de reposición de alcantarillado, acueducto y malla vial, porque van de la mano. Ibagué tiene 860 kilómetros de redes de alcantarillado, con el 70 % obsoletas. 900 kilómetros de redes de acueducto, con el 40 % obsoletas.

Tenemos que hacer una gran apuesta para que la red semafórica sea moderna, y está dentro del proyecto SETP. Es hora de que tengamos rutas verdes y buenos semáforos.

Vamos a terminar la calle 103, que nos permitirá conectar la Mirolindo con la Ciudadela Simón Bolívar, además de la transversal 94, que conecta a La Samaria con la Ciudadela Simón Bolívar, que ya está casi trazada, y permitirá descongestionar la avenida Pedro Tafur.

Desde el año 2002, Ibagué hacía parte de las ciudades amigables, en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Quedamos solo en el papel, y empezamos a hablar del SETP, pero ninguna hacía nada para que eso fuera posible. Creo que la ciudad se quedó atrás frente a otras capitales, y creo que es hora de que nos pongamos de acuerdo.

Los actores del SETP son cuatro, y vamos a tener que sentarnos en la mesa a concertar y hacer posible que sea realidad. Los dueños del transporte, los operadores, la ciudad y los conductores. Y si me va a preguntar por el convenio de Infotic, fui una de las primeras que pidió cancelarlo, y más cuando los organismos de control lo pidieron.

E.N.D.: El alcalde Hurtado presentó avances en la edificación de escenarios deportivos, pero quedaron pendientes escenarios deportivos comunales y las piscinas olímpicas, ¿qué revisión tiene?

J.A.: Los escenarios de talla competitiva, que hoy le han levantado la honra a Ibagué, son motivo de orgullo. Ver el mundial de patinaje y a los periodistas de otras ciudades elogiar la ciudad. Estamos convirtiéndonos en una ciudad referente, ya le hemos apostado a varios campeonatos internacionales, y así se mueve la economía, lo que podría generar una nueva vocación.

Se destruyeron muchos sueños con las piscinas olímpicas, y haremos lo que esté en nuestras manos para entregársela a la ciudad. La obra cobró una dinámica de más avance, y como sea la entregaremos. Y una Ibagué que se está transformando en destino deporte, le debe cumplir a sus deportistas.

Debemos ir a los semilleros, hay 240 escenarios que hay que fortalecer en las comunas, infraestructura que hay que garantizar. Ahí nos vamos a concentrar, no solo en la infraestructura, sino en la oferta de los escenarios.

E.N.D.: Hace unos meses, usted habló de la creación de 10.000 empleos, ¿cuál es su radiografía sobre el desempleo y cómo hará para generarlos?

J.A.: Recorriendo las calles de Ibagué, el principal dolor que encontramos es la falta de oportunidades. Los jóvenes se gradúan, y si no tienen padrino político, no trabajan. Las fuentes de empleo se reducen al gobierno municipal y departamental. Hay pocas empresas que se sostienen.

La clase empresarial debe fortalecerse, quienes han logrado quedarse en la ciudad, por lo que la generación de empleo debe de empezar por ellos. Seguro que vamos a mejorar la posibilidad de oferta y la atracción de nuevos empleos. Consideramos que Ibagué tiene una enorme posibilidad de desarrollo industrial, lo fuimos cuando estaba Fibratolima.

Esas empresas se fueron por varias razones, no solo porque se acabaron los beneficios tributarios, sino porque los servicios públicos eran de muy mala calidad, como la energía y el servicio de agua potable.

Tenemos que apostarle a una prestación de servicios eficientes. Con el agua potable, calidad, cobertura y continuidad. Lo vamos a lograr con la entrega del acueducto complementario. Estamos vigilantes de que entreguen la obra en noviembre, de que paguemos esa deuda histórica con la ciudad.

Precisiones políticas

E.N.D.: El Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimientos de una acción interpuesta contra su candidatura, por una aparente inhabilidad. Se ha defendido públicamente del hecho, y el caso queda a merced de los magistrados, ¿qué tiene para decir?

J.A.: Acá hay una mujer responsable de sus actos, cuando tomé la decisión de poner mi hoja de vida al servicio de mi ciudad, tenía claro que no habían inhabilidades ni procesos jurídicos, que nuestra hoja de vida está limpia y lista para ser elegida como la próxima alcaldesa de esta ciudad, siendo responsable con Ibagué y la gente que me está apoyando.

Desde el primer momento tenía claridad jurídica, yo hice una rueda de prensa con el abogado Juan Carlos Novoa, e hizo una claridad absoluta de esa inhabilidad. Esto es un mandado, esta es la manera mañosa, mentirosa y de patrañas que siempre ha usado esta familia que ya todos conocemos. Están asustados quienes creen que el poder se va a seguir en un solo apellido.

E.N.D.: Candidatos han denunciado que en el Ibal se están organizando reuniones proselitistas a su favor, ¿por qué?

J.A.: Le voy a contar una cosa: 23 años en el Ibal, ¿será que no tengo amigos? Tengo muchos amigos, en el Ibal y la Administración, porque mi ejercicio no es nuevo, yo llevo toda mi vida sirviendo a Ibagué.

Arranqué en el Ibal, acompañé a muchos alcaldes, por lo que es inevitable que quienes me conocen, no me acompañen. El sindicato del Ibal hizo una solicitud, como cualquier ibaguereño, de conocer las propuestas.

Me invitaron a que se las contara, y se hizo un ejercicio académico. Fue casi un debate, porque me empezaron a preguntar qué propuestas tengo para la ciudad, y por supuesto para una empresa tan importante como es el Ibal, con la incertidumbre de que la familia que todos conocemos, desde siempre la ha querido privatizar.

E.N.D.: Se percibe en la opinión pública su relación con el alcalde Hurtado. Se ha intentado desetiquetar de él, pero siguen relacionando su candidatura con su administración. Queda el ‘sinsabor’ de la imagen de la Administración en la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, como las cifras de percepción ciudadana entregadas por el programa ‘Ibagué Cómo Vamos’, ¿qué radiografía?

J.A.: Uno de los principales valores del ser humano es la gratitud, y Johana Aranda es una mujer grata, nunca desconozco a mis amigos. Y Andrés Hurtado es amigo de Johana Aranda, y el hecho de que sea amigo, no quiere decir que Johana Aranda no vaya a hacer nada.

Él es el alcalde de la ciudad, y me permitió ser la Secretaria de Salud en un momento histórico para Ibagué. Si algo me siento orgullosa, es mi paso por esa cartera, que demostró en territorio que hay compromiso y disciplina.

Andrés Hurtado es Andrés Hurtado, y Johana Aranda es Johana Aranda. Y como hice parte de su gobierno, hice parte del gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, hice parte del gobierno de ‘Chucho’ Botero, hice parte de los dos gobiernos de Rubén Darío Rodríguez, de Jorge Tulio. De todos he sido amiga.

En todos los gobiernos, luces y sombras. Aciertos y desaciertos. Aquí no podemos venir a mirar con el retrovisor, no hago así mi campaña ni política. Más allá de detenernos en qué pasó o qué dejaron hacer, es decirle a Ibagué qué vamos a hacer.