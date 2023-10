Polémica por "norma aclaratoria" del Gobierno para el manejo informativo de las elecciones

Contenido Exclusivo

Las líneas gruesas del decreto, despertaron fuertes cuestionamientos por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), al considerar varios excesos de la norma frente al normal desarrollo del periodismo.

El gobierno expedirá una "norma aclaratoria" para detallar el alcance del decreto relacionado con la labor informativa, ante el reclamo hecho por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre eventuales afectaciones al derecho a informar, anunció este miércoles el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.



"Frente al comunicado publicado por la @FLIP_org, desde el @MinInterior recibimos estas observaciones y he solicitado expedir una norma aclaratoria sobre el alcance de los artículos en mención, que disuelva los temores de la FLIP y algunos periodistas, ya que nuestro deseo no es obstaculizar el trabajo periodístico sino evitar cualquier fraude electoral", precisó el jefe de la cartera política.



Según la FLIP, el Decreto 1702 de 2023 emitido por el Ministerio del Interior, prohíbe "entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión", una determinación que para la Fundación resultar ser una "restricción arbitraria", puesto que lo manifestado por los candidatos es de interés público.



La organización periodística también criticó otro de los artículos de la normativa que se refiere a la que "solo podrán brindar información de orden público que previamente sea confirmada por fuentes oficiales", una restricción que también afecta la labor de la prensa.



La FLIP se quejó además por la restricción en el uso de celulares y cámaras fotográficas y de video en los sitios de votación, durante la jornada electoral.



"No resulta acorde a la libertad de expresión una medida que limite a que la ciudadanía ejerza su derecho a hacer veeduría del proceso electoral. Tampoco es compatible con la libertad de prensa que el cubrimiento de las elecciones deba estar mediado por una autorización o coordinación de la Registraduría", argumentó.



Frente a estos reclamos, el Ministerio del Interior hizo algunas aclaraciones con la advertencia de que no pretendía coartar la labor de los periodistas en el día de las elecciones, dijo haber acogido las recomendaciones que previamente le hizo la FLIP y reiteró que esa cartera "de ninguna manera pretende desconocer los derechos a la libertad de prensa, a informar y/o a ser informado".