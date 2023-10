En 2022 llegó un presidente de izquierda por primera vez en la historia de Colombia; sin embargo, un estudio demuestra que existe un paso lento, pero constante en el cambio de orientación política de muchos jóvenes que votaron por el gobierno del ‘Cambio’.

De acuerdo al estudio de Percepción de Jóvenes, realizado por la Universidad del Rosario y la firma encuestadora Cifras y Conceptos, con apoyo del diario EL TIEMPO y la Fundación Hanns Seidel, se estableció una tendencia hacia la derecha, por parte de la juventud colombiana.

Se realizó una encuesta en 12 ciudades del país a personas entre los 18 y 32 años, rango de edad que se denominaba de derecha en un 7% en 2021 y a la fecha, octubre de 2023, se incrementó a 37% de los jóvenes de esas edades con esa tendencia política.

Para algunos, los resultados evidencian que el descontento de mayo de 2021, cuando hubo el estallido social en plena pandemia, pasó ahora a ser la insatisfacción que se tiene con el gobierno de Gustavo Petro.

Así mismo, deja claro que existe una indecisión entre los jóvenes para la elección de los representantes territoriales: alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. El análisis hecho por la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos muestra una duda de más del 60% ante estos cargos sectoriales.

Ante la noticia, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, se puede leer algunos:

“Cómo que eso de vivir sabroso no les gusto mucho ..😂”; “El problema no es de derecha o de izquierda, es de quien haga las cosas bien y que deje de robar”; “La izquierda tiene el país destruido, y si miramos a fuera (Venezuela, Cuba,……)😡”; “Cuando uno estudia está bien sé de izquierda pero cuando empiezas a trabajar y pagar te das cuenta que la derecha tenía la razón 😂”; “¿CUANTO PAGARON POR ESTA NOTICIA?, se supone que ya no se puede hacer publicidad política pagada”.

¿Y usted, qué opina de este cambio de tendencia?