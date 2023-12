“No traficamos con la vida de la gente”: Francia Márquez responde por presunta crisis migratoria en El Dorado

Francia Márquez rompió su silencio frente a quienes la acusan de ser la causante de que decenas de migrantes africanos hallan llegado a El Dorado.

“No podemos permitir que el tema migratorio se use para tener réditos políticos o para sembrar odio en la sociedad. Ese odio hay que erradicarlo”, expresó en un video difundido por la Vicepresidencia.



Y, en su lugar, destacó la cooperación: “Con la situación de los niños, por no tener embajadas y cuerpos diplomáticos de esos países aquí, nos ha tocado buscar a Brasil o a otros países”, indicó.



Se refiere al caso de los menores de 13 y 10 años que fueron encontrados escondidos en el aeropuerto. Lo que ha explicado Cancillería es que el contacto con sus familiares en Guinea se logró por medio de la ayuda de países vecinos.



Luego del hallazgo de esos niños la Vicepresidenta señaló que la situación se ha prestado para ataques racistas, los cuales calificó como “completamente inaceptables y despreciables”.

“Condenamos enérgicamente cualquier forma de discriminación y violencia, y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la dignidad, la seguridad y los derechos de todos los niños”, subrayó en un comunicado.



Pero es que la narrativa en la que ella es la causante de la migración por, aparentemente, haber firmado acuerdos en su gira por África, ha sido promovida incluso por personajes de la política colombiana.



Francisco Santos, por ejemplo, acusó a la Vicepresidenta de ser “cómplice del tráfico internacional de seres humanos”; a lo que ella respondió: “Según las declaraciones de Mancuso, el amigo de traficantes es otro. Gracias por el consejo que nos da, de ‘enviar a los migrantes con los coyotes’, pero nosotros no traficamos con la vida y la dignidad de la gente. En nuestro gobierno trabajamos por garantizar los derechos humanos de todas las personas”.



Ingrid Betancourt también se unió a la conversación e insinuó que la vicepresidenta cobró dinero para traer a los migrantes al país. A ella le dijo: “Señora Ingrid, no es calumniando y difundiendo información falsa que se llega a la Presidencia de un país. Un fuerte abrazo y feliz navidad”.



Sin embargo, desde Cancillería insisten en que no fue así. “Yo acompañé a la Vicepresidenta en el viaje a África y no recuerdo que haya firmado nada, lo que se firmó lo firmé yo”, expresó el viceministro, Francisco Coy, en rueda de prensa.

Lo que ocurrió fue que este año se modificó el artículo 8 de la resolución que contempla la exención de visas (la 5488 del 22 de julio de 2022); siendo así los países a los que se les exige visa de tránsito pasaron de 41 a 27.



En este sentido, Coy también afirmó que no hay correlación entre la exención del visado a países africanos con el aumento de la llegada de migrantes de esas partes del mundo a Colombia.