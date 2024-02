Tensión en el Gobierno Petro: siguen los señalamientos contra nuevos funcionarios

En momentos en que se pensaba que el gobierno de Gustavo Petro estaba por empezar a conjurar los vacíos que tiene en varias entidades nacionales y en delegaciones diplomáticas, los cuestionamientos a los perfiles de nuevos funcionarios aumentaron.

La primera gran advertencia la hizo la asociación Paciente Colombia, la cual agremia cerca de 200 organizaciones de pacientes en Colombia. El vocero, Denis Silva Sedano, señaló que Luis Carlos Leal si bien cumple con el perfil académico de ser profesional y médico, en lo que si no puede mostrar experiencia es en lo administrativo para ser superintendente de Salud.



Según destaca el vocero Silva Sedano, el postulado superintendente de Salud, no cumple lo expresado en tal sentido por el decreto de 1083 de 2015, que fija esa experiencia administrativa como un requisito para asumir esa responsabilidad.



“¿Señor presidente Petro, señor ministro Jaramillo, ustedes modificaron el decreto 1083 de 2015. Díganos si así lo hicieron”, preguntó el vocero de Pacientes Colombia, quien además le pidió a la Procuraduría General de la Nación hacer seguimiento a este proceso de nombramiento que ya está en trámite en la página web de la Presidencia de la República.



La queja de Pacientes Colombia la recogió además la senadora Norma Hurtado Sánchez, quien sostuvo que “preocupa lo que expresan los pacientes sobre la selección del nuevo supersalud.

Según ellos, Luis Carlos Leal podría no cumplir con la experiencia y los criterios establecidos en el decreto 1083 del 2015. En estos tiempos, el sistema de salud requiere experiencia, conocimiento, estabilidad y un liderazgo que asegure una visión integral del sector”.



Este jueves se conoció además del rechazo de los sindicatos del Invima del nombramiento de Francisco Rossi como director del Invima, entidad que aún no tiene un funcionario en propiedad en todo el año y medio que lleva el gobierno.



Los tres sindicatos de la entidad, aseguran que en el primer encargo de Rossi en la entidad no hizo una buena gestión. “Se puede afirmar que ha sido el periodo en el que los funcionarios del Instituto han sentido mayor incertidumbre frente al rumbo de la entidad, la salud pública del país, el estatus sanitario y la admisibilidad de productos, además del comercio exterior”, indican en un comunicado.

Dicen que les preocupa “las manifestaciones del Dr. Rossi de delegar competencias y funciones en las entidades territoriales de salud y la disminución de la planta de personal del Invima, pues ello podría conllevar a disminuir el estatus sanitario del país”.



El nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO, igualmente suscitó controversia. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) aseguró que la designación del exsenador Armando Benedetti como embajador ante la FAO en Italia podría acarrear un daño a la reputación internacional del país.



"UNIDIPLO considera que insistir en su designación genera un riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional", resaltó la asociación en una carta pública.