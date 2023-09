¿Cuál es el mejor colchón para dormir? La importancia de elegir el adecuado

Generalmente infravalorado, el colchón es la herramienta clave cuando se busca obtener una calidad de sueño óptima que repare el organismo y ayude a despertar con mucha energía para afrontar la rutina diaria. Por una cuestión lógica, una persona promedio suele pasar un tercio de su vida descansando, por lo cual es clave que el sueño obtenido fomente el bienestar tanto físico como mental.

La correcta elección de una base cama y colchón garantiza el descanso adecuado mientras ayuda a prevenir muchos tipos de molestias, mejora la postura e incrementa la calidad de vida diaria. Si quieres conocer algunos de los aspectos más determinantes de los colchones, este artículo te será de mucha ayuda.

La relación entre el colchón y el sueño profundo

En definitiva, un colchón doble funciona como base sobre la que se produce el sueño de calidad. Cuando invertimos mal por haber visto una publicidad, porque el producto es muy económico, o simplemente porque estamos mal informados, corremos el riesgo de padecer interrupciones nocturnas, problemas a la hora de conciliar el sueño, o despertar casi sin energía.

Muy por el contrario, si el colchón super King es comprado a consciencia, inmediatamente se nota la diferencia tras haber dormido en él. Si se ajusta a la necesidad de firmeza y es adecuado para nuestra posición favorita, promoverá el sueño profundo y continuo ayudando al cuerpo y a la mente a despertar mucho mejor.

Cuidado de la espalda y postura

Entre las tantas ventajas de contar con un buen colchón más base cama, está la preservación de la salud postural. El soporte correcto previene molestias en la espalda al disminuir notablemente la presencia de tensión muscular. Tanto la firmeza como la alineación adecuada son puntos clave cuando se busca evitar problemas que aparecen más adelante.

Sueño de calidad

El sueño que ofrecen los colchones dobles bien elegidos es altamente beneficioso en cuanto a la energía y vitalidad diaria. Al dormir la cantidad de horas indicadas por los profesionales (7h u 8h) en un colchón bien construido, nos despertamos más alerta, con un nivel de concentración superior al promedio de los días y con un humor más agradable. Al mismo tiempo fortalecerá el organismo y promoverá la función cognitiva.

Pruebas y consideraciones

Hallar el ejemplar ideal requiere de la consideración de muchos aspectos, como su composición (si es de resortes, viscoelástico o de látex natural/sintético), qué nivel de firmeza tiene, las necesidades particulares a la hora de dormir, y el tamaño, pues no es lo mismo un colchón súper King 2x2 que uno individual o de plaza y media.

Según el experto y doctor Daniel González, cuyo canal de YouTube es @drdanielgonzalez, un punto muy importante es la estatura de la persona. Tal como afirma en un video visto por más de 30 mil personas, “debe haber al menos 10 cm de espacio entre los pies y el final de la cama para evitar calambres y otros problemas”.

Un colchón y base cama es, contrario a lo que buena parte de la gente cree, mucho más que la superficie en la cual dormimos todas las noches y tomamos siestas. Es toda una inversión relacionada directamente al bienestar mental y físico a largo plazo. Su correcta compra transformará la manera en la que descansamos y también de qué manera afrontamos la cotidianeidad.

Consejos para comprar un colchón

Como la compra de un colchón cama doble es importante para el día a día, a continuación dejamos más consideraciones clave antes de invertir:

Investiga y prueba

La investigación es un paso clave, y para hacer una compra inteligente recomendamos saber lo máximo posible sobre los colchones cama doble, comprendiendo los diversos tipos que existen y sus diferencias, las características, etc.

Aunque sepas mucho del tema por haber leído o escuchado a expertos, nada se compara con las sensaciones percibidas al probar un colchón con base cama. Intenta visitar una tienda física y presta atención a la sensación de soporte, comodidad y cómo el cuerpo se adapta a la superficie.

Define el presupuesto

Cada modelo tiene un valor distinto, de manera que el colchón súper King precio será mucho más elevado que uno individual o de plaza y media. Por eso, al establecer la cantidad máxima a invertir es necesario ser realista y entender que no siempre hace falta gastar mucho capital para tener un ejemplar diariamente útil. No obstante, no escatimes porque será algo que te acompañará todas las noches.

Firmeza y tamaño

La firmeza del colchón doble es un apartado completamente personal. Así como ciertas personas lo prefieren bastante firme, otros disfrutan más descansando en uno suave por la sensación similar a un abrazo que brinda. Antes de decidirte, evalúa qué posturas para dormir son tus favoritas y si tienes alguna molesta afección.

Con respecto al tamaño, es clave para tener un sueño cómodo. En caso de que generalmente duermas en soledad, será suficiente con uno de 1 plaza o 1 plaza y media, pero si descansas con alguien entonces nada mejor que un colchón doble medidas por sus dimensiones perfectas para más de 1 persona.

Garantía, reputación del sitio y opiniones

Comprender al detalle las políticas de garantía y devolución de la tienda puede ser algo útil en cualquier momento, pues cubrirá los defectos de los colchones con base cama y se harán responsables por excesivo hundimiento. Las tiendas y páginas web confiables son la mejor opción porque tienden a ofrecer artículos de calidad y servicio al cliente en caso de que surja algún problema.

Recuerda echarle un vistazo a las opiniones y reseñas de antiguos compradores porque allí suele haber buena información referida a la durabilidad, firmeza y comodidad de los colchones y bases.

Presta atención a tus necesidades particulares

En caso de que presentes alguna clase de afección relacionada a alergias, problemas en la zona de la espalda o en el cuello, recomendamos que busques una base cama y colchón que esté diseñado para abordar tales problemas. Por ejemplo, existen modelos ortopédicos perfectos para individuos con dolores crónicos de espalda.

Mantenimiento y limpieza

Después de haber comprado el colchón más base cama que consideras ideal para ti (y tu pareja en caso de que tengas), tocará llevar a cabo una serie de pasos para conservarlo en excelentes condiciones y alargar su vida útil estipulada. Si no le prestas la suficiente atención a las pautas que te contaremos a continuación, correrás el riesgo de tener que cambiarlo demasiado pronto.

Usa un protector y lava las fundas

Comprar rápidamente un protector para el colchón cama doble es una decisión súper inteligente, pues estamos hablando de un complemento que ayuda a evitar las molestias ocasionadas por derrames, manchas de cualquier tipo y los ácaros presentes en el polvo. Son lavables y fáciles de extraer.

Si el colchón y base cama trae fundas lavables, sigue al pie de la letra las instrucciones indicadas por la compañía fabricante al lavarlas. Con este simple y cortito paso ayudarás a que el entorno se conserve fresco y limpio.

Limpia y aspira

En caso de que tengas la mala suerte de que se derrame alguna bebida, limpia rápidamente para evitar que se propague por las medidas de colchón súper King y quede fijo casi de manera permanente. Busca una toalla que absorba líquido y no frotes, pues esa acción empeorará el cuadro. Tras haber absorbido, tocará humedecer un pañuelo en una solución no agresiva de agua y detergente.

Aspirar 1 vez por semana el colchón super King será más que suficiente para eliminar prácticamente todo el polvo, erradicar la presencia de ácaros y quitar las partículas de piel muerta que se desprenden sin que nos demos cuenta. Usa un cepillo suave que no dañe la superficie.

Mantén alejados a mascotas y niños

Si pretendes aprovechar el colchón súper King medidas durmiendo con toda la familia e incluso la mascota, perfecto, pero debes saber que no es un modelo diseñado para eso. Cuando los niños salten en la cama estarán generando daños en su estructura y acelerando el desgaste del ejemplar. Además, los pelos de mascota y suciedad suelen acumularse en la superficie y ser difíciles de extraer.

Consideraciones para diferentes grupos de personas

No hay una elección de colchones doble universal, porque cada grupo de personas tiene necesidades y preferencias específicas que difícilmente sean compatibles con otros rangos etarios o individuos con problemas de cualquier tipo. Estas son algunas de las consideraciones que te ayudarán a hallar el modelo ideal según el grupo al que pertenezcas:

Niños, adolescentes y adultos mayores

Por el lado de los chicos en pleno crecimiento y adolescentes, indefectiblemente precisan un colchón con base cama de gran soporte mientras el cuerpo permanece en desarrollo. Escoge uno que alinee la columna vertebral.

En el caso de los adultos mayores, quizá lo más recomendable sea un colchón súper King 2x2 que se caracteriza por el confort y soporte. Recomendamos los viscoelásticos o los creados a base de látex, pues son dos modelos capaces de brindar un contorno de suavidad y alivio de presión en zonas críticas del cuerpo.

Embarazadas, personas con problemas de espalda o sobrepeso

Para que el abdomen crezca fuerte y sano es clave que una mujer embarazada descanse en colchones cama doble confortables de firmeza media o media-alta, pues dichos modelos se caracterizan por permitir la correcta postura de la columna. Algo así sucede con quienes padecen problemas de espalda o sobrepeso, ya que necesitan un colchón firme que alivie la presión y no se hunda.

Parejas y personas con problemas de ronquidos

Compartir la cama con una pareja es una sensación muy placentera, pero para que ambos obtengan un sueño de calidad, sería bueno considerar las medidas de colchón súper King pues tendrán espacio para moverse cuando quieran. Al mismo tiempo, una característica relevante es si el ejemplar minimiza la transferencia de movimiento, y en ese campo los líderes son los colchones híbridos o viscoelásticos.

En caso de que alguno de los dos tenga problemas de ronquidos que afecten el descanso del otro, lo mejor sería comprar un modelo de colchones con base cama que permita elevar la cabeza. Tan sólo con eso habrán dado un paso adelante importante contra la apnea del sueño.

Alergias y sensibilidades

Los individuos con problemas de alergias o sensibilidad a determinados agentes molestos necesitan descansar en colchones y bases que garanticen resistencia ante ácaros de polvo y sean hipoalergénicos. Para eso, nada mejor que recurrir a un producto hecho de látex natural o espuma de alta densidad.

Atletas y personas activas

Los atletas y todas aquellas personas diariamente activas que necesitan recuperarse rápidamente deberían atravesar sus 8 o más horas de sueño en un colchón de espuma viscoelástica, porque están preparados para disminuir la tensión de los músculos sin dejar de mejorar la circulación.

Impacto en la salud

Calidad del sueño : Por si no lo sabías, un sueño ininterrumpido y reparador es clave para desarrollar las funciones cognitivas, conservar en buen estado la memoria , tener un estado de ánimo agradable durante el día y un organismo fortalecido.

Dolor de espalda y postura : Si está bien elegido, el soporte del colchón mantendrá alineada la columna y prevendrá dolores en la espalda sin dejar de mejorar la postura.

Salud cardiovascular : Una posición saludable reducirá la presión arterial y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Reducción del estrés : Si te consideras una persona que vive con una carga importante de estrés, te interesará saber que el sueño adecuado reduce tanto el estrés como la ansiedad.

Mayor productividad : Dormir bien es esencial para la concentración y la toma de decisiones correctas. Con un sueño profundo estarás más alerta y la productividad diurna se fortalecerá notablemente.

Regulación del peso: Por el contrario, dormir mal te hará aumentar de peso y se hará más difícil combatir la obesidad. El sueño de calidad regula las hormonas encargadas de gestionar el apetito y el metabolismo, algo que influye muy positivamente en el peso.

Recomendamos considerar seriamente los consejos a la hora de comprar un colchón para que seas capaz de dormir en uno que realmente le haga bien a tu cuerpo y mejore la calidad del sueño.