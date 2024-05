En estos últimos meses en mis consultas he escuchado las siguientes expresiones: “prácticamente estoy a mitad del año y no he hecho nada con mi vida, todo sigue igual” “se me están pasando los años” “no se que voy hacer con mi vida” “me siento estancad@”...

Este tipo de afirmaciones me han llevado a pensar que muchas veces este tipo de pensamientos viene porque se está a la espera que ocurran cosas al azar, o simplemente que ocurran porque sí. Precisamente por estás preguntas existenciales debemos preguntarnos ¿cuál es mi propósito de vida? ¿con qué sueño?.

Es por esto que hoy les quiero compartir algunos tips que nos pueden ayudar:

-Lo primero es que debes ponerte en paz con el pasado. Es decir, soltar todo lo que te ata a estar triste, frustrad@, enojad@ y resentid@. Ser consciente que el pasado no puedes proyectarlo a tu futuro, es por eso que el presente es una excelente oportunidad para construir.

-Resignifica tu vida, suelta el miedo y comienza a soñar. Dale un nuevo significado a todo lo que has vivido. - Pregúntate: ¿si tuvieras la oportunidad de llevar a cabo un sueño, cuál sería? - Se determinada. Haz una lista de tus talentos, habilidades y dones. Esto te ayudará a descubrir cómo puedes usarlos para alcanzar ese sueño.

- Haz una lista de tus contactos o personas que te pueden ayudar para llevar a cabo ese sueño.

- Desglosa ese sueño en tareas ejecutables. Tareas que se realizan en el día a día.

- Establece fechas para el sueño y las tareas que se van a ejecutar.

Finalmente, recuerda que nunca es tarde para iniciar ese sueño. No importa la edad ni las circunstancias. Es el momento de emprender lo que está en tu corazón, hoy es el día para empezar a construir algo nuevo.

¡Así que esfuérzate y sé muy valiente para darle resignificado a tu vida! Contacto: vía whatssap + 57 321 780 11 12.

Correo: marisolagunap@gmail.com

Facebook: Marisol Laguna Proaños

Instagram: marisol.lagunap