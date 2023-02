Asamblea estudia acciones tras ‘rifirrafe’ en consejo de seguridad en Espinal

Un comunicado y una solicitud para la intervención de la Procuraduría Regional del Tolima, estarían entre las iniciativas que se podrían implementar.



Se abre un nuevo episodio tras el ‘rifirrafe’ protagonizado entre algunos diputados que asistieron al consejo de seguridad y convivencia ciudadana que se desarrolló recientemente en el Espinal, y la directora de Justicia del Municipio, quien actuó como delegada del alcalde Juan Carlos Tamayo.

En su momento, el diputado Felipe Ferro, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, explicó a EL NUEVO DÍA que se vieron abocados a retirarse del espacio, porque al parecer la funcionaria de la Administración municipal se sintió en un debate de control político.

“Nosotros no íbamos hacer eso (control político) porque no tenemos ninguna injerencia sobre el tema de Municipio, para eso está el Concejo del Espinal, queríamos escuchar a nuestras fuerzas armadas sobre qué se está haciendo para combatir precisamente esta sensación de inseguridad y por los problemas de sicariato que hay”, contó Ferro.

Y agregó: “Lamentablemente, recibimos ataques de la Directora de Justicia, en donde ella pensaba que estábamos atacando el Municipio y ese no era el objetivo del Consejo, además, quien lo estaba presidiendo era el Departamento”.

Repercusiones

Tras tal situación, el asambleísta Marco Emilio Hincapié expresó, en la sesión extraordinaria del pasado viernes, su solidaridad para con sus compañeros y recalcó que, en su concepto, la Asamblea Departamental se ha preocupado por el sentir ciudadano más que por el político.

“Y las declaraciones de una funcionaria pública no pueden quedar en el aire, uno como funcionario público debe guardar su compostura y debe guardar respeto con las demás autoridades y con las demás entidades estatales como tal, así como también al servicio ciudadano”, señaló el también aspirante a la Alcaldía de Ibagué.

Y subrayó: “Si este es el trato que recibieron los diputados de la Asamblea del Departamento, que es la máxima corporación político administrativa, no quiero saber el trato que le da esta directora a la ciudadanía, no me quiero imaginar qué pasa con las personas del Espinal cuando van a reclamar por su seguridad”.

En ese orden de ideas, Hincapié requirió al presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea emitir un comunicado, con la firma de todos los diputados, no solo con la intención de solidarizarse con quienes estuvieron involucrados en los hechos, sino también con el propósito de que éste tenga efecto.

Así pues, propuso solicitar la intervención de la Procuraduría Regional del Tolima, toda vez que a su juicio, “no podemos dejar que cada vez que un funcionario público quiera menoscabar el honor y el trabajo de los diputados del departamento, simplemente se le permita.

“Saquemos un comunicado y una solicitud a la Procuraduría para que investigue las actuaciones de una funcionaria pública que es paga con todas las víctimas de inseguridad del Espinal”, concluyó el diputado.

Al respecto, Felipe Ferro mencionó que se elaborará el documento y este lunes se leerá en la sesión con la intención de conocer si todos están de acuerdo con el mismo, para posteriormente trasladarlo al órgano de control.

ARCHIVO / EL NUEVO DÍA. Diputado Marco Emilio Hincapié.

Voz de apoyo

Por su parte, el diputado Maxjonny Barrios, quien asistió al consejo de seguridad, manifestó su respaldo a la propuesta de Hincapié y criticó el comportamiento de la Directora de Justicia del Espinal, quien según contó, no respetaba el uso de la palabra.

Sin embargo, mencionó que, “en últimas el que perdió fue el municipio, porque nosotros íbamos a escuchar y mirar dentro de nuestro alcance qué podríamos aportar y en qué podíamos ayudar a las instituciones y al municipio”.

Así las cosas, comentó que si bien no les compete efectuar el control político en este caso, el llamado es a los concejales del Espinal, pues en su concepto, “no les hacen control político como debe ser, con unos resultados serios.

“Les manifestaba en la sede de Cámara de Comercio que hablan y se quejan pero no hay políticas públicas, no hay planeación, estrategias serias, llevan quejándose de lo mismo, y supuestamente tienen el problema identificado, pero no toman las estrategias y medidas correspondientes, solamente se siguen quejando”, apostilló Barrios.

Y es que de acuerdo con cifras del Observatorio de Convivencia y la Seguridad Ciudadana, liderado por la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, que parten de estadísticas del CTI y las denuncias registradas, para 2021, se habla 794 hurtos, y con respecto a 2022, se hace referencia a 913, lo que representa una variación del 15%.

No obstante, en cuanto al microtráfico, aspecto sobre el que se ha mencionado tiene incidencia en la inseguridad que azota la segunda ciudad del Tolima, los datos muestran que en comparación con 2021 (91), los casos registrados el año anterior (50) disminuyeron.

SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA. Diputados que asistieron al consejo de seguridad.

La otra versión

En diálogo con esta redacción, Andrea Jimena Herrera Vidal, directora de Justicia del Espinal, indicó que al parecer su intervención, en la cual expuso la situación del municipio, no fue del agrado de los diputados, y derivó, en su concepto, en pronunciamientos donde se ‘atacó’ a su discurso.

Asimismo, mencionó que: “Ellos hicieron sus intervenciones, en las cuales dijeron cosas que no corresponden, como por ejemplo decir que todos los días matan, es decir que a la fecha tendríamos más de 30 muertos, lo cual no es cierto, y no es menos cierto que traían un informe o una noticia que decía que llevábamos 12 muertos a la fecha, y para ese día llevábamos 4, y pues de una vez refuté”.

De la misma manera, acotó que en medio de su intervención dejó en claro que “esperaba los proyectos que iban a aportar a nuestro municipio, que ya habían venido en una ocasión pasada en la misma situación y a la fecha no había visto nada de parte de ellos”.

En cuanto al no respeto de la palabra, que se alegó en la Asamblea, la funcionaria señaló que esto se pudo haber interpretado por dos casos. El primero, relacionado con la intervención del diputado Fabián Felipe Moreno, quien “aseguraba que había participado en varios plantones y que le había parecido extraño el nuevo discurso que tenía en cuanto a la seguridad.

“Me tocó intervenir porque estaba hablando de mí”, precisó la Directora. Aunado a ello, rememoró que la diputada Rosmery Martínez le manifestó que, en caso de tener miedo como funcionaria, se apartara del cargo.

“Casualmente me pidió apartarme del cargo cuando una familiar de ella es una de las amenazadas, entonces ella tenía que pedirle, moralmente, que también se retirara del cargo porque tenía miedo”, aseveró Herrera Vidal.

Adicionalmente, percibió que al parecer se pretendía poner en tela de juicio la no asistencia del alcalde Juan Carlos Tamayo, es decir, dejar en “entredicho que al Alcalde no le preocupaba la situación (de seguridad)”.

En ese sentido, sostuvo que no podía permitir que se desprestigiara el trabajo que se ha desarrollado, según relató, con ahínco, en tal materia, aunque reconoció que “lamentablemente las cifras no nos han ayudado”, pero expresó que hay cifras positivas en términos de prevención por parte de la Policía.

Por último, se refirió a la propuesta de solicitar la intervención de la Procuraduría Regional tras lo acaecido en el consejo de seguridad. “Es excelente, quién más que la Procuradora Regional, (que) estuvo allí presente, y todas las entidades y funcionarios que estuvieron allí pueden dar fe de lo que realmente sucedió”.

Y concluyó: “Ojalá sea así, con eso se bajan de esas situaciones de ego, que veo que es ego lo que les está molestando y que de pronto puede obstaculizar temas políticos de ellos con mi intervención”.

