Ortega y Guamo, a la expectativa por apoyo económico del Gobierno

Consiste en una ayuda económica que será entregada por única vez a las familias afectadas por las lluvias.



Ortega y Guamo son algunas de las poblaciones que se preparan para hacer parte de la tercera etapa de desembolsos con los cuales el Gobierno nacional pretende apoyar a las familias afectadas por la temporada invernal.

Se trata de una ayuda económica de $500.000 para aquellos jefes de hogar que fueron inscritos en el Registro Único Nacional de Damnificados (Runda), tras los reportes efectuados por las alcaldías municipales.

Cabe decir que las familias resultaron priorizadas luego de tareas de focalización ejecutadas por el Departamento para la Prosperidad Social en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En ese orden de ideas, Rossemberg Leal, coordinador de Gestión del Riesgo de Ortega, acotó que se encuentran ultimando detalles en materia de logística y a la espera de una confirmación, por parte del operador, que en este caso es Gana Gana, en torno a los recursos, para que 1.339 jefes de hogar logren acceder al apoyo.

El funcionario, que rememoró que esto es fruto del trabajo mancomunado entre comunidad, Administración municipal y departamental, señaló que tan pronto se habilite el pago, los beneficiarios deberán dirigirse a la oficina principal del operador en cuestión con su respectiva cédula de ciudadanía.

“Y en coordinación con el operador estaremos habilitando un punto de pago masivo, una sede alterna dentro de la infraestructura de la Alcaldía municipal y ahí el operador tendrá otros ‘cajeros’ provisionales durante tres días, donde también se puede cobrar”, explicó Leal.

Asimismo, mencionó que quienes deseen conocer si resultaron beneficiados con la ayuda económica pueden hacerlo a través del portal web de la Ungrd o incluso, dirigirse a la Alcaldía para buscar apoyo en dicha consulta.

“Hemos socializado en las redes de la alcaldía, con presidentes de las Juntas de Acción Comunal, líderes comunales, para que les puedan verificar. Esto no es para todos, es para aquellos reportados y censados”, puntualizó el coordinador.

Y subrayó: “Hay que aclarar que hay personas inescrupulosas que quieren cobrarles comisión o gastos de representación a las comunidades que no tienen un buen celular como para acceder a la plataforma o no tienen internet en sus casas, verificar es totalmente gratis, no se dejen convencer de ningún intermediario”.

En el caso de Guamo, el mandatario Rafael Monroy dio a conocer en redes sociales, a través de un video, que se está ad portas de efectuar el pago del subsidio, también por medio de Gana Gana, a aquellos jefes o jefas de hogar reportados en la gestión desarrollada a final del año anterior.

De la misma manera trajo a colación que se ubicarán los respectivos listados de los beneficiados en las instalaciones y la página oficial de la Alcaldía.

“Esto no es de que métame ahí señor alcalde, que es que yo también necesito, no, ya estas personas están caracterizadas, son cerca de 2 mil jefes o jefas de hogar que salieron beneficiados”, apostilló Monroy.

- Alpujarra, Cunday, Casabianca, Espinal, Icononzo y Villahermosa fueron priorizados en la primera etapa.

