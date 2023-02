Espinal, entre brujos y la inseguridad: alcalde conversó sobre diferentes temas

Contenido Exclusivo

Juan Carlos Tamayo, alcalde de El Espinal, habló sobre los temas de seguridad que aquejan a su municipio, dijo que ‘Los Brujos’ no generaban violencia y se refirió a los palcos que se cayeron el año pasado en el marco de las fiestas que eran una tradición.



Los palcos

La recordada tragedia de la caída de los palcos de la plaza de Toros Gilberto Charry en El Espinal, ocurrida el 26 de junio de 2022 en ese municipio, marcó a la ‘Ciudad de La Tambora’. Tamayo habló sobre este caso y señaló que para este año no creé que se vuelvan a implementar, aunque esta es una tradición.

“En El Espinal nunca había sucedido eso. Yo creo que habían pasado más de 100 años sin que hubiera sucedido una tragedia en esas condiciones y esto hace que se genere un cambio en la celebración de nuestras fiestas de San Juan y San Pedro”, dijo.

En cuanto a las diferentes investigaciones por los procesos disciplinarios y del orden penal que se abrieron enfatizó que es algo normal. “Que se hayan iniciado investigaciones preliminares es apenas normal después de un hecho de esos, en un suceso de esos se tiene que abrir unas indagatorias preliminares en materia disciplinaria. Esos temas son normales. Sanción ninguna, ni considero que la debo realizar, es un hecho imprevisto, algo que sucedió por X o Y motivo. Yo no soy ni constructor, ni soy palquero, sí me entiende. Yo no creo, yo confío de que no va a suceder nada”, acotó el mandatario de los espinalunos.

La guadua

Asimismo, recordó en cuanto a las guaduas, “De pronto habrá unos temas en materia de la estructura pero siempre se ha hecho con guadua. Que la guadua esté biche, o no era o sí era, bueno eso me imagino le tocará a los entes de control, de investigación. Por ejemplo, los palcos siempre se hicieron con la guadua de la región a raíz de una resolución de Cortolima, a partir del año 2018 se hace con una guadua que según ellos cumple las medidas y es una guadua directamente del Quindío, no era la guadua nuestra. Entonces podrán existir mil teorías al respecto”.

En cuanto a las pruebas de resistencia recordó: “Qué por qué no se le hizo la prueba de resistencia a los palcos, ¿cuál? La que se hacía subiendo policías allá, 100-200, usted sabe que la Corte hace muchos años suspendió esa práctica. Sí aquí en El Espinal se hacía de que los policías de nuestra Escuela Gabriel González llenaban los palcos, 100-200 policías se movían fuertemente para un lado y esa era la prueba de resistencia”.

Y enfatizó, “ya hablando técnicamente esas estructuras son tradicionales e idiosincrasia de la cultura colombiana y también hay muchísima jurisprudencia en materia de corralejas y en materia de esas prácticas que a muchos no les gusta. A mí particularmente me gustan los toros pero como le digo, ‘en la viña del señor hay de todo’, hay unos a quienes les gusta, respetable pero a quienes no les gusta también”.

‘Guerra’ entre bandas

Tamayo resaltó que El Espinal es un pueblo muy agradable pero reconoció la problemática con los estupefacientes y destacó el trabajo en cuanto a este tema ha desarrollado su administración y la Policía.

“Hay dos bandas delincuenciales reconocidas en nuestro municipio, así lo han dado a saber las autoridades, la Policía y hay unos enfrentamientos entre ellos peleándose los corredores y sitios donde se expende los alucinógeno en nuestro municipio, sin embargo hemos hecho muchas estrategias y vimos que el año pasado se hicieron 180 capturas, entre ellos los cabecillas de las bandas delincuenciales”, dijo.

Asimismo, ante la pregunta de cuáles eran agregó: “Ya las hemos nombrado varias veces, una llamada ‘Los Penagos’ y ‘Los Caloche’ es reconocida, pues ahora les llaman ‘Los de La Carrilera’, porque la cabeza visible de esa organización fue dado de baja en Bogotá. La Policía y quienes estamos encargados acerca del tema delincuencial. Se conocen estos dos temas que son los que más nos generan esos problemas sociales en nuestro municipio”.

En cuanto a la influencia del municipio flamenco, añadió: “En otra época tuvimos la influencia marcada de Flandes porque también allí había una fuerte presencia de organizaciones expendedoras de microtráfico y hubo ese conflicto, cuando llegaron a un sector, pero eso ha desaparecido de acuerdo a inteligencia de la Policía y se habla solamente de estas organizaciones”.

‘Los Brujos’ no generan violencia

Esta redacción indagó al alcalde Tamayo sobre ‘Los Brujos’ y dijo: “Ese tema es algo que se escucha mucho en el Departamento, de unas personas que practican ‘brujería digital’ pues que a través de teléfonos e internet en otros países, le traen el amor querido, le cambian la suerte a todas las personas. Yo creo que eso no va a desaparecer en el mundo y en Espinal se habla mucho de eso”.

Enfatizó que, “efectivamente, que sea un hecho, que son generadores de alguna violencia, no. Pero sí se conoce mucho en El Espinal de esa actividad de la ‘brujería digital’ que hablan de los ‘asesores espirituales digitales’ en nuestro municipio. Somos reconocidos en Colombia. A veces me preguntan sobre el tema de los brujos en Espinal, mucha brujita y mucho brujito”.

“No contesto teléfonos desconocidos”

En Ibagué el Alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo es recordado porque no contesta las llamadas a los medios de comunicación, en cuanto a este cuestionamiento, puntualizó: “Sí es verdad, no contesto los teléfonos desconocidos, no los conozco y además trabajo demasiado. Soy un hombre que mantiene en la calle, con el celular en la oreja, entonces me llaman más de lo normal y es apenas lógico, poder contestar el teléfono, me queda muy difícil. Usted siempre va a ver mil mensajes de Whatsapp en mi teléfono, entonces es casi imposible que conteste. Hacemos mucho trabajo en la calle, yo tengo un programa que se llama, Alcalde al Barrio, lunes, miércoles y viernes estoy en la calle por las noches para que cuando no atienda las llamadas me encuentren en las esquinas”.

A reglón seguido nos mostró su teléfono con los mensajes sin leer, algo que catalogó de normal por el cargo que ostenta.

