Debate por uso de casas fiscales en hospital: profesionales de la salud y gerente residen en ellas

Mientras el alcalde aseguró que ya existe una denuncia por el presunto uso indebido de tal infraestructura, el gerente del centro médico aseveró que desde hace alrededor de 12 días reside allí por cuestiones de seguridad. A su vez, dijo que sí tiene los recursos para pagar arriendo.



Un oficio publicado recientemente en las redes sociales de la Alcaldía de Cunday, en torno al presunto uso indebido de las casas fiscales que integran el predio donde se sitúa el hospital Federico Arbeláez E.S.E., por parte de Heriberto Vásquez Serna, gerente del centro asistencial, ha suscitado todo tipo de opiniones.

En el documento, con fecha del 4 de marzo, el alcalde Luis Gabriel Pérez Rivera, en calidad de presidente de la Junta directiva del hospital, solicitó a Vásquez Serna desocupar de manera inmediata los inmuebles que, según el mandatario, tanto él como el personal de salud estaría ocupando como “vivienda y domicilio personal”.

“La Alcaldía con recursos del pueblo invirtió más de $1.100 millones para mejorar la atención de los cundayences no para que usted de manera ilegal, arbitraria y sin vergüenza los utilice para vivir allí con otros profesionales de la salud”, reza la misiva.

Y concluye: “Como lo hacemos muchos servidores públicos al servicio de Cunday lo invito a que pague un arrendamiento para su vivienda”.

Asimismo, en diálogo con esta redacción, el burgomaestre acotó que al inicio de su administración recibió las casas fiscales, donde en su concepto se ‘guardaba’ basura y enseres obsoletos, por lo que se efectuó una inversión superior a mil millones de pesos con el ánimo de brindar atención, en su momento, a pacientes en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

“Pero pensando que una vez pasada la pandemia, estas casas se pudieran utilizar para la atención de pacientes regulares o de personas que llegan a acompañar pacientes o adultos mayores”, precisó Pérez Rivera.

En cuanto a la situación que derivó en su pronunciamiento, mencionó: “Cuando nos damos cuenta, hace como un mes, en una decisión arbitraria, unilateral, (el gerente) decide irse a vivir a estas casas, una casa para la habitación de él, y otra para los profesionales de la salud que vienen a prestar sus servicios a Cunday”.

Y es que conforme con el mandatario, Vásquez Serna alegó, entre los argumentos respecto a su ‘estadía’, la cercanía para la atención de pacientes, razón que, a su modo de ver, “no tiene justificación en un municipio como Cunday donde todo es cerca”.

Foto: Suministrada/EL NUEVO DÍA

En ese sentido, el burgomaestre contó que ante la ocupación de las casas, cada una de más de 110 metros cuadrados y compuestas, según describió, por salones especiales para la atención de pacientes, baño y cocina, entre otros, se procedió a denunciar el tema ante la Procuraduría.

“Se ofició, se hizo visita oficial y se dieron cuenta de los hechos, haremos lo propio con la Secretaría de Salud Departamental, queremos que se le entreguen las casas fiscales al pueblo”, apostilló Pérez Rivera.

¿“Sicariato moral”?

Frente al ‘revuelo’ del caso, esta redacción estableció comunicación con el gerente del hospital Federico Arbeláez, quien aseveró que no se quería convertir en un ‘contendor’ del alcalde, pues no le interesa, en su concepto, “estarle contestando a cada rato las bobadas que dice”.

De la misma manera sostuvo que se está haciendo un escándalo innecesario, advirtió sobre una presunta persecución por parte del mandatario, trajo a colación motivos de seguridad para habitar las casas en cuestión y reveló que la Junta directiva del hospital dio el visto bueno para ello.

“Ha generado (el alcalde) una cortina de humo y me eligió a mí porque soy una persona conocida y que la comunidad aprecia, no tengo intereses políticos ni aspiro a nada, tengo 66 años y a estas alturas no aspiro a ser alcalde ni concejal, sino a prestarle un servicio a la comunidad”, dijo el gerente.

A su juicio, tal acción estaría encaminada a “tapar su incapacidad e ineficiencia”, igualmente considera que se trata de distraer a la comunidad y “ver cómo le respondo, a ver si hago lo mismo que él, con inventos o calumnia, me siento perseguido por parte de él”, precisó.

Y agregó: “Él no tiene nada que enrostrarme a mí, optó por practicar lo que yo llamo un ‘sicariato moral’, es decir, acabarme moralmente en toda reunión que hay, me menciona y trata de configurar hechos que no son ciertos”.

Acción aprobada

El acta N°040 del 4 de marzo del presente año, señala que tras la junta directiva extraordinaria se aprobó de manera unánime por los miembros de la Junta Directiva, que tanto el gerente como su equipo de trabajo utilicen las casas fiscales como vivienda, toda vez que se hace alusión a un beneficio no solo para la institución sino también para los usuarios.

“Permitiéndoles a estos de contar no solo con el respaldo del médico de turno, sino del gerente quien también es médico y la ley lo autoriza para que pueda hacer uso de su tiempo laboral en el área administrativa como en el área asistencial”, indica el documento.

Cabe decir que, conforme con la información consignada en el oficio, los representantes de los profesionales del área administrativa (Ignacio Rodríguez) y del área asistencial (Cristina Clavijo) del hospital, además de la alianza de usuarios (William Gómez), asistieron a la junta en la cual Vásquez Serna actuó en condición de invitado.

Sin embargo, el burgomaestre, al igual que la directora Local de Salud (e), no participaron de la misma, pues según reseñó el gerente, Pérez Rivera habría enviado un oficio manifestando que se les imposibilitaba asistir.

Aunado a ello, en el espacio, se reseña que se socializó la visita efectuada por el Personero Municipal el día anterior, en el marco de la denuncia que cursa contra Vásquez Serna, acto requerido, al parecer, por el Procurador Provincial de Girardot.

¿Cuestión de protección?

Ante la presunta persecución por parte del mandatario local, el gerente comentó que se vio abocado, por asuntos de seguridad, a ‘residir’ en la casa fiscal, estructura localizada, según sus cuentas, a aproximadamente 80 metros del área de urgencias del hospital.

“Vivía en una calle donde hay muchos consumidores de sustancias psicoactivas, en una buena casa, sí, pero un sitio inseguro, la verdad. Me tocó resguardarme acá para no exponerme de que alguna de esa gente que consume le paguen cualquier peso para que le haga daño a uno”, acotó Vásquez Serna.

Y complementó: “El hospital está a 1 km del centro del municipio, tengo vehículo pero me desplazo en bicicleta, a veces vengo de noche, la vía es un poco oscura, la tomé (la opción) por seguridad no porque no tenga con qué pagar, tengo materiales y estoy por empezar a construir casa, no soy un hombre que dependa del sueldo de acá, tengo mis medios”.

Foto: Suministrada/EL NUEVO DÍA

Precisiones

Según el gerente del hospital, esta no es la primera ocasión en que las casas fiscales se emplean como vivienda, pues rememoró que entre 1992 y 1997, en su primer paso por la gerencia, y previo a su ‘cambio de aires’, que posteriormente lo llevó a desempeñarse como diputado y hasta secretario de Salud Departamental, residió en las mismas.

Asimismo, mencionó que, en su concepto, los recursos por el orden de más de mil millones, parte de los cuales se invirtieron para la adecuación de las casas fiscales, los había dejado la administración anterior, es decir, la liderada por el entonces mandatario Evelio Girón.

Por otro lado, indicó que las intervenciones en las casas fiscales tenían “el objetivo de prepararnos como área de expansión, es decir si se requería llevar camas allá, las instalaremos allá, y fue así como se compró dotación, la pusimos dentro del hospital y lo demás en depósito, luego instalamos unas camas en esas casas y nunca hubo la necesidad de utilizarlas, esas casas nunca han funcionado ni como área de expansión ni nada de eso”, apostilló.



Esta redacción intentó establecer comunicación con Nidia Yurany Prieto, secretaria de Salud del Tolima (e), con el ánimo de conocer la postura de la cartera frente a la situación, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

