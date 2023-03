Turismo en Prado: sus necesidades y proyectos

Contenido Exclusivo

El presidente de la Duma mostró su intención por citar a debate de control político a Celsia ante las dificultades que, según reseñó un integrante del sector hotelero, se presentan en la prestación del servicio de energía.



En el marco de la sesión ordinaria desarrollada en el centro recreacional Tomogó, en Prado, la Asamblea del Tolima escuchó, por parte del mandatario local Luis Ernesto Castañeda Sánchez, una ‘radiografía’ de las tareas que se adelantan para impulsar el turismo en la población, conoció las acciones que adelanta la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental en materia de turismo y ‘tomó nota’ de los asuntos que preocupan a la comunidad.

En medio de su intervención, el Alcalde trajo a colación la reactivación del proyecto concerniente al ‘Malecón turístico’ de la represa, trabajo que se suma a la recuperación del espacio dispuesto para las unidades sanitarias, al igual que de un sendero.

Conforme a lo indicado por el burgomaestre en la sesión, publicada en las redes sociales de la Asamblea, entre mayo y junio de este año, se dará inicio a la pavimentación en concreto rígido de 5 km de la vía Aco - Altagracia, por $20 mil millones.

“Nuestra administración a través de Planeación, ha buscado desde el punto reglamentario dar la posibilidad de que se construya e invierta en Prado, porque esas puertas estaban muy cerradas y hoy tenemos el desarrollo de grandes e importantes proyectos turísticos en todo el margen de la represa, obviamente, cumpliendo con todos los temas ambientales”, señaló Castañeda Sánchez.

En ese sentido indicó que se busca tener una ruta por la vía Dolores que permita conducir al embalse. “De recursos propios pagamos consultoría a inicios de 2020, para tener el proyecto que estamos presentando por Obras por Impuestos, para lograr la pavimentación desde (Dolores) kilómetro 9 hasta la entrada al centro recreacional Tomogó”.

En términos de inversión, además, expresó que, a su juicio, se está a punto de firmar un convenio con la Gobernación del Tolima para la “construcción del nuevo parque General Santander por valor de $3.468 millones”, precisó el Alcalde.

Por otro lado, invitó a las autoridades a revisar el control de navegación nocturna, toda vez que algunos de los propietarios de las más de 600 propiedades, que según sus cuentas se sitúan alrededor del embalse, “llegan a las 10 u 11 de la noche y cuando salen a recogerlos, les aplicamos comparendos a esos que salen”.

Y agregó: “Los mismos dueños de las casa quinta se quedan hasta las 6 a.m. en el carro porque no se les permite desplazarse”.

SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA

En la sesión también participó Eyber Javier Triana, secretario de Interior, y representantes de las autoridades.

Gestión departamental

Por su parte, Érika Ramos, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, quien atendió a la solicitud de la Duma, de participar en la sesión ordinaria descentralizada, se refirió a los avances en materia de turismo, principalmente con las campañas ‘Al Tolima Vamos’ y ‘Tolima en el Corazón de Los Andes’.

“Con la campaña ‘Al Tolima Vamos’ que lanzamos en pospandemia, logramos llegar a este bello municipio con acciones para traer agencia de viajes, operadores de turismo especializados y poder visibilizarlo”, señaló la funcionaria.

Cabe decir que la sesión no solo se mostraron las actividades desarrolladas durante este cuatrienio, sino también acciones como la reciente participación en la vitrina turística más importante del país como lo fue Anato 2023, donde se proyectaron negocios por más de mil 200 millones de pesos en el sector turístico del Tolima.

“Destacamos procesos que se ejecutarán en el 2023 como el de la certificación de calidad de turismo dirigido a 25 empresarios de servicios turísticos”, subrayó.

Aunado a ello, la cartera de Desarrollo Económico, extendió la invitación para conocer los atractivos de la región a través de YouTube, medio por el cual se han difundido las campañas en cuestión.

Consideraciones

A su turno, Pablo Alejandro Hoyos, propietario de un hotel, sostuvo que uno de los temas cruciales a tener en cuenta para mejorar la actividad del turismo consiste en la prestación del servicio de energía, el cual está a cargo de Celsia.

“En este momento, en el rato que hemos estado acá (en la sesión del pasado jueves), dos cortes de energía, y eso es lo que sufrimos quienes estamos en el sector hotelero, la tarifa más cara, el servicio más malo”, criticó Hoyos.

De hecho, indicó que tras varias reuniones con otros empresarios estarían considerando llevar a cabo un paro ante el servicio de la compañía de energía. “Es muy difícil usted tener 36 horas sin energía, me pasó en mi hotel con un concejal de Bogotá, me había abonado $7 millones, y me tocó devolverlos, después de 24 horas sin energía”, contó.

Así las cosas, requirió la creación de una mesa de concertación en la cual participe la Administración seccional, incluso la Asamblea, para que su sentir sea escuchado por parte de Celsia, pues de lo contrario, en su concepto, “a la población nos van a seguir ‘mamando gallo’”.

Otro ítem que genera inquietud comprende el parqueadero que, conforme con sus cifras, solo tendría capacidad para 400 vehículos, por lo que expuso que cuando se movilizan alrededor de 2 mil o 3 mil automóviles, se configura todo un ‘cuello de botella’, y “la gente se devuelve despotricando de Prado”.

En esa misma línea se pronunció Martha Patricia Huertas Delgado, jefe de la División de Servicios Sociales de la caja de compensación Comfenalco, quien pidió apoyo, en materia vial, teniendo en cuenta que los visitantes del centro recreacional Tomogó arriban al mismo por medio del puerto.

“Tenemos una opción muy grande (para) que pudieran llegar más personas, y desembotellar el tema del parqueadero, si tenemos una carretera que nos lo permitiera, hace muchísimo meses esta carretera ya no está en uso, y que quede como una necesidad sentida”, subrayó.

De otro lado, Hoyos explicó que urgen oportunidades ante panoramas como el desempleo, sobre todo para hacerle frente a flagelos como el microtráfico, consumo de estupefacientes e incluso lo que denominó ‘prostitución turística’.

TOMADA DE FACEBOOK ASAMBLEA DEL TOLIMA / EL NUEVO DÍA

Luis Ernesto Castañeda Sánchez, alcalde de Prado.

Reacciones

Ante las dificultades con la prestación del servicio de energía, el diputado Maxjonny Barrios planteó considerar un proceso de transición a nuevas energías. Entretanto, el asambleísta Renzo García, propuso elaborar una carta, dirigida a Celsia, para requerir mayor compromiso, pues “si no hay buena energía, no va a haber posibilidad de turismo de calidad”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Duma, Felipe Ferro se fue duro contra la empresa, pues manifestó que el “principal problema que tiene en este momento el turismo del Tolima se llama Celsia, por dos aspectos, el tema de las tarifas y el mal servicio que hay”.

En ese orden de ideas, Ferro reveló la intención, no de invitar, sino de citar a debate de control político a la compañía, así pues, solicitó el acompañamiento y respaldo del Gobierno seccional cuando se concrete tal espacio.

“Es absurdo que donde hay hidroeléctrica haya problemas de luz, en este momento (el jueves) tuvimos que suspender la transmisión en Facebook, estamos grabando para después, cuando tengamos internet en Ibagué, porque con los dos bajonazos de luz, el internet se cortó, son cosas que no pueden suceder, y que lógicamente a cualquier hotelero lo van a quebrar”, concluyó Ferro.

