Tras ser trasladada a Ibagué, falleció paciente con cáncer

Desde Rovira el concejal Norbey Aguilera, quien había informado a esta redacción que una adulta mayor, quien según contó, padecía cáncer terminal, permaneció cerca de cinco días en el hospital San Vicente de la localidad, a la espera que la Nueva EPS autorizara su traslado hacia Ibagué, para ser sometida, en su concepto, a diálisis y valorada por un oncólogo, confirmó, al cierre de esta edición, el deceso de la mujer.

“Ella necesita día de por medio recibir diálisis, ayer (jueves) no pudo ser remitida a Ibagué porque la Nueva EPS no autorizó ambulancia y no fue posible que ningún centro asistencial la recibiera”, expuso el cabildante, previo a registrarse el fallecimiento.

La empresa prestadora de salud había asegurado que si bien su afiliada fue presentada por la compañía desde el 12 de marzo a la red disponible, a raíz de la especialidad médica y su alta demanda, solo fue posible la aceptación en la Clínica Avidanti ayer.

Sin embargo, aseguró que en su estadía en el hospital de Rovira recibió toda la atención médica requerida. Y agregó: “Cabe aclarar que en todo proceso de referencia y contra referencia, más que la autorización de Nueva EPS, es necesario que el centro médico que pueda prestar el respectivo servicio cuente con disponibilidad y confirme la recepción del paciente”.

En esa misma línea había indicado que ha “garantizado las atenciones en salud que ha requerido la paciente, incluyendo los procesos de hospitalización, medicamentos, interconsultas, insumos, entre otras y continuará respaldando su salud y garantizando el acceso a los servicios que requiera”.